 24港人发公开信 呼吁欧盟对中国说“不” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2021

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时政风云

24港人发公开信 呼吁欧盟对中国说“不”

在中国表决通过改革香港选举制度之际，24名香港活动人士致信欧委会主席冯德莱恩等欧盟高官，呼吁欧盟不要批准与中国的投资协定。有分析认为，对于决心抵制欧中投资协定的欧洲议会议员们，这封公开信可能成为其强大武器。

Symbolbild EU - China

24名香港活动人士致信欧委会主席冯德莱恩等欧盟高官，呼吁欧盟不要批准与中国的投资协定

（德国之声中文网）英国非政府组织"香港监察"（Hong Kong Watch）在3月11日刊登了这封来自24名港人的公开信。这封信由该非政府组织发起，由24名香港活动人士签署，其中包括許智峯、罗冠聪、邝颂晴、邵嵐、黃台仰等13名海外流亡人士。

信中表示，北京违背了其根据《中英联合声明》所应承担的国际义务，"鉴于北京正在改写香港选举制度，……在严厉的香港国安法下大规模逮捕民主派议员和活动人士，侵犯受到香港基本法和《公民权利和政治权利国际公约》保障的基本自由，我们无法理解欧盟如何可以继续推进签署这项投资协定"。

中国全国人大3月11日表决通过《完善香港特别行政区选举制度的决定》，进一步减少香港立法机构的民主代表权，并引入机制来审查候选人对中国政府的忠诚度。

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欧盟被批评为了与中国签订中欧投资协定，而在人权方面作出让步。27日，欧盟官员出言辩护，称北京了解必须履行协定中关于强迫劳动的承诺。

据德国《明镜周刊》报道，百余名中国问题专家以及人权人士呼吁欧盟停止与中国的投资协定，“至少是暂时”。

欧盟同中国就投资协定所开展的谈判，进行了七年之久，但一直毫无进展。然而，就在欧盟政治家们几乎放弃希望的最后关头，中方突然展现出了妥协的意愿。

中俄两国都是人权记录欠佳的专制国家，但欧盟在商讨对俄罗斯实施新制裁的同时，却在庆祝同中国达成了投资协定的共识。

欧盟与中国投资协议谈判多次难产后，在轮值主席国德国卸任前，突然进展加速，以至于在2020年结束之前，匆忙地达成了协议。表面上看，欧盟似乎获得了特朗普想得到但却没有实现的目标，但实际上，很多细节并没有保证今后目标的真正实现。

在公开信中，这些香港活动人士还写道，北京在香港问题上已经公开无视其国际义务， "欧盟还期望中国在新的双边投资协议中履行其义务，这是荒谬的"。"因此，我们敦促你们在香港国安法被废除前、在所有民主派活动人士被释放前，不要签署《中欧全面投资协定》。"

这封公开信还在结尾指出，如果欧盟批准该协定，这会鼓励中国在台湾问题和人权等问题上变得更加咄咄逼人。信中说："……欧盟必须划出明确的红线和条件，否则中共将认为可以继续不受追究的滥用其权力"。

"被动的欧盟"

英国《卫报》第一时间对这封公开信进行了报道，并指出目前正值欧盟准备兜售投资协定之际，该协定必须通过欧洲议会议员们的批准才能生效。针对该协议，欧洲议会内部存在不少质疑声音。

报道分析指出，"对于决心抵制该投资协定的大批欧洲议会议员们而言，这封信可能成为强大的武器"。

《卫报》的报道还指出，许多欧洲议会议员表示，欧盟在发表声明谴责中国改变香港选举制度的同时，也主张与中国建立更紧密的经济联系，这让欧盟处于非常被动的位置。欧盟委员会方面则表示，这份与中方的协定可以改善欧盟企业在中国的市场准入，保护知识产权，并在人权问题上发挥杠杆作用。欧盟方面也指出，如果要欧盟在经济上与中国脱钩是不现实的，"当参与是唯一选择时，最好的就是在更公平的条件下与中国竞争"。

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