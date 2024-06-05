23条后首个六四：港人夹缝中默念致哀

香港渡过了“23条”生效后首个六四，在高调警告和警力布防下，纪念行动的声量更为受限但仍未消失。DW记者在六四这天，采訪多位以不同形式继续悼念的港人，了解他们所感受的六四35週年。

（德国之声中文网）6月4日的香港天阴阴，乌云压顶，不时下起阵雨。5年前的六四30週年同样是下雨天，李小姐（化名）仍然记得，滂沱大雨一直持续到傍晚烛光集会前才停止。那是支联会最后一次获政府批准在维园举行悼念晚会，18万人坐满全场。

“除了天色，今天其他一切都不同了。”香港市民李小姐告诉DW：“我已经第5年没有公开悼念，虽然感受愈来愈看不到希望，但今晚会继续在家中一个人点起蜡烛追思，这是最低限度我希望坚持的行动。”

香港维多利亚公园曾经是全球每年最大的六四悼念现场，连续30年的烛光让此地也成为一些港人心中的集体记忆，即便《国安法》和“23条”立法实施后，依然如此。

中学老师钟先生（化名）在六四35週年当天独自来到维园，他找了个位置安静坐下。他告诉DＷ，他在此回忆1989年，“心里感激当年奋斗的北京学生，甚至不少市民牺牲舍己的悲壮故事”。钟先生认为自己是大众之中的少数，虽然以往未必每年都参加烛光晚会，但今天仍坚持到维园，是想“提醒自己勿忘这些历史片段”。

在他不远处，是同乡社团连续第2年举办的“家乡市集嘉年华”，舞台上表演声响彻整个维园，有新疆民族舞演出、内地歌手献唱。这里正是支联会以往举办六四晚会之处，在2021年及2022年六四週年时，当局曾以防疫之由把它完全封闭。

年约中年的王先生因对活动感到“好奇”而首次入场，他接受DW访问时表示，主办方挑选日子不含政治因素。“六四对我来说，不会特别在乎或不在乎，因为我对政治不感兴趣，所以无论何时办市集我都不在意。”

自2020年港府以疫情限聚为由禁止维园烛光晚会之后，十几万人在维园点亮蜡烛的场面不再，取而代之的是近两年来香港同乡社团的“市集嘉年华”。 图像来源: Phoebe Kong/DW

天色渐暗，维园一带的人流有所增加；愈靠近以往晚会的开始时间（晚上8时），记者观察到愈来愈多低调悼念的人现身。有的人全身黑衣，下班后前来散步；有人衣服背面写著电影对白“个世界西（坏）不等于要做西人”，默默地在街头踱步。有的人在公园一角亮起手机灯，有人在长椅上静静阅读舞台编剧庄梅岩的《5月35日》。大多数人都是单独行动。直到深夜，有人以绑带系著维尼熊玩偶、亮起手机灯走过铜锣湾街头，不作声地穿过人群离去。

欧洲多国外交官连续第2年在六四现身维园，包括德国和荷兰驻港总领事张德林（Stefan Bredohl）及丘德仁（Arjen van den Berg）、欧盟驻港办事处副主任高明德（Matthias Kaufmann），在入夜后一同到维园内步行一周，并途径家乡市集外。DW问及行动原因和对六四週年的回应，他们均一概不作答，仅表示“前来散步”。

德国和荷兰驻港总领事张德林（Stefan Bredohl）及丘德仁（Arjen van den Berg）、欧盟驻港办事处副主任高明德（Matthias Kaufmann）六四当天在维园散步，期间未回应记者提问。 图像来源: Phoebe Kong/DW

根据港媒报道，日本驻港总领事冈田健一也独自到场短暂停留。美国、欧盟等使馆的驻港办公室，在窗边点起电子蜡烛。

中国外交部驻港公署六四深夜发布声明，点名批评美、英等驻港总领馆及欧盟驻港办事处“妄图制造对立、煽动对抗，恶意抹黑中国形象”，并指今日香港已告别动荡不安，全面落实“爱国者治港”原则。

公共视野中的快闪纪念

一如以往数年，当局派出大量警力严阵以待，警员穿著防刺背心和护颈，驻紥维园一带各处，每隔几步就见到军装和便衣警驻守。不少中国内地自由旅客对闹市中的场面感到好奇，不少人对装甲车和军装警员拍照打卡，探问下闻悉与六四有关便迅速离开。

这是《基本法》23条立法实施后第一个六四，虽然仍然有自发性的个别纪念行动，但更为零碎，持续时间更短，稍为显眼的行为迅速引来警员劝阻。有悼念的市民坦言，行动的公共能见度更低，大家在街头只能靠默契行事。

高调的表达行为变得更为罕见，但仍有长者在铜锣湾街上展示手写的〈六四〉诗词：“念89！悼64！那些年维园烛光如火海，但现在人杳！烛灭！”另一张纸上罗列百年来两岸三地大型社运，写道“留记忆，照青史”。旋即遭警员上前警告拘捕，他遂收起标语离去。有日本游客边走边击鼓念经悼念死难者，向记者称“没有言论自由就没有未来”，最后被警方带上警车助查。

香港行为艺术家街头手画"八九六四"被捕 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

许多大众所知的社运人士从5月起收到当局“温馨提示”，一些以往较常出现在维园一带的社运人士今天不见身影；在记者查询下，他们仅表示自己“行动没被限制”。即使能够到达维园闲逛的其他人，也全程被警员紧紧尾随，一路直至回家。

警方公布在六四当天一共拘捕4人，另有5人涉嫌破坏社会安宁被带走调查后获释。据了解，被捕者包括社运人士“王婆婆”王凤瑶，她在铜锣湾街头高呼“平反六四”、“追究屠城责任”、“五大纲领缺一不可”等口号，涉嫌违犯“23条”下新修订的煽动罪，该罪刑罚提升至最高监禁7年。

另一名身穿哲古华拉（另译切格瓦拉）上衣的男子，在家乡市集内被保安以伞阵包围抬走，他向记者称他手持《习近平谈治国理政》一书，因涉嫌普通袭击被捕。

香港警方5日上午表示4日当天共逮捕了4人，另有5人涉嫌破坏社会安宁被带走调查后获释。 图像来源: Tyrone Siu/REUTERS

港媒刊六四社评

港媒曾经是报道六四的主力，不少媒体每年都会制作原创报道，“逢五逢十”的重要週年更会投放资源深入跟进，关注度甚至超越外媒。近一、两年，一些恒常的事实报道却也受压和减少，例如天安门母亲及受难者家属在六四早上到万安公墓拜祭的消息。今年《明报》是极少数仍有报道的媒体，刊登时间是傍晚6点。有其他港媒记者透露，内部接到指示不能报道。

不过在紧缩的气氛下，《明报》和《南华早报》仍在六四当天刊出相关社评。

《明报》题为〈直面历史 抚平伤痛〉，形容六四事件“仍然是横亘在民族内部的一根刺，需要拔除”，当年走上街头的民众皆出于一片丹心，爱国情怀不应被否定。“这个日子依然值得抱著爱国家爱民族之心去纪念，重提旧事不是为了挑动仇恨或‘软对抗’，而是希望当局直面历史，抚平六四事件遗留下来的伤痛。”社评直白地表示，“六四事件不少死难者是无辜百姓”，即使当局对政治风波早有定论，依然可还死者及家属一个公道。

《南华早报》则关注纪念空间，以〈香港合法悼念六四镇压的大门仍然打开〉为题。内文指35年后，六四週年纪念依旧对很多港人有深层意义，“今晚仍会有烛光亮起，不过很可能在人们的家中”。

社评承认“23条”后的政治和法律现实已大不同，但很多港人只是单纯地希望追思死难者，未必同意支联会立场，区分两者和容许合法纪念是重要的。该报呼吁：“围绕六四的情绪多年来犹在，人们如果有意愿就应被允许纪念和哀悼，但必须依法而行。香港始终是法治城市，这是个追思、反省和盼望前行的时候。”

今年六四，《明报》、《南华早报》仍然刊出了社评。 图像来源: Phoebe Kong/DW

社媒用户：不敢发历史照片

“23条”立法后首个拘捕行动，是针对前支联会副主席邹幸彤的专页“小彤群抽会”，至今有8人被捕，除狱中的邹幸彤，还有她的家人及前支联会成员。该专页在六四前35天开始，每天刊登邹幸彤的六四回忆。

记者在香港的社群网络上观察，当年为香港学生代表在天安门亲历六四的陈清华，发文指自己独自到海边悼念。社民连成员陈皓桓展示电子蜡烛照片，称以6.4公里跑纪念此日。有知名的调侃专页转发“血染的风采”——以往晚会必唱的歌曲之一。有书店和商户发文售卖主题书籍和精品。但更多的一般用户，以不加文字的相片、单纯转发新闻的方式表达关注，抒发个人感受大为减少。

图为香港前支联会副主席邹幸彤2021年6月5日获保释后接受记者访问。（资料照） 图像来源: Kin Cheung/AP

港人何先生（化名）以往恒常出席维园晚会，今年六四在社媒发帖纪念，他选了一张外国民主运动受镇压的照片，坦言是因为自我审查。

何先生向DW表示：“我依然希望发声，但只能用婉转的方法表达，连六四的历史照片都不太敢发了，因为担心会误犯《国安法》或‘23条’。”他说看了邹幸彤专页和拘捕的新闻后，更加有所顾忌，“其实感觉她的帖文都很温和个人，但普通市民眼看这些案例，会更难捉摸当局那把尺”。身为基督徒的他以往会参加六四祈祷会，但今年已几乎找不到相关主题聚会，他只好个人祷告纪念这一天。

陈老师（化名）从前曾经带学生参加维园集会，现在他说要在校内教育学生六四史实的难度和压力非常大，只能非常低调和委婉地进行，例如笼统地讲述八九民运对当时世界局势的影响。“学校没有禁止教授特定内容，但绝大部分老师都感受到政府压力，而采取少说少错、不说不错的方针。”他指在这种态度下，难以培育学生的历史分析和判断力，不只对六四事件，其他史实亦然。

35年以后，这段历史于香港的下一代会如何被述说？陈老师向记者分享，今年在课上提及六四事件，班中的内地插班生很多都不知所谓何事，但偶而还是有本地学生热心讲解。他说：“显示虽然已经过了35年，1989年的爱国民主运动和六四事件，仍在香港代代相传。”

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