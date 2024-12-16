38辆美制主战坦克抵台 中国强烈反对

由台湾国防部向美国采购的，号称“地表最强战车”的M1A2先进主战坦克首批38辆已运抵台湾。中方对美对台军售表示强烈反对。

（德国之声中文网）台湾国防部本周一（12月16日）表示，台湾已从美国接收38辆先进的艾布拉姆斯主战坦克（Abrams Panzer），以提升其军事能力，应对潜在的中国攻击。

据台湾国防部称，这批M1A2主战坦克是2019年订购的108辆中的首批，于周日晚间运抵台湾，并被转运至位于台北以南新竹一处陆军训练基地。据报道，这是台湾30年来首次接收新型坦克。

目前，台湾拥有的坦克部队主要由大约1000辆台湾制造的CM-11“勇虎”坦克和美国制造的M60A3坦克组成，但这些技术已逐渐过时。

艾布拉姆斯坦克是世界上最重的坦克之一，也是美军的主力装备之一。

台湾在2019年提出请求采购M1A2坦克，并为此拨款超过12亿美元。一名陆军官员向法新社表示，这批订单中的剩余坦克预计将在2025年和2026年交付。

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中国外交部回应

本周一（12月16日）举行的例行记者会上，法新社记者就台湾国防部发布信息称从美国接收先进主站坦克一事提问时，中国外交部发言人林剑回应称“台湾不存在‘国防部’”，表示“坚决反对美台军事联系和美对台出售武器的立场时一贯的、明确的。”并敦促美国“恪守一个中国原则和中美三个联合公报，特别是‘八·一七’公报的规定，停止武装台湾，停止纵容支持‘台独’势力‘以武谋独’”。

美国长期以来作为台北最重要的盟友以及最大的武器供应国，这一点常常激怒北京，后者声称台湾是其领土的一部分。

中国加大军事施压

中国从未排除武统台湾的可能性，台湾因而持续面临来自中国的入侵威胁。近年来，中国加大了对台军事施压，定期派遣战机和军舰在台湾周围活动。

台湾当局于上周表示，中国举行了近年来最大规模的海上军事演习，部署了近90艘海军和海警船只在台湾、日本南部岛屿以及东海和南海附近海域行动，其中约三分之二为海军舰艇。

台湾安全官员此前表示，这些舰艇模拟了对外国船只进行袭击，并演练了封锁海上航线战术。

北京方面则未证实该演习。在周五召开的新闻发布会上被问及是否进行了演习时，中国国防部未作回应。

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台湾提高军费开支

若与中国开战，台湾无论在兵力和火力方面将处于被远远压制的状态。近年来，台湾已增加军费开支以提升防卫能力。

尽管台湾拥有自主发展的国防工业，并不断对装备进行升级，但台湾在很大程度上依赖向美国购买武器来增强自身防御能力。

尽管美国对台军售有法律保障，但由于新冠疫情导致的供应链中断，以及美国向乌克兰以及以色列提供武器，对台武器交付被严重延迟。

根据美国智库卡托研究所（Cato Institute）的数据，未交付的订单总额已经超过了 210亿美元。

台湾2024年的国防预算达到创纪录的190亿美元，而明年的军费预算预计将再创新高。

(综合报道)

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