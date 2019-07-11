 22国大使谴责新疆「再教育营」 斯洛伐克总统也發声 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2019

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时政风云

22国大使谴责新疆「再教育营」 斯洛伐克总统也發声

斯洛伐克总统卡普托娃趁着中国外交部长王毅访问时告诉他，30年前极权共产主义政权在该国崩溃后，保障人权便成为自由斯洛伐克的基础工作。

Türkei unsichere Lage für Uiguren aus China (Reuters/Murad Sezer)

目前新疆有超过百万人关押在「再教育赢」。虽然中国称其为职业培训中心，但却不断传出不当拘留的消息。图为维族人马哈穆特拿着她兒子巴克札特的海报。16岁的巴克札特在2016年回新疆探望祖父母后就失去音讯。

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德国新疆问题专家郑国恩(Adrian Zenz)接受德国之声采访时指出，北京政府要控制少数民族的思想，想让他们听话，尤其让年轻一代远离自己的宗教和文化。但人们对自己身份的认知不会轻易地被改变。 (06.07.2019)

由于信息封锁，很多中国大陆民众对香港发生的抗议活动一无所知。但实施信息封锁的同时，中国政府在收集民众信息方面也可谓不遗余力。 (05.07.2019)

"7.5"流血事件发生10年来，新疆发生了哪些变化？北京对新疆政策做出了怎样的调整？国外有些什么反应？德国之声做了一番梳理。 (05.07.2019)

2009年7月5日，乌鲁木齐市发生了导致约200人死亡、2000人受伤的严重暴力事件。它是中共建政以来新疆发生的最大规模的骚乱，是当地民族矛盾的总爆发。该事件10周年之际，《我的西域，你的东土》一书作者王力雄接受了德国之声的访谈。 (04.07.2019)

(德国之声中文网) 22个国家的大使呼吁中国停止在新疆大规模拘留维吾尔族，批评中国对待维吾尔族穆斯林的方式。这些国家包括澳大利亚、英国、加拿大、法国、德国和日本等。

过去这样的共同呼吁并不常见。他们的连署的信件在7月8日被送交给人权理事会主席塞克和理事会人权事务高级专员巴切莱特。信件内容谴责特别针对新疆的维吾尔族和其他少数民族，所实施的大规模的拘留，普遍的监控和诸多限制。

信中写道:「我们呼吁中国坚持其国家法律和国际义务，尊重人权和基本自由，包括新疆和中国各地的宗教或信仰自由......我们也呼吁中国不要任意拘留和限制维吾尔人以及新疆其他穆斯林和少数民族的行动自由。」

曾有倡议人士希望在联合国安理会上寻求正式决议。分析人士表示，此举是唯一可能在联合国真正点出维吾尔族困境的选择。不过他们也知道中国有足够的票数来阻挡决议。因此他们采取少见的方式，请外交官连署递交公开批评信。

Slowakei Zuzana Caputova und Wang Yi (Imago Images/Xinhua)

图为王毅与斯洛伐克总统卡普托娃会面照片。卡普托娃办公室会后发出的声明提到中国打压维权律师和人权工作者的状况，以及少数民族和宗教少数群体的待遇。

斯洛伐克發声

周三 (7月10日)，斯洛伐克总统卡普托娃趁中国外交部长王毅访问斯洛伐克首都布拉迪斯拉发时，当面告诉王毅，她很担心中国的人权问题。卡普托娃表达了对中国人权状况恶化的担忧。

夏立民/罗法 (法新社、路透社，美联社)

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媒体看中国

Timeline 20 Jahre Hongkong 1997 (Reuters/D. Martinez)

德语媒体： “一国”还是“两制”

《法兰克福汇报》指出，香港主权回归中国22年以来，越来越多的香港人发现，北京显然更注重“一国”，“两制”原则则在不断缩水。  