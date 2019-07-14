27年来最低　中国第二季GDP成长6.2%

（德国之声中文网）中国国务院周一(7月15日)公布第二季GDP增速为6.2%。这是自1992年开始记录以来最低的一次。虽然这个数字还是落在北京6%到6.5%的预估值，但也看得出贸易战的影响。

中国上一季的GDP增速已经减为6.4%，但6.2%这个数字还是令人警醒，即使在1992年金融风暴时都没有低于6.4%。2019上半年的GDP增速则为6.3%，生產總值为45万933億元人民幣。

国家统计局发言人毛胜勇表示，国内外经济形势依然严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定和不确定因素增加。

6月其他数据优于预期

6月份工业产出增长6.3％，而5月为5.0％，这是自2002年以来的最低增幅。固定资产投资也有所增长，从1月至5月的5.6％，增长至1至6月的5.8％。但基础设施投资的增长已经从近20％的年增长率下降，前半年的增长率为4.1％ ，而且6月份的进出口均较去年同期萎缩。



据中国汽车工业协会（China Association of Automobile Manufacturers）的数据显示，汽车等大件商品的销售蓬勃情况并未持续，上半年销售额下降12.4％。

根据中国国务院公布的数据，上半年中国全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，增速比一季度回落0.5个百分点，工业生产基本平稳，高技术制造业比重提高。相比起来，服务业增长较快，上半年全国服务业生产指数同比增长7.3%，比一季度回落0.1个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，金融业增加值同比分别增长20.6%、7.8%、7.3%和7.3%。

北京方面今年采取各项措施推动经济增长，但这些措施尚未足以抵消国内经济放缓和海外需求疲软的影响。

夏立民/李芊 (综合报导)