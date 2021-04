2034年或是更近 ？美海军高官出书警防中美开战

(德国之声中文网)中美关系愈发紧张之时,两名美国退役海军军官斯塔夫里迪斯(James Stavridis)和阿克曼(Elliot Ackerman)出版了了一本关于南中国海爆发冲突的小说。这本名为《2034:关于下一次世界大战的小说》(2034 a novel of the next world war,简称2034)的书讲述的是,2034年,一艘燃烧的渔船引发了美中两国在南海的战火,之后这场战争演变成一场世界大战。虽然这是一部虚构的小说,但不少片段和角色都来自两名作者在海军的服役经历。阿克曼曾是美国海军陆战队军官。另外一名作者塔夫里迪斯曾是美国前海军上将。他曾亲自指挥过西太平洋的一个驱逐舰中队,之后晋升为四星上将。2009年曾担任北约驻欧洲部队担任最高军事长官。

塔夫里迪斯认为,在现实中,中美间爆发战争非常可能发生。接受德国《明镜周刊》时表示,到目前为止,他听到的对这本小说最常见的一个反馈是,非常好的一本书,但年份设定的不对,有高级军官对他说,这不是2034年的事,而是2024年或2026年的事。 书中警告,距离现在不到15年的时间里会发生战争:“但我们认为战争可能会在更短时间内发生。”

上个月,美军印太司令发出警告,四星上将戴维森(Adm. Philip Davidson)在美国参议院军事委员会作证时称,中国可能在今后六年内入侵台湾。

塔夫里迪斯指出:“如果说动机和机会时机这两个因素会引发冲突。那么南中国海二者兼备:动机是许多争论点,机会是全副武装的舰队。”

这位前海军司令警告说,回顾历史,像中国这样正在大规模提升军力的大国赶超另一个像美国这样的大国,爆发战争是非常可能的。中国目前正在大规模扩充舰队,拥有的军舰数量已经超过美国。他谈到了小说创作的初衷:“我们写2034不是为了制造冲突,而是为了警告和防止我们陷入一场大战。”

中美近年来角力不断,关系愈发紧张,塔夫里迪斯认为,为了防止事态升级,大国之间需要更多的沟通:“例如,我们没有像苏联和美国在冷战时期那样的’热线’。对于如何监管公海事故我们也没有正式的协议。这种协议将建立缓冲区,并规定飞机与军舰的距离,在哪里可以打开哪些雷达。”

他补充说到,空军、海军的军官都很年轻,很多人只有二、三十岁。这些年轻人需要框架准则,他们的上级也需要一条能够缓和事态的热线。

塔夫里迪斯认为疫情危机加剧了国与国之间的紧张关系,他提到了美国的歧视现象,他说自己的大女儿嫁给了一名美国华裔,他是一名医生:“我的女婿是亚洲人,在路上曾遭到陌生人的大喊大叫。在他工作的急诊室里,有一些病人不愿意接受亚洲人的治疗。”

《焦点》杂志报道,2013年退役后,塔夫里迪斯担任军事专家、顾问和评论员。2016年特朗普胜选后,斯塔夫里迪斯一度被认为是国务卿职位的候选人之一。

今年三月,他在《日经亚洲》周刊(Nikkei Asia)撰文指出,美国总统拜登的国家安全团队已就若干威胁美国国家安全的行为列为红线,其中包括中国对台湾或其近海岛屿的任何军事攻击,包括对台湾公共基础设施或重大网络攻击等等,美方将以军事行动回应。 此外被列为红线的还包括中国对美国或其盟友采取的任何核生化武器行动。中国因为东海争议岛屿对日本发动的任何攻击。中国在南中国海采取的任何重大敌对行动,或阻止美国和盟国海上力量的全面航行自由。

中美交恶到底在吵什么? 中国关闭美国驻成都总领事馆 中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应,决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可,并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

中美交恶到底在吵什么? 美急关中国驻休斯敦总领馆 7月21日,美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆,指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定,威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件,消防人员赶到现场但未被允许进入。

中美交恶到底在吵什么? 封杀华为游说战 美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设,现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中,仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备,间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

中美交恶到底在吵什么? 蓬佩奥吁世界共抗中国 蓬佩奥一连两天访英,先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面,讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题,盛赞英方对华强硬的措施,并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中,蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

中美交恶到底在吵什么? 美起诉中国黑客窃疫苗机密 美国司法部7月21日起诉两名中国公民,指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁,涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

中美交恶到底在吵什么? 美列11家涉疆企业进黑名单 7月20日,美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权,将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准,不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美交恶到底在吵什么? 美限制华为员工签证 美国7月15日宣布,因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」,对华为员工的签证实施限制,蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」,独立于政府运作,对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

中美交恶到底在吵什么? 美反制《港区国安法》 《港区国安法》7月1日实施后,美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」,特朗普7月14日签署《香港自治法》,制裁涉港中国官员与银行,同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位,影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

中美交恶到底在吵什么? 美国制裁涉疆中国高官 美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由,制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员,是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

中美交恶到底在吵什么? 中国「对等」制裁美官员 因应美国制裁,中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物,包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

中美交恶到底在吵什么? 中美南海军事较量 7月1日至5日,中国在西沙群岛军演,恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日,中国在西沙群岛部署了至少8架战机,美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日,美国尼米兹号(USS Nimitz)和里根号航空母舰(USS Ronald Reagan)也在一个月内第二次造访该海域,也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。



