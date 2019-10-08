30年前撼动东德政权的那个夜晚

（德国之声中文网）18点刚过。圣尼古拉教堂大门开启，结束了祈祷的人们纷然涌出。在教堂前和街角的卡尔·马克思广场上，数以万计的示威者在等着他们：青年、年轻的家庭、工人、退休人员。在1989年10月9日这一天，来自东德社会各群体的至少7万人拿出全部勇气，走到了一起，向统一社会党政权发出一个信号。如此大规模的示威，在反政府示威基本禁止的东德已经数十年没有过了。

很多示威者预期会出现最糟糕的局面，他们相信，警方会朝他们开枪。坦克和配备了机枪的部队已在市内集结待命，准备阻止示威游行。人们对1989年6月的中国北京天安门大屠杀事件尚记忆犹新。

然而， 如奇迹一般，在这个星期一，国家强权没有干预示威者。人们涌过莱比锡内城，也游行经过了莱比锡地方政府和东德国安部机构所在的那个所谓的"圆角"。示威者们呼喊"我们是人民"，"自由，自由选举"和"不要暴力"等口号。其中很多人手持蜡烛。

时代见证人的回忆

30年过去了。然而，在场的人们今天依旧能清晰地回忆起当时的气氛。瓦尔特（Kathrin Mahler Walther）回忆道，"那一天，气氛紧张到了极点。人们知道：今天是决定性的日子。"她当时18岁，参加了民权运动。莱比锡这个仅次于东柏林的民主德国第二大城市是她的家乡。

集会者点燃蜡烛

在1980年代，莱比锡成了抵抗运动的堡垒之一。最重要的集会地点：圣尼古拉教堂。就在那里，每个星期一都举行和平祈祷活动。瓦尔特说，"这天晚上没有开枪，我们清楚了：现在启动了开放进程；从现在起，出现了一个相互之间的讨论进程。"

1989年，建国40周年之际，东德政权深陷政治、经济危机。越来越多的人想方设法出走；公民权利运动得到日益广泛的支持。戈尔巴乔夫在苏联大哥那里推行改革路线；与此同时，波兰和匈牙利等东欧集团国家门户开放。以长年执政的昂纳克（Erich Honecker）为首的东德政治局却断然拒绝改革。

传媒的力量

东德电视台自然不会报道这类事件。然而，莱比锡10月9日的示威很快就在全世界传开，而这得感谢两位摄影记者。那天，他们躲在教堂塔楼内，悄悄拍下了示威场面。舍夫科（Siegbert Schefke）是其中一个。他回忆道，看到那么多人涌过街头，绝对是"一个让人起鸡皮疙瘩的时刻"，因为，他知道，"要是这些画面明天在西方电视上播出，那就不仅会改变东德，也会改变欧洲和世界。"

当天夜里，影片素材偷偷送到了西方记者那里。就这样，也能收看西方电视的大多数东德公众知道了，公开抗议越来越虚弱的政权是可能的，而且，人们无需担心会受到暴力镇压。

此后，事件接踵而至。越来越多的人敢于走上街头示威，而且，不止是在莱比锡。8天后，昂纳克被解职。然而，对人们来说，这已经是不够的了。1989年11月4日，至少有50万人在柏林亚历山大广场上示威，要求言论和新闻自由。

1989年11月4日柏林亚历山大广场上的集会人群

局势何以未激化

但是，10月9日那天，安全力量何以会任由人们在莱比锡示威？为什么没有像1953年在柏林和1989年6月在北京那样，开枪呢？

一个原因是，安全力量当时不知该如何应对局面。它们没有预料到会有这么多示威者。它们曾预期，示威者那里早晚会有暴力行为。它们未能制定出应对完全非暴力示威的战略。

历史学家朗格（Sascha Lange）指出，"示威者中的一个共识是：不对警察使用暴力，因为，人们毕竟知道：面对的是一个全副武装的机器，它只是在等着有人扔出石块，或对哪位警员动粗。只有通过这种无条件的非暴力才能使国家无可奈何，因为，人们没有给它提供镇压的借口。"他指出，"只是借助了语言和群众的力量，示威者们才解除了社会统一党领导层和警方的武装。"当年，朗格17岁，也亲历了示威。不久前，他和父亲一起出版了俩人合著的有关这一和平革命的书《大卫抵抗歌利亚》（David gegen Goliath）。

朗格的父亲是脱口秀艺术家贝恩德-卢茨·朗格（Bernd-Lutz Lange），也是"莱比锡六君子"（Leipziger Sechs）之一。在他们的努力下，1989年10月9日，莱比锡没有出现流血、警棍挥舞的场面。当时，统一社会党莱比锡地区的3名党部负责人和3名社会贤达--其中就有指挥家马祖尔（Kurt Masur）和贝恩德-卢茨·朗格（Bernd-Lutz Lange），达成共识，向示威者和警方共同发出呼吁，保持冷静。他们同时许诺，为实现自由表达意见和建立沟通渠道而努力。在示威过程中，他们呼喊的口号被市中心的扬声器传播和扩散。

太少认可？

1989年11月9日，莱比锡那场决定命运的示威过去一个月之后，柏林墙倒塌。今天，几乎每一个德国人都知道这个日子的意义，而一个月前莱比锡民众无暴力示威的意义，则只有很少人知道，尤其德西地区的年轻人更是对此知之甚少。

这一现象让很多公民维权人士耿耿于怀。瓦尔特也是。她表示，"我认为，看到这一点很重要，即：当年，东德公民自己把自己从那个专制手中解放出来；他们克服了恐惧，在10月9日那一天、在此前、此后的星期一，共同示威。"

作为德国第一个完全和平、不流血的革命，这场步行示威载入了历史。