2038年：德国彻底弃煤

（德国之声中文网）由政府设置的煤炭委员会建议，德国最晚至2038年年底结束煤电，未来4年内就停止运行超过12兆瓦的发电装置，相当于24个较大的煤电厂。由28人组成的该委员会周六早晨就此达成共识；据多家新闻社的一致报道，只有一人投票反对。此前，委员会举行了长达21小时的连续会议。

汉巴赫森林要保留

围绕何时以及如何终止德国煤电问题，委员会成员曾在很长时间里意见不一，资金也是其中一大要点。工业界要求获得巨额补贴许诺，以应对电价增长；北威、勃兰登堡、萨克森及萨克森-安哈尔特等四大煤炭州要求获得结构转变巨额资助金承诺。现在，在委员会的结束报告中确定，相关各州在未来20年里应从联邦财政获得总共400亿欧元。报告中还注明，应保护引发冲突的汉巴赫森林（Hambacher Forst），--委员会希望阻止引起争议的砍伐，砍伐该森林是为在当地开采褐煤。



莱茵兰地区一煤电站近旁的住宅

不过，由政府设置的取名为"增长、结构转变及就业委员会"的这一机构只能提出建议，实施问题由政府负责。成立该委员会的意义是，形成广泛共识，类似于退核。28人委员会的成员分别来自工业、工会、环保组织、科技界。通过决议至少须有三分之二多数。

无核电、煤电

至2022年，德国彻底退出核电。煤电占比亦已减少。然而，退出煤电以及与此相应的转至生态能源必须加速，否则，德国将无法实现本国的以及国际的气候保护目标。至2050年，作为最主要温室气体的二氧化碳排放量必须比1990年减少80%至90%。由于其它领域也必须从煤、油、天然气转移至电能，因此，电的生产变得更加重要。

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凝炼／任琛（德新社、路透社）