25年来最大规模罢工 马克龙执政受考验

(德国之声中文网) 抗议者打出的横幅上写着"捍卫我们的退休金"、"福利的不确定性致人于死地"等标语。据法国内政部公布的数据，80万6千人周四参加了全国性示威活动，仅在巴黎市就有6.5万人走上街头。不过工会宣布的数字要更高些：巴黎参与示威的人数为25万，全国共有150万人加入到抗议的行列。

这是法国多年来规模最大的一次抗议示威，是工会取得的成功。上一次同等规模的罢工发生在1995年，当时全国陷入了三周的停摆。

很明显，法国工会的号召力比2018年11月开始的"黄背心"运动要大得多。"黄背心"运动曾领导了28.8万人的示威遊行，当时对马克龙总统的执政能力构成极大压力，迫使总统做出让步，收回一些涉及数十亿欧元的改革措施，让局势得以恢复平静。

工会：必要时无限期罢工

不过，现在马克龙将又迎来另一个难熬的冬季。工会已宣布，巴黎的近郊铁路和地铁系统全面"无限期"罢工。周五，大部分火车运输以及20%的航空运输处于瘫痪。法国总工会(CGT)主席马提内茨（Philippe Martinez）在巴黎表示，抗议活动在很多领域均可延长，"这是肯定的"。周五各家工会将讨论下一步对策。

周四，接近九成的火车司机参加了罢工，许多学校、医院、消防队以及机场的地勤工作人员也响应了工会的罢工呼吁。旅游景点埃菲尔铁塔以及凡尔赛宫受到罢工波及不得不关闭。

暴力骚乱出现后警方施放催泪弹

巴黎的抗议活动中有骚乱发生：黑衣蒙面人焚烧建筑车辆以及垃圾桶，打破路边的玻璃窗。警察施放催泪弹，BFM-TV电视台报道称有至少500名暴力人士，他们当中有人身穿黄背心。警方逮捕了约100人。

周四当天，警方投入大约6000名警力维护秩序，在巴黎、南特、波尔多、图卢兹以及里昂等大城市都出现同警察发生冲突的现象，有数人受伤，其中包括警察。

马克龙总统"坚定"推动退休金改革

法国总理菲利普（Edouard Philippe）周四召集了内阁紧急会议。期间，他向媒体表示，感谢工会组织了一次总体而言堪称和平的示威活动。他说，下周将把退休金改革的具体内容向公众介绍。

马克龙的总统办公室则发表声明，称总统将"坚定"地推动退休金改革计划。由于"黄背心"抗议活动，马克龙已推迟了该计划的启动。法国目前的退休金制度有40多个种类，十分复杂，而改革方案旨在统一各类退休金制度，用"通用的退休核算体系"来取代现有的公务员、私营、特殊等不同的体系，并减少退休金国库赤字。法国政府认为，目前的退休金制度缺乏公平、公义和透明；但反对者则担心改革将使退休人员的收入更加"不稳定"。