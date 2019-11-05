 26条惠台措施持续发酵  台湾政坛反应激烈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2019

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时政风云

26条惠台措施持续发酵  台湾政坛反应激烈

北京本周宣布了26条惠台措施，台湾总统蔡英文将其形容为"糖衣毒药"，国民党总统候选人韩国瑜则抱以"乐观其成"的态度。而央视主播喊话"湾湾，回家吧"也引起了许多台湾网民的不满。

USA, New York: Präsidentin Tsai Ing-wen im Wirtschafts- und Kulturbüro von Taipeh in New York (Reuters/J. Moon)

蔡英文批评26条惠台政策是糖衣毒药

DW.COM

中国大陆11月4日宣布对台26条措施，涉及"为台湾企业”以及"为台湾同胞“提供”同等待遇“的措施。台湾总统府发言人表示，这实际上是”一国两制台湾方案“的行动方案，分化台湾社会，扰乱台湾人心。在香港持续动荡之际，大陆推出新的对台措施用意几何，会有何“成效”？台湾政界和学者对此做出解读。 (04.11.2019)

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（德国之声中文网）台湾总统蔡英文周二（10月5日）对26条惠台政策做出回应，认为这是 "糖衣毒药"。三立新闻报道，她表示， 正值台湾大选期间："这个时刻提出来，当然他的用意，我们也很自然而然地想到，他这个是要来影响我们的大选。"

她也指出，不论是先前的惠台31个政策或是26条措施，都是顺着一国两制台湾方案脉络。国台办去年3月宣布31项惠台措施，其中包括加快给予台资企业与大陆企业同等待遇等措施。

这次的26条措施分为两部分，前13条针对台商，后13条针对民众，根据新规，台资企业可以共同参加中国5G、民航等等产业，台湾民众可以在文化、体育等方面与大陆民众享有同等待遇。

台湾行政院长苏贞昌呼吁台湾民众"不要上当"，三立新闻报道，苏贞昌强调，过去台商在中国，所谓惠台都是口惠而实不至，利用完毕，常常是血本无归。他指出，现在台湾从各个方面提供最好的环境，要自己有空间。台湾总统府发言人丁允恭认为无论是31个政策或是26条措施，许多措施都存在矛盾性和讽刺性，接受台视采访时他说："一边说外管要提供照顾，一方面在打压我国的外交。一方面让我国的运动员去中国参赛，另外一方面，在国际赛事上不停打压台湾。"

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这次的26条措施比较引人关注的是"台湾同胞可在中华人民共和国驻外使领馆寻求领事保护与协助，申请旅行证件"一条，对此，台湾外交部做出回应，台湾多家媒体报道，发言人欧江安指出，台湾是主权国家，北京政府对台湾国民行使领事权与中国无涉，不需要也不会委托中国政府代为行使。自由时报报道， 欧江安指出，根据"两岸人民关系条例"与"护照条例"相关规定，台湾人若申请中国护照，将丧失台湾公民权利，台湾护照也会被注销。

台北市长柯文哲则简短地表示，国台办公布对台26项措施就是统战。而国民党总统候选人韩国瑜则抱以"乐观其成"的态度，韩国瑜竞选办公室发言人何庭欢表示，大陆当局营造对台商投资环境有利的这些措施，韩办方面乐观其成。

央视喊话被呛声

不仅26条惠台措施引起讨论，中国官媒央视主播在播报相关新闻时喊的一句："湾湾，回家吧！"也受到网民的关注。主持人海霞在"主播说联播"节目中表示，看完对台26条措施的感受是实打实，她表示："我们拿出真心对待台湾同胞，只因我们都是中国人。台湾的命运与祖国相连，湾湾，回家吧！" 这句话一度登上微博热搜，有网友留言说：" 湾湾喊得有点可爱呀"，也有人说："湾湾， 妈妈喊你回家吃饭了。"还有人写道："后妈能跟亲妈比么？湾湾回家吃饭了。"

这句话也引起许多台湾网民的不满，有人在台湾媒体相关新闻下方留言说："有哪个妈妈会一手拿飞弹对着小孩一手给几颗糖吃叫妳回家？"也有人说："感到惊恐"，还有人呛道："不劳费心，台湾人早在家了。倒是中国共产党，什么时候才要放维吾尔人回家呢？"

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