 22国大使谴责新疆「再教育营」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2019

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时政风云

22国大使谴责新疆「再教育营」

周三在联合国人权委员会上，22个成员国联名发声明，批评新疆再教育营，要求中国停止大规模拘留。这是罕见地多国对中国新疆问题进行“集体质问”。北京则回应称这是“无端指责和攻击污蔑”。

Schweiz Sitzung UN-Menschenrechtsrat in Genf (picture-alliance/Photoshot/Xu Jinquan)

22国敦促中国停止在新疆大规模拘禁穆斯林

DW.COM

德国新疆问题专家郑国恩(Adrian Zenz)接受德国之声采访时指出，北京政府要控制少数民族的思想，想让他们听话，尤其让年轻一代远离自己的宗教和文化。但人们对自己身份的认知不会轻易地被改变。 (06.07.2019)

由于信息封锁，很多中国大陆民众对香港发生的抗议活动一无所知。但实施信息封锁的同时，中国政府在收集民众信息方面也可谓不遗余力。 (05.07.2019)

"7.5"流血事件发生10年来，新疆发生了哪些变化？北京对新疆政策做出了怎样的调整？国外有些什么反应？德国之声做了一番梳理。 (05.07.2019)

2009年7月5日，乌鲁木齐市发生了导致约200人死亡、2000人受伤的严重暴力事件。它是中共建政以来新疆发生的最大规模的骚乱，是当地民族矛盾的总爆发。该事件10周年之际，《我的西域，你的东土》一书作者王力雄接受了德国之声的访谈。 (04.07.2019)

(德国之声中文网) 22个国家的大使呼吁中国停止在新疆大规模拘留维吾尔族，并批评中国对待维吾尔族穆斯林的方式。这22个国家签署声明地国家是：日本、德国、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英国。

这样的共同呼吁并不常见。他们的联署信件在7月8日被送交给人权理事会主席塞克和理事会人权事务高级专员巴切莱特。声明特别就针对新疆的维吾尔族和其他少数民族所实施的大规模拘留、普遍的监控等进行了谴责。

信中写道:「我们呼吁中国坚持其国家法律和国际义务，尊重人权和基本自由，包括新疆和中国各地的宗教或信仰自由......我们也呼吁中国不要任意拘留和限制维吾尔人以及新疆其他穆斯林和少数民族的行动自由。」

曾有倡议人士希望在联合国安理会上寻求正式决议。分析人士表示，此举是唯一可能在联合国真正点出维吾尔族困境的选择。不过他们也知道中国有足够的票数来阻挡决议。因此他们采取少见的方式，请外交官联署递交公开批评信。

北京严词回应 邀请联合国官员赴疆

针对22国大使就新疆问题“集体质问”中国，北京在周四给出回应。中国外交部发言人耿爽在当天的例行记者会上称，这些国家“公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政”。他还称，22国的说法“枉顾事实真相，是对中国的无端指责和攻击污蔑”，中方已经向有关国家提出严正交涉。

耿爽同时表示，中方已向联合国人权高专办人员发出了赴疆邀请，以便其了解新疆地区的真实情况。 

中国官媒《环球时报》发表社评称，“这22国不代表世界”，称联署22国“在开展一小撮优越者与广大发展中世界的价值对立”，表示“大多数欧洲国家针对极端主义的风险表现出极其虚伪的双重态度”。

Slowakei Zuzana Caputova und Wang Yi (Imago Images/Xinhua)

图为王毅与斯洛伐克总统卡普托娃会面照片。卡普托娃办公室会后发出的声明中提到中国打压维权律师和人权工作者的状况，以及少数民族和宗教少数群体的待遇

斯洛伐克也就人权發声

同样在周三 (7月10日)，斯洛伐克总统卡普托娃在中国外交部长王毅访问时告诉他，30年前极权共产主义政权在该国崩溃后，保障人权便成为自由斯洛伐克的基础工作。

卡普托娃对正在访问斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的王毅说，她很担心中国的人权问题，担心中国人权状况恶化。

夏立民/王凡/罗法 (法新社、路透社，美联社等)

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媒体看中国

Chinesische Währung (Getty Images)

德语媒体:“世界头号债权国”中国放贷5万亿？

德语媒体称，美、德学者关于中国海外贷款规模的最新报告，可谓“轰动一时”，因为中国的官方数据很不透明。在研究了近5000笔中国的贷款和援助款后，学者们认为，其总规模要比此前的预计翻一番。  