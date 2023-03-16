26年首次部長級交流：德國教育部長將訪台

（德國之聲中文網）德國聯邦教育及研究部部長貝蒂娜·施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）將於週二（3月21日）訪台，成為26年來首位訪台的德國部長，也被國際輿論視為在台灣問題上德國內閣成員的首次表態。

對於此舉會否引起北京不滿，德方則強調，此次訪問行程「是在歐盟與德國現有的一中政策框架下，並依循德國聯合政府的執政協議而進行」。

此前，德國聯邦議院自民黨議員海特（Peter Heidt）就曾透露，施塔克-瓦青格計劃在2023年初訪問台灣。 「我們希望擴展同台灣的關係」，海特當時對《每日鏡報》表示，並指出此行將具有重大的象徵意義，是向中國發出訊號：「我們要表明，台灣是我們的一個重要夥伴，用武力改變台灣海峽現狀是不可以的。」

訪台行程

此次陪同施塔克-瓦青格部長訪台的德國官員還有德國國會議員及教育研究委員會主席蓋林（Kai Gehring），兩人預計將會晤台灣國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、教育部部長潘文忠，以及數位發展部部長唐鳳等人。

而訪台交流的重點，包含強化半導體研究與專業人才的發展，以加速拓展德國與歐洲的微晶片生態系。其次還有在綠氫及電池領域上的研究合作。

同時，德國也希望能拓展華語研究與華語能力，透過與台灣交流，盼能強化德國獨立研究中國的能力，作為德國對華策略脈絡中的一部份。此外，施塔克-瓦青格還預計拜訪台灣大學與台北的一所職業學校，以了解台灣學術與教育訓練體制。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。