35万人签名反对举办今夏东京奥运

（德国之声中文网）日本来自国内外要求取消东京奥运的声音越来越大。本周五（5月14日），政治家、律师宇都宫健二（Kenji Utsunomiya ）呼吁取消奥运会， 并向东京都知事小池百合子（Yuriko Koike）递交了一份有35万多人签名的请愿书。请愿书称，保护人的生命不受冠状病毒侵害应处于最优先地位，而不是奥运会。签名者强调，奥运会理应受到大家欢迎，"但在目前情况下，它难以实现。"。 宇都宫健二在递交了请愿书后表示，因此，签名者们要求决策者取消今夏东京奥运。民意调查也显示，大多数国民赞成取消或重新安排该活动。

然而，日本奥运会主办方和国际奥委会都希望本届奥运还是能够举行。东京奥运会组织委员会主任桥本圣子（Seiko Hashimoto）表示，完全能理解新冠瘟疫大流行背景下，人们现在对在不到三个月的时间里奥运就将开场的忧虑。她称，对此"非常重视"，将尽一切可能，确保采取所有必要措施，保护国民来自国外的参与者，从而能消除每一种忧虑。

都宫健二律师称，他也向国际奥委会提出了相关诉求，并将继续坚持在线请愿，直至奥运会取消。 消息称，有日文、英文、德文和法文版本的该请愿书在社交媒体上迅速传播，很快收到越来越多的签名，签名者来自130多个国家和地区。奥运大臣丸川珠代（Tamayo Marukawa）周五证实，日本国内目前已有45个城市取消了接待夏奥会和残奥会运动员的计划， 其中32个市政当局已接到外国体育代表团将不参赛的通知。截至4月底，曾有528个城镇申请这一担当，希望届时能接待来自184个国家和地区的运动员。日本政府呼吁各地继续保持包括在线方式在内的文化交流。

鉴于染疫数量持续上升，日本再度扩大了新冠瘟疫紧急状态范围。负责政务的内阁官房副长官西村康稔（Yasutoshi Nishimura ）周五宣布，北海道、冈山、广岛，更严格的限制措施也必须实施至5月31日。政府新近刚将紧急状态扩至东京及另外六个地区。

不过，在日本，紧急状态并非停摆：当局建议餐馆和酒吧不提供酒精供应，并在20点关闭，但不是强硬规定。当局也只是呼吁公民呆在家里、企业要使居家工作成为可能、像百货商店和电影院这样的大型综合体应暂时停业，或提前打烊。大规模文化、体育活动眼下重获许可，但参加人数不得超过5000。

（德新社等）

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