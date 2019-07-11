 37国力挺北京  给其新疆政策点赞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2019

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时政风云

37国力挺北京  给其新疆政策点赞

37个国家联名致信联合国，称中国在人权方面取得了"显著成就"。这与22个西方国家不久前批评新疆再教育营的态度形成鲜明对比。美联社指出，此举凸显了中国不断扩大的外交影响力。

China Polizei in Xinjiang (Getty Images/AFP/J. Eisele)

资料图片：新疆喀什市的巡警

（德国之声中文网）这37个国家包括俄罗斯、沙特阿拉伯、委内瑞拉、古巴、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚、巴基斯坦等等，其中大部分来自东南亚、非洲和中东。在周五发给联合国人权理事会的信中，这些国家的联合国大使们反对"将人权问题政治化"。

美联社指出，此举表明，中国的外交影响力愈发强大。这封信为中国背书，重复了中国多次为新疆"职业教育和培训中心"辩护的立场。批评者认为，该机构是拘留中心。

延展阅读：儿童版再教育营? 中国官员: 无中生有

缅甸、菲律宾、津巴布韦等国也签署了这份声明，其中指出："我们赞赏中国在人权领域取得的显著成就，……我们注意到，恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义对新疆地区各族民众造成了巨大伤害"。

另外，这封信也为再教育营作出辩护："面对恐怖主义和极端主义的严峻挑战，中国在新疆采取了一系列反恐和去极端化措施，包括建立职业教育和培训中心。" 信中补充道："现在，安全与治安已重返新疆"。

中国驻联合国日内瓦总部大使陈旭星期五表示，中国高度赞赏签署国给予中国的支持。

  • BORTALA CHINA Anti-Terror-Truppen in Xinjiang (Imago/VCG)

    “再教育营”与“新疆模式”

    严密安保

    几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

  • China Xinjiangs Umerziehungszentrum (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    迅速扩大

    2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    铁腕治理

    新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

  • China Xinjang Region - Sattelitenfoto Umerziehungslager (picture-alliance/AP Photo/Planet Labs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    封闭营区

    这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    建筑工地

    路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    廉价劳工

    新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

  • China Anwendung von Zwangsarbeit an Muslimischen Gefangenen (Getty Images/AFP/R. Pryanikov)

    “再教育营”与“新疆模式”

    寻亲请愿

    许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

  • USA Washington D.C. - Verstaltung Exposing China’s Concentration Camps im National Press Club (Campaign for Uyghurs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    流亡维吾尔组织批评压制

    流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。


美国之音援引流亡组织世界维吾尔代表大会主任艾文（Peter Irwin）表示，这些国家向一个旨在保护人权的机构致信支持中国的新疆政策是"幼稚的"："所有来自维族地区的报道都在客观上引起了极大的关注。这里没有政治化，只是对中国政策的合理质疑，这些政策严重侵蚀了维吾尔族的身份"。

37国大使们在信中要求，将这份文件列为人权理事会的正式文件。人权理事会本周五在日内瓦结束了第41届会议。

就在两天前，22个西方国家曾致信联合国人权理事会，谴责新疆"再教育营"， 要求中国停止大规模拘留。这些国家也提出将这份文件列为人权理事会的正式文件的请求。

延展阅读：22国大使谴责新疆「再教育营」

北京做出回应，认为这些西方国家的批评是"无端指责和攻击污蔑"。

法新社指出，在联合国最高人权机构中，这种以牙还牙式的公开信非常罕见，各国通常会在闭门谈判中敲定正式决议。

 

文木/王凡 (美联社，路透社，法新社等)

 

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