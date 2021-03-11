24港人发公开信 呼吁欧盟对中国说“不”

（德国之声中文网）英国非政府组织"香港监察"（Hong Kong Watch）在3月11日刊登了这封来自24名港人的公开信。这封信由该非政府组织发起，由24名香港活动人士签署，其中包括許智峯、罗冠聪、邝颂晴、邵嵐、黃台仰等13名海外流亡人士。

信中表示，北京违背了其根据《中英联合声明》所应承担的国际义务，"鉴于北京正在改写香港选举制度，……在严厉的香港国安法下大规模逮捕民主派议员和活动人士，侵犯受到香港基本法和《公民权利和政治权利国际公约》保障的基本自由，我们无法理解欧盟如何可以继续推进签署这项投资协定"。

中国全国人大3月11日表决通过《完善香港特别行政区选举制度的决定》，进一步减少香港立法机构的民主代表权，并引入机制来审查候选人对中国政府的忠诚度。

在公开信中，这些香港活动人士还写道，北京在香港问题上已经公开无视其国际义务， "欧盟还期望中国在新的双边投资协议中履行其义务，这是荒谬的"。"因此，我们敦促你们在香港国安法被废除前、在所有民主派活动人士被释放前，不要签署《中欧全面投资协定》。"

这封公开信还在结尾指出，如果欧盟批准该协定，这会鼓励中国在台湾问题和人权等问题上变得更加咄咄逼人。信中说："……欧盟必须划出明确的红线和条件，否则中共将认为可以继续不受追究的滥用其权力"。

"被动的欧盟"

英国《卫报》第一时间对这封公开信进行了报道，并指出目前正值欧盟准备兜售投资协定之际，该协定必须通过欧洲议会议员们的批准才能生效。针对该协议，欧洲议会内部存在不少质疑声音。

报道分析指出，"对于决心抵制该投资协定的大批欧洲议会议员们而言，这封信可能成为强大的武器"。

《卫报》的报道还指出，许多欧洲议会议员表示，欧盟在发表声明谴责中国改变香港选举制度的同时，也主张与中国建立更紧密的经济联系，这让欧盟处于非常被动的位置。欧盟委员会方面则表示，这份与中方的协定可以改善欧盟企业在中国的市场准入，保护知识产权，并在人权问题上发挥杠杆作用。欧盟方面也指出，如果要欧盟在经济上与中国脱钩是不现实的，"当参与是唯一选择时，最好的就是在更公平的条件下与中国竞争"。

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