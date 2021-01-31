 26光年外 科学家又发现“超级地球” | 科技环境 | DW | 06.03.2021

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科技环境

26光年外 科学家又发现“超级地球”

天文学家日前在“不远处”发现了一枚环境和地球有些相似的行星。尽管这枚名为Gliese486b的天体不太可能孕育生命，科学家依然希望能够从中获取重要数据，以便今后更有效地搜寻外星生命。

Illustration Super Erde Gliese 486 b

科学家想象的Gliese486b行星表面

(德国之声中文网) 地球之外有没有生命？科学家们纷纷祭出了十八般武艺：有人架起了射电望远镜，生怕错过来自宇宙深处的任何一缕可疑信号；有人打造了价格昂贵的探测器，送到火星小行星上挖土；还有人则专注于寻找和地球有几分相似的星球。

就在本星期，德国马普研究院海德堡天文研究所(MPIA)的学者们在最新一期《科学》杂志上发表论文指出，离地球26.3光年外的"不远处"存在一枚行星，与地球颇有几分相似之处，而且它离恒星不远，非常便于科学家进一步研究其大气构成。

NASA Super Erde

近年来，运用“掩星法”，天文学家已经在太阳系外发现了数千枚行星，不过大部分都不是岩质行星

近年来，天文学家已经在太阳系外发现了数千枚行星，其中大部分为气体行星或者冰质行星，类似于地球的岩质行星非常稀少。不过，本次发现的名为Gliese486b的行星，则主要由岩石构成，而且其环境、距离非常适合用今后更大、更先进的望远镜进行观测。论文第一作者特里芬诺夫(Trifon Trifonov)认为，预计今年发射的詹姆斯-韦伯太空望远镜、正在建造中的"欧洲极大望远镜"(E-ELT)都可以对这枚行星进行更为细致的观测。

DW.COM

科学家在"地狱行星"-金星上发现了一种独特的气体，这表示金星上可能存在着生命迹象。虽然目前还无法绝对证实，研究人员仍为之鼓舞。

一个国际研究小组认为，系外行星K2-18b是寻找外星生命的“最有希望的候选人”。为什么呢？因为大气中有水蒸气！

美国宇航局的TESS系外行星搜寻卫星在太阳系之外发现了多颗行星，其中一个被命名为GJ 357 d的行星位于宜居区，有可能是一个“超级地球”。不过那颗行星表面目前仍然被冰层覆盖，异常寒冷。

绝大多数的生物都离不开液态水。在人类寻找地外生物的进程中，液态水便成为了该星球是否满足生命存在条件的重要指标。现在，科学家通过观测证实，在离地球最近的行星——火星之上，存在大面积的液态水湖泊。

去年完成使命、坠入土星大气层的卡西尼探测器，为科学家留下了丰厚的数据遗产。德国海德堡大学的学者分析数据后认定，土卫二很可能拥有适合生命生存的条件。不过：土卫二的表面温度仅有摄氏零下198度。

有点像地球 有点像金星

论文指出，Gliese486b的构成与地球、金星有相似之处，都具有金属内核，大小约为地球1.3倍、质量约为地球2.8倍、表面重力相当于地球的1.7倍。

Gliese486b行星所处的恒星系，其中心为一枚红矮星。这枚行星的公转周期大约相当于1.5个地球日。和被"潮汐锁定"的月球一样，这枚行星的自转周期则与公转周期相同，这意味着它总是以同一面朝向恒星。

Gliese486b距离恒星约250万公里，仅为日地距离的1/60。不过，红矮星的温度远远低于太阳，因此Gliese486b的表面温度"仅为"430摄氏度左右，与金星相似。科学家猜测，这枚行星表面存在着类似金星的炙热岩浆流；不过，其大气层则不会像金星那般稠密，而是主要由岩石气化后的少量气体构成。根据论文中的说法，如果该行星的表面温度再低100度，就不太会有适合进一步观测的稀薄大气层。

论文第一作者特里芬诺夫指出，凭借新一代的望远镜，科学家将能够更好地理解岩质行星如何保持其大气、其大气层如何影响行星能量分布等问题。他同时还对媒体表示，参照目前已知的生命形式，这枚炙热、只有稀薄大气的行星不太可能孕育生命。

文山/任琛/（法新社、路透社等）

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