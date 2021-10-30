2050年CO2零排放？9张图表看我们离它有多远

（德国之声中文网）要想实现二氧化碳中立化，所有国家都必须调整其经济结构。为了实现这一目标，所排放的二氧化碳量必须从大气中去除--或最好就不要产生。

#1 我们对化石燃料的依赖程度如何？

停止使用煤炭、石油和天然气将是实现二氧化碳中和的重要第一步。然而，大多数经济体目前仍然严重依赖化石燃料--而可再生能源在能源消费中的份额增长非常缓慢。

像挪威这样的国家表明，不用化石能源或至少减少化石能源的供应是可能的。该国使用绿色能源的比例在欧洲最高，达70%。巴西在美洲领先，占46%，新西兰在亚太地区领先，占37%。非洲和中东地区使用的可再生能源仍然相对较少。摩洛哥在非洲大陆的份额最高，为8%。中东地区的翘楚是以色列，为5%。

像沙特阿拉伯和阿尔及利亚这样的国家，其煤炭、石油和天然气的消费量最高。特立尼达和多巴哥以及土库曼斯坦的能源消费中也有99%以上是用化石燃料得以满足的。在欧洲，波兰在能源结构中消耗的化石燃料份额最大，达到93%。

然而，到目前为止，有另外其它三个国家的煤烟囱冒烟最多--中国（2990家电厂）、印度（855家）和美国（498家）。尽管自2000年以来，这三个国家总共停产、关闭或拆除了约3700座燃煤电厂，但它们仍然保持了前三名的排名。《全球能源监测》（Global Energy Monitors）的数字表明了这一点。

为了遵守《巴黎气候协定》，全世界必须减少大约80%的煤炭能源生产：从2020年的9300太瓦时，到2030年应该只剩下1700太瓦时。

#2 电力和供暖的能源从哪里来？

能源消耗在三个主要方面：运输、电力和热能。

根据国际能源署（IEA）的分析，热能是最大的因素："家庭、工业和其他用途的热能消耗约占总能源消耗的一半"。

目前，大约10%的热能来自于可再生能源--国际能源署预测，这一比例到2030年将翻一番。

在有许多房屋的公寓楼里，租户很少能自己选择他们想要什么样的能源用于自己的供暖。然而，在选择电力来源方面，消费者有更大的影响力。

中东国家目前生产的绿色能源份额最小（3%）。其他地区，如非洲（22%），特别是南美（66%）做得更好。这些差异很有意思，因为这三个地区各自产生的能量总和相似。

电力不仅对公寓和房屋的供电很重要，而且对运输系统实现碳中和也很重要。毕竟，只有当为电动汽车提供动力的电力来自可再生能源时，电动汽车才是真正的气候友好型交通工具。

#3 运输领域如何改变？

只是非常缓慢。内燃机汽车的销售数字确实在下降。但道路上的电动汽车仍然相对较少。在2020年售出的约6600万辆汽车中，只有4.3%（约300万辆）有电力驱动。

对于其他运输工具，如飞机--占全球二氧化碳排放量的2.5%--仍然没有重要的低排放替代品。尽管如此，空中客车公司已经宣布，它将在2035年前开发出第一架用于商业航空旅行的零排放飞机。

#4 我们对生态系统的保护程度如何？

简而言之：还不够好。虽然近几十年来世界森林面积有所增长--最明显的是在2000年至2010年期间，每年增长1000万公顷，但这并没有抵消全球森林因砍伐而造成的损失。

近几十年来，森林增长和森林砍伐的平衡表明。南美和非洲的重新造林努力不足以抵消那里的森林砍伐。

这一点特别引人注目，因为这两个地区在另外一个实际上是积极的排名榜上表现都是不错的。它们的森林有很大一部分都位于自然保护区内。这就提出了一个问题，即：这种保护实际上有多大效果。

#5 可再生能源的投资是如何发展的？

绿色能源正在经历一个投资上升的趋势。根据国际能源署的数字，近年来，可再生能源部门获得的投资超过了化石燃料或核能。

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。