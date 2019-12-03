25年来最大规模罢工 马克龙执政受考验

(德国之声中文网) 抗议者打出的横幅上写着"捍卫我们的退休金"、"福利的不确定性致人于死地"等标语。据法国内政部公布的数据，80万6千人周四参加了全国性示威活动，仅在巴黎市就有6.5万人走上街头。不过工会宣布的数字要更高些：巴黎参与示威的人数为25万，全国共有150万人加入到抗议的行列。
这是法国多年来规模最大的一次抗议示威，是工会取得的成功。上一次同等规模的罢工发生在1995年，当时全国陷入了三周的停摆。
很明显，法国工会的号召力比2018年11月开始的"黄背心"运动要大得多。"黄背心"运动曾领导了28.8万人的示威遊行，当时对马克龙总统的执政能力构成极大压力，迫使总统做出让步，收回一些涉及数十亿欧元的改革措施，让局势得以恢复平静。
工会：必要时无限期罢工
不过，现在马克龙将又迎来另一个难熬的冬季。工会已宣布，巴黎的近郊铁路和地铁系统全面"无限期"罢工。周五，大部分火车运输以及20%的航空运输处于瘫痪。法国总工会(CGT)主席马提内茨（Philippe Martinez）在巴黎表示，抗议活动在很多领域均可延长，"这是肯定的"。周五各家工会将讨论下一步对策。
周四，接近九成的火车司机参加了罢工，许多学校、医院、消防队以及机场的地勤工作人员也响应了工会的罢工呼吁。旅游景点埃菲尔铁塔以及凡尔赛宫受到罢工波及不得不关闭。
暴力骚乱出现后警方施放催泪弹
巴黎的抗议活动中有骚乱发生：黑衣蒙面人焚烧建筑车辆以及垃圾桶，打破路边的玻璃窗。警察施放催泪弹，BFM-TV电视台报道称有至少500名暴力人士，他们当中有人身穿黄背心。警方逮捕了约100人。
周四当天，警方投入大约6000名警力维护秩序，在巴黎、南特、波尔多、图卢兹以及里昂等大城市都出现同警察发生冲突的现象，有数人受伤，其中包括警察。
马克龙总统"坚定"推动退休金改革
法国总理菲利普（Edouard Philippe）周四召集了内阁紧急会议。期间，他向媒体表示，感谢工会组织了一次总体而言堪称和平的示威活动。他说，下周将把退休金改革的具体内容向公众介绍。
马克龙的总统办公室则发表声明，称总统将"坚定"地推动退休金改革计划。由于"黄背心"抗议活动，马克龙已推迟了该计划的启动。法国目前的退休金制度有40多个种类，十分复杂，而改革方案旨在统一各类退休金制度，用"通用的退休核算体系"来取代现有的公务员、私营、特殊等不同的体系，并减少退休金国库赤字。法国政府认为，目前的退休金制度缺乏公平、公义和透明；但反对者则担心改革将使退休人员的收入更加"不稳定"。
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席卷法国的“黄背心运动”
马克龙犯众怒
2016年5月当选法国总统后，马克龙的支持度便一路下滑。罪魁祸首便是他所推行的一系列财政政策不得人心，比如停止征收富人税；以及他自大傲慢的形象。不过最终触发抗议运动的是为了促进环保而大幅增加燃油税的政策。去年10月，一个指控马克龙“猎杀司机”的视频在网上疯传。
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席卷法国的“黄背心运动”
抗议波及全国
网上怒火很快蔓延到街头，超过29万名抗议者穿上交通应急黄背心，在全国各地封堵道路。通过社交媒体串联的这场运动并没有特定组织架构，也没有明确的领导人物，此外参与者也不接受来自工会或党派的支持。有一人在这次抗议过程中身亡，超过150人遭到逮捕。
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席卷法国的“黄背心运动”
冲突与破坏
由于马克龙政府表示不会退让，抗议运动持续进行。11月24日，约11万人再度举行全国抗议，巴黎有8000人参与。抗争过程中发生暴力及破坏行为。警方与抗议者在香榭丽舍大街爆发冲突（上图），并动用高压水龙和催泪瓦斯。媒体报道称，骚乱造成高达100万欧元损失。
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席卷法国的“黄背心运动”
压力之下的屈服
“黄背心”成为马克龙面对的巨大难题。他起初拒绝在燃油税问题上作出让步，后来又表示如果油价上涨会作出相应调整。抗议者并没有因此感到满足，12月1日 ，抗议浪潮再次席卷法国，巴黎发生暴力打砸事件。马克龙第二天召集危机会议。在抗议运动持续不断的威胁之下，马克龙12月5日宣布放弃燃油税改革计划。
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席卷法国的“黄背心运动”
巴黎严阵以待
但是，马克龙依然拒绝重新实施富人税，并拒绝按照抗议者要求辞职下台。“黄背心运动”的参与者很难简单归类，其政治光谱涵盖极左到极右，其中后者原本就反对马克龙出任总统。12月8日 ，法国再度爆发全国范围的抗议活动。武装防暴车出现在巴黎街头维持秩序，城市大部分地区进入封锁状态。
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席卷法国的“黄背心运动”
对全国发表讲话
12月10日，马克龙在爱丽舍宫对全国发表电视讲话。超过2100万人收看直播。马克龙表现和解意愿，承认在危机中自己也有责任，并推出一些财政措施，包括提高最低工资水平，加班工资免税，并对低收入退休者减免税收。
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席卷法国的“黄背心运动”
波及邻国
在此期间，“黄背心运动”已经从法国蔓延到周边其他国家。比利时的抗议者对高税负，食品价格高涨，工资收入和养老金过低表达不满。抗议人群对比利时首相府投掷石块，防暴警察出动高压水龙回击。德国的柏林和慕尼黑也出现类似抗议活动。
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席卷法国的“黄背心运动”
平安新年夜
法国的抗议活动一直持续到12月底，尽管参与人数有所回落。一些比较知名的“非正式”运动领导者并未因此灰心丧气，而是在社交媒体上继续鼓舞民众抗争。不少抗议者在新年夜的巴黎穿上黄背心，举行颇有“节日气氛”的和平抗议。
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席卷法国的“黄背心运动”
2019:未完待续
2019:未完待续 如果以为“黄背心”就此偃旗息鼓，就大错特错。1月5日，节日之后的第一波抗议活动再次聚集超过5万民众，不过这一数字依然比不上12月的高潮期间。巴黎再次发生警方与民众的冲突，部分抗议者燃烧摩托车，冲击政府机构。马克龙谴责暴力行为，宣称“会实现正义”。
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席卷法国的“黄背心运动”
重塑形象
1月6日，数百名女性身穿“黄背心”穿行巴黎市区，以求恢复该运动的和平形象。在游行期间，参与者集体跪下，对运动迄今的10名死难者和众多伤者默哀致意。
作者: Cristina Burack