23條生效後首例 民主人士馬俊文減刑被拒

（德國之聲中文網）香港特首李家超週二（3月26日）表示，《基本法》23條立法生效後，因危害國家安全而服刑者，「正常來說都不會獲得減刑」，除非懲教署署長認定其「不會不利國家安全」。李家超稱危害國安是嚴重罪行，不減免是「一般做法」，警告民眾「不要以身試法」。

李家超此言間接證實，在社運界有「美國隊長2.0」之稱的港人馬俊文未能提前出獄。馬俊文案是23條上週末公告生效以來，因減免門檻收緊而未獲減刑的首例。

依照原先的香港監獄規則，囚犯若因勤奮與表現良好而獲減刑，最多可減免三分之一的刑期。以馬俊文案為例，他原先可望於週一（25日）提前獲釋出獄；然而，23條立法修訂了監獄規則，讓他仍需繼續服刑20個月，至明年11月底。

《維護國家安全條例》（即23條立法）實施後修訂了監獄規則，規定若是因國安案件而服刑的囚犯，除非懲教署署長「信納其不會不利於國家安全」，否則不獲得減刑。

據香港電台報導，香港懲教署稱新規適用於所有遭裁定犯下危害國安罪行者，「不論其刑罰是在有關修訂生效之前、當日或之後判處」；換言之，新規具有追溯效力，23條生效前被判刑者也適用。

香港特首李家超22日簽署23條立法

加重國安懲罰

馬俊文是2020年《香港國安法》上路後第二位被定罪的示威者，他被控多次公開鼓吹「光復香港，時代革命」等「港獨」口號，2021年遭以「煽動他人分裂國家」罪判刑5年9個月，隔年「上訴得直」，獲減刑為5年。

針對馬俊文案，位於英國的非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）共同創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）表示，這很可能是23條第一次應用於判刑的決定。

「實施僅48小時後，23條立法就被追溯適用，這對持續在香港內外和平行使權利與自由的港人來說，將構成嚴重風險。」羅傑斯呼籲，國際社會應迅速反應，例如公開發聲反對，或是祭出具有針對性的制裁。

香港前立法會議員許智峯接受海外港人媒體《光傳媒》採訪，稱23條是眾所周知的「嚴刑惡法」，「把一個即將獲釋的人，繼續囚於監獄頗長的日子」，讓人「震驚和傷心」。

許智峯擔憂不減刑會成為常態，將影響47人案、立場新聞案、黎智英案和支聯會案。「後果是令人心痛的，他們被囚的日子料會更長……或許這就是政權的目的，加重現有案件的懲罰。」

此外，國安案件的減刑與否，單憑懲教署署長決定，遭許智峯批評為「打壓人權」。「在人治社會裡，他只會媚共、揣摩李家超和政權的心意，會以不減刑為基礎。」

《基本法》第23條上路，台灣人還想去香港嗎？

矯枉過正？

綜合有線新聞、香港01等港媒報導，香港資深大律師湯家驊認為，從23條正式實施至今僅4日，馬俊文沒有足夠時間應對減刑被拒，「或許他認為懲教署署長決定違反程序公義，完全不合理，有機會可以申請司法覆核」，並建議懲教署給他機會重新申請。

湯家驊主張，不相信23條快速立法是為了針對在囚者，因為這些人已在服刑，國安威脅可能減弱。但他也說，23條上路後隨即援引使用，「公眾觀感上相當短時間」，建議政府盡快明訂國安案件申請假釋的規範，並讓在囚者有充分時間做準備，較為公平。

新思維主席、社福界立法會議員狄志遠也指出，馬俊文不獲減刑的做法「不利社會復和」，讓民眾感覺23條通過之後，就會加大刑期。狄志遠認為，在不危害國安的前提下，政府應可稍微放寬，「勿矯枉過正」，損害觀感。

（綜合報導）

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