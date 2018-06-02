25国反对 新设鲸保护区落空

（德国之声中文网）在巴西弗洛里亚诺波利斯（Florianópolis）举行的国际捕鲸委员会（IWC）会议上，关于在南大西洋设置鲸保护区的动议遭拒。由巴西、阿根廷和南非提交的相关议案在表决时未能获得所需的四分之三多数。39个赞同国中，除提案国外，还包括欧盟和瑞士。

20多年争议

25个国家投票反对，其中有要求恢复商业捕鲸的日本、挪威和冰岛。韩国和俄罗斯也投票反对设置保护区。

22年来，巴西一直设法说服国际捕鲸委员会设置鲸保护区。

日本代表团曾建议，接受在表决中实施简单多数程序，但前提是，日本关于捕鲸数量限制的提案也依照简单多数表决原则。然而，保护区的赞同国拒绝接受该建议。

日本捕鲸船

鲸保护问题上不做交易

环境组织"保护野生动物"（Pro Wildlife）发表声明称，"日本向巴西公开提出的令人担心的讨价还价做法未能成功"，使人们有理由希望，日本关于终止商业捕鲸禁令的建议同样也会失败。

本周五，即会议结束之日，将对要求取消捕鲸禁令的日本议案进行表决。该禁令从1986年起实施。

所允许的"生计猎捕"配额也成为讨论对象。所谓生计猎捕是指用于自需的捕鲸行为。格林兰、俄罗斯、美国、圣文森特群岛和格林纳达的原住民目前的年捕鲸配额为约2800头。相关国家希望实现未来7年的配额自动更新程序，按此程序，上一年未用完的配额可部分加配给来年。

环保组织担心，此举有可能鼓励超越原住民自需的商业捕鲸行为。

改革建议

巴西致力于改革国际捕鲸委员会。由东道主提交的《弗洛里亚诺波利斯宣言》的草案表示，捕鲸委员会应转变为护鲸委员会。草案强调，"观鲸"游客从船上观察鲸， 是对鲸的唯一具有持续性的利用方式。草案表示，鲸的数量应恢复到工业化捕鲸时代之前的水平。据估计，仅20世纪，就有约300万头鲸被捕杀。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 日本捕鲸将成为历史？ 自1986年国际捕鲸委员会 (IWC) 通过《全球禁止捕鲸公约》，禁止商业捕鲸以来，挪威、冰岛和日本依旧照捕不误，特别是日本，打着“科研”的幌子继续捕捞。海牙国际法庭３月31日就澳大利亚起诉日本猎杀鲸鱼案做出判决。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 海牙国际法庭的判决 ２０年来，澳大利亚人一直试图通过外交手段阻止日本的捕鲸活动，但都无果而终。去年６月，澳大利亚就日本的捕鲸行为向荷兰海牙国际法庭提出起诉。海牙国际法庭３月31日就此案做出判决，判定日本目前的捕鲸活动违反公约，并禁止其继续捕鲸。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 濒危动物 《全球禁止捕鲸公约》通过以来，许多鲸鱼种类的衍生趋于稳定。然而，蓝鲸、长须鲸、塞鯨、南露脊鯨和抹香鯨则继续受到威胁甚至濒临灭绝。鲸鱼属于哺乳动物，最长可达３３米、最重达１９０吨，鲸鱼由此成为地球上最大的动物。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 日本捕鲸者 今年日本捕鲸船队继续在北极捕鲸。虽然日本官方称捕鲸用于科研，但是捕到的鲸鱼肉却在日本的鱼市和特色餐厅里出售。日本鲸鱼研究所恰恰在国际捕鲸委员会通过《全球禁止捕鲸公约》一年后成立。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 日本的传统 鲸鱼肉很早就被端上日本的餐桌。特别是二战后，鲸鱼肉成为日本居民赖以生存的食物之一。学校和餐厅使用大量鲸鱼肉，因为鲸鱼肉比牛肉便宜。但是人们的口味逐渐发生变化：目前仅有１％的日本肉类来自鲸鱼。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 狗饲料 ７０００吨鲸鱼肉堆积在日本的冷库里。因为无人购买长须鲸的鱼肉，一家日本公司最后将其加工成狗粮。目前该公司也已宣布，停止销售这一种狗粮。因为国际保护动物组织的抗议声潮太大。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 挑衅行为 尽管如此，许多日本人依旧支持捕鲸，并谴责诸如绿色和平的环保组织的行动为生态恐怖主义。日本人不愿屈服于国际压力。日本却要为此付出代价：过去２５年，该国每年要向捕鲸行业支付约６３０万欧元的补贴。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 并非特例 冰岛和挪威也在继续公然捕鲸。国际捕鲸委员会１９８６年通过《全球禁止捕鲸公约》时，冰岛和挪威反对这一提案，他们认为自己并不受这一禁令的制约。虽然面临抗议，本月冰岛的捕鱼船依旧照例出海猎捕长须鲸。他们捕捞的鱼肉将被售往日本。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 获准的捕鲸 俄罗斯楚科奇人和加拿大因纽特人等土著居民只要不从事有关鲸鱼的商业活动，便可以继续捕鲸。捕鲸对他们而言有几百年的传统。这一海洋哺乳动物向土著居民提供鱼肉、鱼油和鱼骨。鲸鱼身上的一切皆为其所用。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 绿色和平和海洋守护者协会 捕鲸如今被禁主要应归功于环保组织。数十年来，这些组织从事各种高调活动引起人们对捕鲸的关注，他们同时呼吁公众行动起来。反捕鲸团体海洋守护者协会（Sea Shepherd）因其激烈的保护行为而名声大噪，同时也备受争议。

国际法庭判定日本南极捕鲸违反公约 鲸鱼观察 许多以前从事捕鲸活动的国家如今做起了鲸鱼观察的生意。日本和挪威的一些鲸鱼观察者曾经是捕鲸者，他们现在和游客分享他们有关鲸鱼的知识。比起餐桌上的鱼肉，越来越多的日本人更愿意看到大海里的鲸鱼。 作者: Michael Hartlep/安静



凝炼/李鱼（德新社、法新社）