23条立法：周六正式上路 英澳促公民旅行要警惕

（德国之声中文网）香港立法会本周二（3月20日）全票通过《维护国家安全条例草案》，完成香港《基本法》第23条立法几天后，该条例在本周六（3月23日）刊宪生效。美国、欧盟、日本和英国对该法提出了严厉批评，英国前首相卡梅伦（David Cameron）称该法将“进一步破坏这座城市曾经享有的权利和自由”。美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）本周五（3月22日）表示对法案表示深切关注，并指该法恐怕会被用来压制异见，并可能损害香港作为国际金融中心的声誉。 但香港特区行政长官李家超则表示，第23条的通过是“香港历史性的时刻”。根据港府新闻公报，李家超还表示，它的通过让香港可有效防范“黑暴”、“颜色革命”；可有效防范“港独”和暴力破坏。

0票反对 “23条”立法通过

北京在2020年实施了《香港国安法》后，有300多人涉嫌违反此法被捕。不过李家超表示，23条将会弥补《香港国安法》的漏洞。根据香港01报道，李家超在香港广州社团总会发表讲话时说，23条周六刊宪生效，香港今后可以轻装上阵，全神贯注发展经济、改善民生。

2020年《香港国安法》生效后，美国财政部以“损害香港自治、限制港人言论与集会自由”为由，对11人祭出制裁，其中包含当时的香港特首林郑月娥，以及时任保安局长的李家超，2022年李获任命为香港特首。

新法量刑相当重，危害国家安全、叛国和煽动叛乱罪最高可判处终身监禁；间谍活动最高可判处 20 年监禁；外部干涉香港内部事务最高可判处 14 年监禁。该立法还授权行政长官无需经过立法机构，即可制定最高可判处七年有期徒刑的相关新法。保安局局长可以对潜逃人士实施多项限制措施，包括撤销香港特区护照。 警方的权力也被扩大，可以将拘留期从过往的48小时延长至16天，并限制嫌疑人会见律师和与他人交流的权利。

周五，英国和澳大利亚更新了旅行建议，警告公民在前往香港时有违反新法的风险。前美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）在同一天的新闻发布会上说，新法是 “中共侵犯香港自由的惊人扩张”。

2003年，港府曾试图推动第23条立法，但引发多大50万港人抗议的“七一游行”后放弃。然而这一次，法律通过后，香港公众的反响平平。 在美国的活动人士许颖婷（Frances Hui）指出："这项新法的目的是通过延长刑期和扩大国安的定义来粉碎香港仅存的一点自由。“ 香港警务处国家安全处去年年末宣布，追加通缉前英国驻港领事馆职员郑文杰、以及许颖婷、邵岚等5名被控犯下国安罪名的流亡海外港人，每人悬赏100万港元(12.8万美元)。

（美联社等）

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