26光年外 科学家又发现“超级地球”

(德国之声中文网) 地球之外有没有生命？科学家们纷纷祭出了十八般武艺：有人架起了射电望远镜，生怕错过来自宇宙深处的任何一缕可疑信号；有人打造了价格昂贵的探测器，送到火星、小行星上挖土；还有人则专注于寻找和地球有几分相似的星球。

就在本星期，德国马普研究院海德堡天文研究所(MPIA)的学者们在最新一期《科学》杂志上发表论文指出，离地球26.3光年外的"不远处"存在一枚行星，与地球颇有几分相似之处，而且它离恒星不远，非常便于科学家进一步研究其大气构成。

近年来，天文学家已经在太阳系外发现了数千枚行星，其中大部分为气体行星或者冰质行星，类似于地球的岩质行星非常稀少。不过，本次发现的名为Gliese486b的行星，则主要由岩石构成，而且其环境、距离非常适合用今后更大、更先进的望远镜进行观测。论文第一作者特里芬诺夫(Trifon Trifonov)认为，预计今年发射的詹姆斯-韦伯太空望远镜、正在建造中的"欧洲极大望远镜"(E-ELT)都可以对这枚行星进行更为细致的观测。

有点像地球 有点像金星

论文指出，Gliese486b的构成与地球、金星有相似之处，都具有金属内核，大小约为地球1.3倍、质量约为地球2.8倍、表面重力相当于地球的1.7倍。

Gliese486b行星所处的恒星系，其中心为一枚红矮星。这枚行星的公转周期大约相当于1.5个地球日。和被"潮汐锁定"的月球一样，这枚行星的自转周期则与公转周期相同，这意味着它总是以同一面朝向恒星。

Gliese486b距离恒星约250万公里，仅为日地距离的1/60。不过，红矮星的温度远远低于太阳，因此Gliese486b的表面温度"仅为"430摄氏度左右，与金星相似。科学家猜测，这枚行星表面存在着类似金星的炙热岩浆流；不过，其大气层则不会像金星那般稠密，而是主要由岩石气化后的少量气体构成。根据论文中的说法，如果该行星的表面温度再低100度，就不太会有适合进一步观测的稀薄大气层。

论文第一作者特里芬诺夫指出，凭借新一代的望远镜，科学家将能够更好地理解岩质行星如何保持其大气、其大气层如何影响行星能量分布等问题。他同时还对媒体表示，参照目前已知的生命形式，这枚炙热、只有稀薄大气的行星不太可能孕育生命。

文山/任琛/（法新社、路透社等）

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