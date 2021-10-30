3.4万！德国单日新增感染人数创新高

（德国之声中文网）德国最新单日新增感染人数超越了2020年冬季第二波新冠疫情爆发时的最高纪录。罗伯特·科赫研究所（RKI）一日内接获的新增感染通报案例高达33949例。在此之前的最高纪录是去年12月18日的33777例。今年初第三波疫情来袭时，单日新增感染数最高记录是4月22日所录得的29518例。

一周前，德国的单日新增感染数为28037人。本周一（11月1日）是德国五个联邦州的法定假日万圣节（Allerheiligen），目前尚不清楚这是否与此次的新增感染数字暴增有关联。根据RKI的统计，德国7天感染指数为154.5，前一日则为146.6，一周前的指数是130.2。该指数统计的是过去7日内平均每10万人的感染率。

RKI指出，过去7日每10万人住院率为3.62。此前最高的数字是2020年圣诞节期间的15.5。由于德国各地标准迥异，并没有一个住院率何时该被视为危急情况的全国性门槛值。

卫生部门缺乏共识

联邦和各州卫生部门本周四和周五在巴伐利亚博登湖东岸城市林道（Lindau）举行卫生部长会议，不断攀升的感染数字将成为此次会议的重点话题。值得关注的是，由于护理人员短缺，各地重症病床空床数也在下降。迄今为止，各联邦州对于应对冬季新冠疫情尚未制定出统一方针，例如是否在11月25日后继续将新冠疫情继续定义为全国大流行病。

德国卫生部长施潘再次提出强化新冠疫苗接种，呼吁各联邦州主动联络60岁以上人士为其提供加强针，但据德新社消息，州政府层面提议先针对70岁以上族群施打加强针。巴伐利亚则希望致力推动让所有人都能接种第三剂疫苗。

检测和疫苗接种义务

尚不清楚的还有该在哪些地点施打疫苗加强针。联邦卫生部长施潘要求提供加强型疫苗的公共接种服务，无需在大型疫苗接种中心进行，但应该提供诊所以外的选项，原因是"有太多想要接种疫苗的人找不到能为其接种的医生"。

此外，联邦卫生部也呼吁在养老院实施全面强制检测，但各州的决议草案只规定，联邦及各州"努力确保在设施中提供充足的检测"。

另一方面，德国护理联合会也呼吁强制检测。德国家庭医生协会主席魏格特（Ulrich Weigeldt）甚至认为应该强制接种新冠疫苗。他对《图片报》表示，在养老院、疗养院或重症监护室中，"任何未接种疫苗者都不得作为工作人员或访客接触这些脆弱的群体。"

观看视频 02:57 接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现

对护理行业的关切

巴伐利亚卫生部长、卫生部长会议主席霍莱切克（Klaus Holetschek）宣布，护理情况将是此次会议的关注重点。他表示，护理工作已经濒临极限，护理人员纷纷从医院离职或缩短工时。"我们不能毫无作为。"

卫生部长会议不能是联邦与州政府之间唯一讨论如何应对新冠疫情的平台。施潘及巴伐利亚州长索德尔都呼吁，在联邦及各州州长的会议上尽可能在广泛的基础上做出决定。但其他联邦州迄今对这样的提议反应冷淡。

（法新社、德新社、路透社）

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