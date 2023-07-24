 31条后　中国发改委推出配套措施 | 经济纵横 | DW | 24.07.2023

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经济纵横

31条后　中国发改委推出配套措施

为提振疲软的经济，继中国国务院发布31条后，发改委旋即出台配套通知，希望扩大私营经济的活动空间，改变民营资本"不敢投、不会投、不能投"的局面。

中共政治局认为，有必要制定出台促进民间投资的政策措施

中共政治局认为，有必要制定出台促进民间投资的政策措施

（德国之声中文网）7月24日，国家发改委发布《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》，聚焦在重点领域支持民间资本参与重大项目，并提出17项措施。

4天前，中国国务院公布《关于促进民营经济发展壮大的意见》的31条意见，强调在后疫情经济复苏乏力的背景下，中国的私营经济要"做大、做优、做强"努力营造市场化的一流营商环境。而发改委周一跟进的《通知》则是为落实国务院部署的配套措施。

发改委的通知表示，应充分认识促进民间投资的重要意义，将鼓励和刺激私人投资的信心

针对民间投资方向不明确的问题，《通知》称，国家发改委将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与。

《通知》提出，将建立全国重点民间投资项目库，加强重点民间投资项目的融资保障；同时降低准入门槛。

就业难的中国年轻人

路透社报道指出，在经历了疫情结束最初的反弹后，中国经济快速失去了动力，而中国政府宣布的一些零星措施未能恢复市场信心。过去一段时间里，中国的投资者一直寄希望于国家采取更多的刺激措施来支撑经济。

据中国官方公布的数据，近年来，中国民间投资增长面临较大的下行压力，2022年民间投资同比增长0.9%，大幅低于全国固定资产投资总体增速5.1%，占整体投资的比重降至54.2%；2023年上半年，民间投资累计同比更是下降0.2%。

中共中央政治局7月24日召开会议，部署下半年的经济工作。根据公布的会议文件，中共政治局认为，有必要制定出台促进民间投资的政策措施。

（综合报道）

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