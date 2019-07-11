22国大使谴责新疆「再教育营」

(德国之声中文网) 22个国家的大使呼吁中国停止在新疆大规模拘留维吾尔族，并批评中国对待维吾尔族穆斯林的方式。这22个国家签署声明地国家是：日本、德国、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英国。

这样的共同呼吁并不常见。他们的联署信件在7月8日被送交给人权理事会主席塞克和理事会人权事务高级专员巴切莱特。声明特别就针对新疆的维吾尔族和其他少数民族所实施的大规模拘留、普遍的监控等进行了谴责。

信中写道:「我们呼吁中国坚持其国家法律和国际义务，尊重人权和基本自由，包括新疆和中国各地的宗教或信仰自由......我们也呼吁中国不要任意拘留和限制维吾尔人以及新疆其他穆斯林和少数民族的行动自由。」

曾有倡议人士希望在联合国安理会上寻求正式决议。分析人士表示，此举是唯一可能在联合国真正点出维吾尔族困境的选择。不过他们也知道中国有足够的票数来阻挡决议。因此他们采取少见的方式，请外交官联署递交公开批评信。

北京严词回应 邀请联合国官员赴疆

针对22国大使就新疆问题“集体质问”中国，北京在周四给出回应。中国外交部发言人耿爽在当天的例行记者会上称，这些国家“公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政”。他还称，22国的说法“枉顾事实真相，是对中国的无端指责和攻击污蔑”，中方已经向有关国家提出严正交涉。

耿爽同时表示，中方已向联合国人权高专办人员发出了赴疆邀请，以便其了解新疆地区的真实情况。

中国官媒《环球时报》发表社评称，“这22国不代表世界”，称联署22国“在开展一小撮优越者与广大发展中世界的价值对立”，表示“大多数欧洲国家针对极端主义的风险表现出极其虚伪的双重态度”。

斯洛伐克也就人权發声

同样在周三 (7月10日)，斯洛伐克总统卡普托娃在中国外交部长王毅访问时告诉他，30年前极权共产主义政权在该国崩溃后，保障人权便成为自由斯洛伐克的基础工作。

卡普托娃对正在访问斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的王毅说，她很担心中国的人权问题，担心中国人权状况恶化。

夏立民/王凡/罗法 (法新社、路透社，美联社等)