3400年前的古城在伊拉克水库重见天日

（德国之声中文网）数月以来，伊拉克南部一直遭受极端干旱。为了不让农作物干枯，该国当局于去年12月起开始从伊拉克最重要的水库摩苏尔大坝中引水。

由于水库水位降低，在几十年前被彻底淹没的一个古城得以重见天日。这座古城已经有3400年历史。德国考古学家普尔吉兹（Ivana Puljiz）与库尔德考古组织主任卡西姆博士（Hasan A. Qasim）一起对古城进行了抢救性发掘。

他们在很短时间里组建了一个由德国和库尔德考古学家组成的团队，在2022年1月和2月的七个星期里，对这座青铜时代的古城进行了调查。

发现大型建筑

早在2018年，研究人员已经在类似的一段水库干涸期发现了一个堡垒式宫殿，位于一个小山丘上，边上有一大片梯田墙。在墙壁的遗迹上，普尔吉兹的团队当时发现了明亮的红、蓝色调的壁画遗迹，据推测这是宫殿的典型特征。

普尔吉兹告诉德国之声，尽管古城被水淹没，但这些颜料仍然保存了下来，这在一个考古学上“已经是轰动事件”。她表示，当然也希望这次有一些新的有趣发现。

她的希望没有落空。在这次的紧急发掘中，研究人员发现了更多的大型建筑，例如，一个有围墙和塔楼的巨大防御工事，将古城围裹起来。

普尔吉兹还表示，特别令人兴奋的是“一个巨大的、多层的仓库式建筑，那里应该是储存物资的地方”。这座建筑物的巨大规模表明，其储备物资的数量应是巨大的。而这些物资首先要被生产出来并运到那里。这位考古学家还解释说，这次发掘的一个主要发现是这个城市一定控制着周边地区，正是从那里运来了这些物资。

根据最初的发现，这个带有宫殿和几个大型建筑的庞大古城建筑群可能是古扎奇库（Zachiku），它是米坦尼帝国的一个重要中心。米坦尼王国大约于公元前1550年-公元前1350年存在，控制着美索不达米亚北部和叙利亚的大片地区。

普尔吉兹说，到目前为止，人们对古扎奇库的了解并不多。“其他资料中很少提到这个城市的名字，而我们现在拿出关于这个古城的新发现。”

令人着迷的发现

研究人员表示，尽管建筑墙体是由未烘烤的泥砖组成，而且处于水下多年，但墙体状况出奇的好。他们认为，原因是公元前1350年左右发生的一场大地震摧毁了这座城市，把墙的下部掩埋了起来，有利于保存。

从空中俯瞰古城遗址

研究人员还发现了五个令人着迷的陶罐，在这些陶罐里，有100多块楔形文字板。发现的一些泥板甚至还在泥封里。普尔吉兹兴奋地说：“当你考虑到这些没有经过烧制而仅仅是由固体粘土组成的泥板在水下呆了这么久，却得以幸存下来，而且有望很快能被语言学家解读，那么这当然是惊人的。”

这些泥板是在中亚述时代制作的，在那次破坏性的大地震之后不久。据推测，人们在古城的废墟上再次定居生活。

所发现的楔形文字有可能提供了关于米坦尼王国的灭亡以及统治该地区的亚述人的信息。对于米坦尼王国，目前人们仍然知之甚少。

在水库中现身的古城废墟被重新淹没前，建筑物们被盖上了严密的塑料布，并被砾石填充物覆盖。这是为了保护遗址免受进一步损害。也许在另一场大干旱中，古城遗址会重新现身。

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