26年来首次：德国教育部长或明年访台

（德国之声中文网）德国联邦议院自民党议员海特（Peter Heidt）周一（12月12日）在柏林举行的一场研讨活动上透露，联邦教育和科研部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）计划在明年初访问台湾。

“我们希望扩展同台湾的关系”，海特对《每日镜报》表示：“教育、科研和数字化是关键的领域”。他还指出，此行将具有重大的象征意义，是向中国发出的一个信号：“我们要表明，台湾是我们的一个重要伙伴，用武力改变台湾海峡现状是不可以的。”

如果成行，这将是26年来德国部长级官员首次访台。科尔政府任期内，经济部长雷克斯洛特（Günter Rexrodt）在1994年和1997年两次访台，而他的前任莫勒曼（Jürgen Möllemann）也曾于1992年访问台湾。同施塔克-瓦青格一样，这两位部长也都是自民党成员。

德国联邦教育部对媒体的问询尚未做出证实，但也未予以否认。今年11月中，施塔克-瓦青格已同到访的台湾行政院国家科学及技术委员会主任委员吴政忠会面。在台湾，国科委是与德国教育科研部相对应的政府内阁机构。而几乎同时，德国经济部副部长布兰特纳（Franziska Brantner）也访问了台湾。对于这两次访问，德台双方都处理得相当低调。

德国方面期待在高校教育领域与台湾开发新的合作可能性。自民党议员海特指出，自民党“对德国的孔子学院尤其持批评态度”，而学习研究中国语言文化仍十分重要，因此考虑在大学领域扩大与台湾的合作。

一段时间以来，一些德国政治家，特别是自民党和基民盟政治家呼吁联邦政府成员访问台湾，以显示在涉及台湾问题上的态度。

德国联邦议院代表团10月访问台湾

尽管德国并不承认台湾为主权国家，但在理论上，德国联邦政府的部长访问台湾是可行的。在“一个中国”政策的框架下，台湾与欧洲国家之间不进行高层领导人互访，但这仅涉及国家元首、政府首脑、副总统以及外交和国防部长。具体到德国，联邦议院主席和宪法法院最高法官，也在不出访台湾的官方代表之列。

近来一些欧洲国家的议会或政府代表开始频繁访问台湾。英国贸易大臣汉兹（Greg Hands）今年11月初刚刚访台，8月，立陶宛交通部副部长也访问了台湾。

德国《商报》指出，在此背景下，德国的访问外交是一种小心翼翼的转变：一方面要显示西方力挺台湾，但同时又要尽量避免给人留下一个印象，即有人试图改变台海现状。该报援引柏林科学与政治基金会（SWP）的中国事务专家瓦克尔（Gudrun Wacker）说：“访问的目的不应该是挑衅”。

自民党议员海特还透露，执政的“交通灯”联合政府对教育部长访台的计划“没有特别的异议”。

他还表示，可以设想邀请台湾外交部长访问德国。今年10月，德国联邦议院友台议员代表团以及人权委员会代表团访问台湾期间，均同外交部长吴钊燮和总统蔡英文会晤。“一开始或许不是正式安排邀请外长访问，或许是参加一场活动的邀请”，海特说，“比如说，可以由一个基金会邀请参加一场有关东南亚议题的讨论活动”。

（每日镜报、商报）

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