22国大使谴责新疆「再教育营」 斯洛伐克总统也發声

(德国之声中文网) 22个国家的大使呼吁中国停止在新疆大规模拘留维吾尔族，批评中国对待维吾尔族穆斯林的方式。这些国家包括澳大利亚、英国、加拿大、法国、德国和日本等。

过去这样的共同呼吁并不常见。他们的连署的信件在7月8日被送交给人权理事会主席塞克和理事会人权事务高级专员巴切莱特。信件内容谴责特别针对新疆的维吾尔族和其他少数民族，所实施的大规模的拘留，普遍的监控和诸多限制。

信中写道:「我们呼吁中国坚持其国家法律和国际义务，尊重人权和基本自由，包括新疆和中国各地的宗教或信仰自由......我们也呼吁中国不要任意拘留和限制维吾尔人以及新疆其他穆斯林和少数民族的行动自由。」

曾有倡议人士希望在联合国安理会上寻求正式决议。分析人士表示，此举是唯一可能在联合国真正点出维吾尔族困境的选择。不过他们也知道中国有足够的票数来阻挡决议。因此他们采取少见的方式，请外交官连署递交公开批评信。

斯洛伐克發声

周三 (7月10日)，斯洛伐克总统卡普托娃趁中国外交部长王毅访问斯洛伐克首都布拉迪斯拉发时，当面告诉王毅，她很担心中国的人权问题。卡普托娃表达了对中国人权状况恶化的担忧。

夏立民/罗法 (法新社、路透社，美联社)