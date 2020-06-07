3.7万字自我表扬 中国发布抗疫白皮书

(德国之声中文网) 翻阅3.7万字的这本"白皮书"，第一印象就是："中国领导人在疫情防控工作中没有任何失误"。在周日(6月7日)的新闻发布会上，国务院新闻办公室主任徐麟说，中国政府始终依法、及时、公开、准确地公布疫情信息，"把人民生命安全和身体健康放在第一位"。他还引述白皮书内容表示，"中国始终秉持人类命运共同体理念，肩负大国担当……第一时间向国际社会通报疫情信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验。"

60多页的白皮书详细列出了从12月底至今的"中国抗击疫情的艰辛历程"，不断强调在疫情防控、经济恢复等各方面所取得的成就。全文几乎没有提及中国政府是否在防疫工作中有疏失，只是笼统地提到习近平曾经在2月份的会议上强调要"总结经验、吸取教训，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项"；以及"此次新冠肺炎疫情防控，为应对重大突发公共卫生事件积累了宝贵经验，同时也暴露出国家公共卫生应急管理体系存在的不足。"

今年5月初，不少媒体报道称，"五眼联盟"情报机构在一份内部文件中指责中国政府曾经在12月底试图瞒报、缓报疫情。包括部分中国大陆媒体进行的独立调查也指出了中国各级政府在疫情最早期的各类疏失。根据这些指控，中国当局曾经试图让"吹哨人"闭嘴、阻止媒体报道湖北省疫情，还对国际防疫合作构成了阻碍。

曾被训诫噤声、后感染病毒不幸去世的武汉中心医院医生李文亮，在最新发布的"白皮书"中未被提及片言只语，其他在疫情早期、初期指出不足的医学界人士也没有在"白皮书"中出现。相反，习近平的名字在全文中出现了48次。

"白皮书"周日发布后，中国媒体对此进行了密集报道，并且指出"白皮书"中提到了"个别国家"因为无视"中国在疫情初期就向国际社会发出清晰而明确的信息"而导致耽误疫情应对和拯救生命，"却反称被中国延误，真是欲加之罪，何患无辞"。

习近平的名字全文出现48次

不过，根据加拿大多伦多大学公民实验室公布的研究，早在12月底，微信等中国社交网络平台就开始屏蔽疫情相关消息。在过去几个月中，还有多名在武汉第一线报道的中国记者或者博客作家遭当局拘禁，外国记者的工作也受到了阻碍。多名美国记者还因《华尔街日报》在一则评论标题中指责中国为"东亚病夫"而遭到驱逐。