35年前的东柏林：最大示威游行奏响东德挽歌

整整35年前，也就是1989年11月4日，柏林爆发东德历史上最大示威游行。数十万反对派人士与一些政权代表呼吁改革。仅仅五日后，柏林墙便倒塌了。

（德国之声中文网）德意志民主共和国内，早已有了动荡的迹象。数月来，越来越多的人勇敢地走上街头。在莱比锡，每个月都有数万人游行示威，要求言论自由和旅行自由。越来越多人选择背弃那个无论从经济还是政治上都已破产的共产主义政权祖国。这些人被当时的东德政权称为“共和国逃亡者”。

东德领导人昂纳克（Erich Honecker）于1989年10月18日被迫下台，其继任者克伦茨（Egon Krenz）在民众中亦无威信。在这种氛围下，同年11月4日，东德爆发历史上最大规模示威活动。发起者是来自东柏林的演员和戏剧界工作者，他们援引的是东德宪法第27和28条，即言论、出版和集会自由。这些条款在东德40年的历史中仅仅存在于理论中。

图为从高空俯瞰1989年11月在亚历山大广场上举行的最大规模示威活动的航拍照 图像来源: Imago Images/Stana

但就在这一天，长期遭受践踏的宪法在柏林亚历山大广场上，被一大群人重新赋予了生命。参与者据估计在20万到100万之间。他们所经历的，在东德历史上也是绝无仅有的：示威者站在一辆小卡车前，车上放置着一个临时搭建的木台。超过20位演员、歌手、作家、牧师，甚至还有东德政权代表在上面发表演讲。

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沙博夫斯基：5日后家喻户晓

东德统一社会党的高官沙博夫斯基（Günter Schabowski），因为在新闻发布会上宣布了一项新旅行法，造成民众自发走上街头，开始拆除两德边界柏林墙，从而以出乎意料的方式导致了柏林墙的倒塌。

促成5日后柏林墙倒塌的沙博夫斯基在11月4日游行示威讲话时遭到群众无情的嘘声 图像来源: ullstein - Ritter

沙博夫斯基的自我批评被人群的嘘声淹没。“在此刻，在成千上万人面前，是什么让一个共产主义者感到触动？”他自己的回答是：“只有听到并理解警示的人，才有能力有一个新的开始。”

“从废墟中站起来”

政权批评者施勒默（Friedrich Schorlemmer，已于2024年9月去世）是一位神学家，与新教教会改革家马丁·路德同样都来自维滕贝格，他将原东德国歌标题略作修改：“1989年秋天，我们从废墟中站起来，重新走向未来。”他呼吁民众留下来，共同重建国家：“现在我们真的需要每一个人。”

图为11月4日示威游行者举着“为了新闻自由和集会自由！”的标语（黑白照片） 图像来源: picture-alliance/ZB

从2002年起在德国知名电视剧《犯罪现场》（Tatort）中扮演法医的演员李佛思（Jan Josef Liefers）也来自东德，他参加了当年的集会并公开质疑当时德国统一社会党的政权：“只要德国统一社会党的高层仅仅在我们的压力下才做出反应，我认为领导角色就无从谈起。”这样的言论显然说出了亚历山大广场上示威人群最想听到的话，因而掌声如雷。

东德领导层生活在“虚幻世界”中

原东德国家安全部（简称史塔西Stasi）侦察总局局长马库斯·沃尔夫（Markus Wolf）进行了自我批评，并谈到国家权力机构与现实的脱节：尽管内部出现了越来越多的警告声，但也无法阻止“我们的领导层在10月7日之前仍生活在一个虚幻的世界中。”

（图片）原东德领导人昂纳克（左三）10月18日被迫下台 图像来源: picture-alliance/dpa

“希望、幻想、大胆和幽默”

长达三个小时的示威活动保持了和平。就在几日前，原东德国家安全部（史塔西）部长米尔克（Erich Mielke）向11月4日部署的各军种部队下达了一系列命令，其中包括无条件确保附近柏林墙的安全：“为防止对国家边界的攻击，必须准备好人力和技术阻拦措施（使用封锁手段）。”

1989年11月7日，原东德国家安全部（史塔西）部长米尔克（Erich Mielke）被免职。 图像来源: ullstein bild-Succo

然而米尔克的担忧是多余的，因为正如民权活动家比尔特勒（Marianne Birthler）多年后所描述的那样，示威活动“美得令人难以置信”。比尔特勒讲述了共产主义政权的暴力，以及“在东德终于开始成长起来的希望”，将亚历山大广场描述为聚集着成千上万的“希望、幻想、大胆和幽默”。

“对欧洲产生影响力的事件”

记录此次示威活动的详细报告中这样写道：“历史的车轮无法倒转！”

11月4日在东柏林爆发的大型示威活动也在日后成为了“对欧洲产生影响力的大事件”。五日后的11月9日，柏林墙倒塌。

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