23条立法：国际反应一边倒

（德国之声中文网）香港立法会周二（3月20日）进行三读之后全票通过《维护国家安全条例草案》，完成香港《基本法》第23条立法。这一立法引起国际社会的广泛反响。

香港殖民时期的前宗主国英国首相卡梅伦表示，这部“快速”通过的法律将“进一步破坏这座城市曾经享有的权利和自由”。他呼吁香港当局坚持高度自治和法治，并履行其国际承诺和法律义务。

美国国务院副发言人帕特尔(Vedant Patel) 在星期二的例行记者会上表示，香港新通过的安全法规“涵盖广泛” 且“定义模糊”，“可能加速香港曾经开放的社会走向封闭”。

欧盟外交政策高级代表博雷利周二发表声明称，香港基本法23条立法可能 "加剧对基本自由和政治多元化的侵蚀"。欧盟对该法有可能 "严重"影响欧盟在港办事机构以及其他组织和企业的工作表示担忧，并质疑香港作为国际商业中心是否还能长期保持吸引力。声明呼吁香港特别行政区巩固人们对 "一国两制"方案所赋予的 "高度自治"的信心。

0票反对 “23条”立法通过

北京批“伪善”、“双标”

日本政府周三也对香港基本法23条立法表态称， "严重关切（香港）通过的新法，这将进一步破坏对'一国两制'框架的信心"。声明表示东京政府“高度重视维护自由开放的制度以及确保香港民主和稳定的发展”。

面对国际社会对23条立法的负面反应，至本周三，中国外交部驻港公署发言人接连发布多项声明，就欧美国家“抹黑”香港立法、“诋毁‘一国两制’”表达强烈不满。

其中称英国“应多拿镜子照照自己，收起伪善和双标的拙劣把戏”，并敦促英方“摆正位置，正视现实，放弃在香港延续殖民影响的幻想，停止以任何方式干预香港事务和中国内政”。

另一份声明则敦促欧盟“正视香港社会支持国安立法的强烈呼声，摒弃虚伪双标和狭隘偏见“。

联合国人权高专：有悖国际人权法

除了各国政府，联合国等国际组织和非政府团体也就香港基本法23条立法表达了担忧。

北京继续收紧对香港的箝制

联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）对香港加速审议和通过国家安全法案表示遗憾，称对于这样一项对人权有重大影响的重要立法，“不经过彻底的审议和有意义的咨询就予以通过，是香港人权保护的倒退。”

蒂尔克在一份声明中说:“令人震惊的是，尽管人们对国家安全法的许多条款不符合国际人权法提出了严重关切，但这种重大立法还是通过加速程序在立法机构得到了通过。”他还指出，新法的模糊性令人不安，“因为它可能会被滥用和任意应用，包括针对持不同意见者、记者、研究人员、民间社会活动者和人权捍卫者。”

来自欧盟、北美、马来西亚和新加坡的共75位议员、前外交官、法律界和社会活动人士联署声明，抗议香港通过新的国安法律。他们认为，基本法23条立法“将使香港的自治、法治、基本自由和权利遭受重大打击，其影响超越北京2020年颁布的国安法的范畴”。

签名者中有不少德国联邦议院各党派的外交和人权政策政治家。德国绿党政治家，欧洲议会中国事务跨党派联盟的成员包瑞翰（Reinhard Bütikofer）对德国媒体表示，欧盟应该对香港特区行政长官李家超实施制裁，“就像美国早已付诸行动、欧洲议会长期要求的那样。”



（综合报道）

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