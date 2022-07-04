 35国要求暂停俄罗斯国际体育组织成员身份 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2022

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时政风云

35国要求暂停俄罗斯国际体育组织成员身份

包括德国在内的35个国家敦促国际体育界更严厉制裁俄罗斯和白俄罗斯体育协会及官员。主管体育事务的联邦内政部一国务秘书强调，此举为 "与乌克兰保持团结的标志"。

在苏格兰举行的世界杯预选赛附加赛上的乌克兰球迷

在苏格兰举行的世界杯预选赛附加赛上的乌克兰球迷

（德国之声中文网）联邦内政部议会国务秘书厄茨德米尔（Mahmut Özdemir）对德国之声表示，"德国政府支持由25个欧盟成员国和其他10个国家共同发起的第二份联合声明，表达对乌克兰人民和乌克兰体育界的声援。" 这位社民党人士此前代表德国签署了美国内政部本周二（7月5日）公布的相关声明。这35个发起国自称是一 "志同道合国家集合体"，要求 "暂时取消俄罗斯和白俄罗斯国家体育联合会在国际联合会中资格"。

厄茨德米尔国务秘书表示，尤其是国际奥林匹克委员会和世界足联和欧洲足联应采取行动。他指出："第二份联合声明的要求是针对国际体育联合会和各项目专业联合会的，只有它们才能最终决定驱逐其组织成员及个人成员。" 

驱逐高官

根据该声明 ，与俄罗斯或白俄罗斯国家关系密切者亦应撤离重要岗位。这规定不光针对政府官员。此外，各国及国际体育组织应考虑暂停向俄罗斯和白俄罗斯电视转播赛事。

俄罗斯足球联合会主席迪尤科夫（ Alexander Djukow ）在一次新闻会上

俄罗斯足球联合会主席迪尤科夫（ Alexander Djukow ）在一次新闻会上

联合声明还指出："俄罗斯在白俄罗斯政府支持下公然违反国际责任，对乌克兰无端发动无理战争，令人不齿。尊重人权和国与国之间的和平关系是国际体育的基础"。

国际奥委会中有两名俄罗斯成员 

自俄罗斯侵乌战争开始以来，国际体育组织纷纷禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加国际比赛。然而，大多数情况下，国别体育组织仍是国际体育组织成员，例如，国际奥委会中就有两名拥有投票权的俄罗斯代表，分别为前撑杆跳运动员伊辛巴耶娃（ Jelena Issinbajewa ）和俄罗斯网球联合会主席塔皮舍夫（ Schamil Tarpischtschew ），以及两名荣誉成员：前俄罗斯国家奥委会主席斯米尔诺夫（ Witali Smirnow ）和前游泳名将波波夫（ Alexander Popow ）。俄足球联合会主席迪尤科夫则是欧足联执委会成员。他也在能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司最高层任职。

  • Symbolbild I BigTech I Social Media

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    科技企业

    脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

  • 2021 Eurovision Song Contest: Maneskin aus Italien | Sieger

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    文化娱乐

    欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

  • UEFA Champions League und Russland

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    体育

    国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

  • Russischer Wodka

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    食品

    美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

  • Die Woche in Bildern Kalenderwoche 47 Flash-Galerie

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    金融

    Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

  • Russland Kaliningrad Hafen von Baltiisky

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    运输交通

    欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

  • Shell-Klage in den Niederlanden l Klima, Justiz

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    能源

    能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

  • Russland Putin und Lawrow Botschafter Audienz in Moskau

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    国际社会

    最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

  • BdTD | Ukraine

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    动物组织

    猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。


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