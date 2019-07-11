37国力挺北京  给其新疆政策点赞

37个国家联名致信联合国，称中国在人权方面取得了"显著成就"。这与22个西方国家不久前批评新疆再教育营的态度形成鲜明对比。美联社指出，此举凸显了中国不断扩大的外交影响力。
（德国之声中文网）这37个国家包括俄罗斯、沙特阿拉伯、委内瑞拉、古巴、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚、巴基斯坦等等，其中大部分来自东南亚、非洲和中东。在周五发给联合国人权理事会的信中，这些国家的联合国大使们反对"将人权问题政治化"。
美联社指出，此举表明，中国的外交影响力愈发强大。这封信为中国背书，重复了中国多次为新疆"职业教育和培训中心"辩护的立场。批评者认为，该机构是拘留中心。
缅甸、菲律宾、津巴布韦等国也签署了这份声明，其中指出："我们赞赏中国在人权领域取得的显著成就，……我们注意到，恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义对新疆地区各族民众造成了巨大伤害"。
另外，这封信也为再教育营作出辩护："面对恐怖主义和极端主义的严峻挑战，中国在新疆采取了一系列反恐和去极端化措施，包括建立职业教育和培训中心。" 信中补充道："现在，安全与治安已重返新疆"。
中国驻联合国日内瓦总部大使陈旭星期五表示，中国高度赞赏签署国给予中国的支持。
美国之音援引流亡组织世界维吾尔代表大会主任艾文（Peter Irwin）表示，这些国家向一个旨在保护人权的机构致信支持中国的新疆政策是"幼稚的"："所有来自维族地区的报道都在客观上引起了极大的关注。这里没有政治化，只是对中国政策的合理质疑，这些政策严重侵蚀了维吾尔族的身份"。
37国大使们在信中要求，将这份文件列为人权理事会的正式文件。人权理事会本周五在日内瓦结束了第41届会议。
就在两天前，22个西方国家曾致信联合国人权理事会，谴责新疆"再教育营"， 要求中国停止大规模拘留。这些国家也提出将这份文件列为人权理事会的正式文件的请求。
北京做出回应，认为这些西方国家的批评是"无端指责和攻击污蔑"。
法新社指出，在联合国最高人权机构中，这种以牙还牙式的公开信非常罕见，各国通常会在闭门谈判中敲定正式决议。
文木/王凡 (美联社，路透社，法新社等)
周三在联合国人权委员会上，22个成员国联名发声明，批评新疆再教育营，要求中国停止大规模拘留。这是罕见地多国对中国新疆问题进行“集体质问”。北京则回应称这是“无端指责和攻击污蔑”。 (11.07.2019)