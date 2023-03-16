 26年首次部長級交流：德國教育部長將訪台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2023

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26年首次部長級交流：德國教育部長將訪台

德國教育部長瓦特辛格預計21日訪台，是多年來少見的德台高官交流。這位初次抵台的德國部長，預計會晤哪些台灣重要官員？兩方如何加強合作？

德國教育部長瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）將於週二（3月21日）訪台。（資料照）

德國教育部長瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）將於週二（3月21日）訪台。（資料照）

（德國之聲中文網）德國聯邦教育及研究部部長瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）將於週二（3月21日）訪台，成為26年來首位訪台的德國部長，也被國際輿論視為在台灣問題上德國內閣成員的首次表態。

對於此舉會否引起北京不滿，德方則強調，此次訪問行程「是在歐盟與德國現有的一中政策框架下，並依循德國聯合政府的執政協議而進行」。

此前，德國聯邦議院自民黨議員海特（Peter Heidt）就曾透露，瓦特辛格計劃在2023年初訪問台灣。 「我們希望擴展同台灣的關係」，海特當時對《每日鏡報》表示，並指出此行將具有重大的象徵意義，是向中國發出訊號：「我們要表明，台灣是我們的一個重要夥伴，用武力改變台灣海峽現狀是不可以的。」 

德國尋求與台灣在半導體領域有更多交流機會。圖為台灣半導體龍頭台積電（TSMC）的展覽資料照。

德國尋求與台灣在半導體領域有更多交流機會。圖為台灣半導體龍頭台積電（TSMC）的展覽資料照。

訪台行程

此次陪同瓦特辛格訪台的德國官員，還有德國國會議員及教育研究委員會主席蓋林（Kai Gehring），兩人預計將會晤台灣國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、教育部部長潘文忠，以及數位發展部部長唐鳳等人。

而訪台交流的重點，包含強化半導體研究與專業人才的發展，以加速拓展德國與歐洲的微晶片生態系。其次還有在綠氫及電池領域上的研究合作。

同時，德國也希望能拓展華語研究與華語能力，透過與台灣交流，盼能強化德國獨立研究中國的能力，作為德國對華策略脈絡中的一部份。此外，瓦特辛格還預計拜訪台灣大學與台北的一所職業學校，以了解台灣學術與教育訓練體制。

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