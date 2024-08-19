35年前，改变德国命运的“泛欧洲野餐”

35年前的今天，大约700名东德人利用在匈奥边界地区参加“泛欧洲野餐”的机会，越过暂时敞开的边界，逃往西欧。这成为自柏林墙建成以来最大规模的东德大逃亡，也是不到三个月后柏林墙倒塌的前兆。

（德国之声中文网）61岁的瓦尔特·索贝尔（Walter Sobel）回想起1989年8月19日那一天发生的事情时，人们仍然可以从他的声音中听出喜悦的心情。他说：“我们做的一切都是对的。我们在正确的时间出现在正确的地点。我们充满勇气。”

对于他自己以及比他小两岁的妻子西蒙娜，还有两个女儿来说，那个炎热的周六下午发生的事给他们的生活带来了根本性的变化。他们穿过匈牙利和奥地利边境的肖普朗（Sopron）小镇，利用铁幕上的一个意想不到的缺口逃往西方，将缺乏自由的东德抛在脑后。

德国联邦总统施泰因迈尔来到这里，感谢匈牙利在35年前为克服欧洲分裂和推动德国统一做出的贡献。施泰因迈尔表示，他首先要感谢匈牙利人民。

施泰因迈尔将在肖普朗与匈牙利总统舒尤克（Tamas Sulyok）举行会晤。他还会在那里接见参加德匈青年夏令营的参与者。

和索贝尔一家一样，当年大约有700名东德公民经过开放的边境大门，走向自由。这成为自柏林墙建成以来最大规模的东德大逃亡，也是不到三个月后柏林墙倒塌的前兆。

柏林墙建成以来最大规模的东德大逃亡。 图像来源: dpa/picture alliance

1989年8月19日，就在匈牙利国庆前一天，匈牙利反对党团体和泛欧洲联盟在匈牙利同奥地利交界的地方，也就是奥地利布尔肯兰州的圣马尔加雷腾和匈牙利的肖普朗，组织举行“泛欧洲野餐”，两国同意将边界大门象征性地开放3个小时。这一消息马上在当时正在匈牙利度假的前东德居民间不胫而走。一共有15000人参加了野餐。数百名前东德居民也利用这个机会逃到了奥地利。尽管有政府下达的开德国统一枪令，匈牙利边境警察仍然没有对越过边境逃往奥地利的前东德居民采取任何行动。

同年9月10日，匈牙利正式允许前东德居民可以前往西欧。之后柏林墙倒塌、东西德得以重新统一时，当年的西德总理科尔也向布达佩斯政府表达了感谢：“没有匈牙利政府允许德国公民入境西方的勇敢决定，就不可能，或至少不会这么快出现东德的巨大变化。匈牙利敲下了柏林墙上第一块砖。”

逃到奥地利的东德人欢呼雀跃。 图像来源: dpa/picture alliance

今天，索贝尔夫妇也回到肖普朗并且将参与与德国联邦总统的会面。回到当年的逃亡地，心里会是怎样一番感受？索贝尔太太说：“我还不知道。但我希望眼泪不要落下来。”

（德新社等）

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