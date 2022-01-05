23条：林郑称须立得好 现届政府任内通过有难度

（德国之声中文网）新一届香港立法会首次会议以及行政长官答问会在本周三（1月12日）举行。据香港电台报道，在行政长官答问会上，议员叶刘淑仪关注政府何时能提交基本法23条立法的草案。

此前特首林郑月娥就称，将于今届政府任期内（截至2022年6月30日）展开《基本法》23条立法的讨论及咨询工作。在12日的答问会上，林郑月娥在回应时说，基本法23条立法是特区政府的宪制职能，不能再拖，保安局局长已全程投入相关工作。

与此同时，林郑也表示，知道有议员希望在本届特区政府任内通过23条立法，但她个人认为“要在本届政府任内三读通过条例有难度”。她表示，当局早前提出是本届政府任内提出立法的大框架让社会讨论，称官员未来可以同立法会保安事务委员会作正式或非正式讨论。

法新社报道指出，林郑月娥1月12日没有阐述23条立法是针对具体哪些罪行。据港媒报道，林郑表示，保安局局长制定有关法例时有参考外国的经验及做法。

曾引发重大争议的23条

《香港特别行政区基本法》第二十三条是香港基本法中一条规定香港应自行立法维护中华人民共和国国家安全的法律条文。其中规定：“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港特别行政区进行政治活动，禁止香港特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。”

2003年，涉及该条文的立法过程在香港引发巨大争议，50万人参与了当年的七一大游行反对立法，一些工商界功能组别议员也反对其通过。最终，时任特首董建华宣布撤回草案。

在香港回归23年之际的2020年，行政长官林郑月娥在会见记者时，称香港回归23年来仍未能完成基本法第23条立法以维护国家安全“令人失望”。

当年5月的中国全国人大会议上，港区人大代表陈曼琪建议中央按照《香港特别行政区基本法》，制定《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》（基本法23条）的全国性法律，并纳入《基本法》附件三，不需要通过香港立法会审议就可以在港实施。该议案被收入全国人大会议议程。不久后，全国人大会议通过了相关决定，授权全国人大常委会制定相关法律，这就是后来的《港区国安法》。

23条与港区国安法

目前的港区国安法共66项条文，针对四类罪行作出规定：“分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全”。犯罪者最高可面临终身监禁刑期。

尽管已经有了针对“香港维护国安”的这一全国性法律，香港行政特区并没有放弃23条立法。2021年9月，香港保安局局长邓炳强在电视节目中称，当下是23条立法的最佳时机，并称正在研究立法细节。

在2022年1月12日的行政长官答问会上，林郑月娥也将“23条立法”与港区国安法相提并论。她说：“23条的法例必须要立得好，确保成效，像中央为特区立好国安法一样，早期作用是止暴制乱，现在是定海神针。”

下届港府谁主政？

早在2021年6月被问及23条立法时，林郑月娥就曾表示，“估计无能力在现届任期内完成整个立法工作”。

现年64岁的林郑月娥迄今尚未对是否参加第二个任期的特首竞选表态。目前距离3月27日的新一届香港行政长官选举只有两个多月时间。届时，1500名委员组成的选举委员会将选出行政长官。法新社报道指出，该委员会是忠于北京的。

林郑月娥在不久前的12月下旬赴北京述职，受到了习近平的充分肯定。当时，林郑在被记者问到是否竞逐连任时，她不置可否，称 “没有想自己未来的事。有观察人士当时分析，林郑月娥的举止表明她在寻求再执政5年；同时也有学者称，林郑“连任的机会转淡”。

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