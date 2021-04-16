2034年或是更近 ？美海军高官出书警防中美开战

两名美国退役海军出版了一本虚拟小说，书中讲述了中美两国2034年在南中国海爆发战争，最终演变成世界大战的故事。在中美关系愈发紧张之际，作者之一、美国前海军上将塔夫里迪斯指出，现实中两国非常有可能开战。有高级军官对他说，战争可能不是在遥远的2034年，而是更早爆发。
（德国之声中文网）中美关系愈发紧张之时，两名美国退役海军军官斯塔夫里迪斯（James Stavridis）和阿克曼（Elliot Ackerman）出版了了一本关于南中国海爆发冲突的小说。这本名为《2034：关于下一次世界大战的小说》（2034 a novel of the next world war，简称2034）的书讲述的是，2034年，一艘燃烧的渔船引发了美中两国在南海的战火，之后这场战争演变成一场世界大战。虽然这是一部虚构的小说，但不少片段和角色都来自两名作者在海军的服役经历。阿克曼曾是美国海军陆战队军官。另外一名作者塔夫里迪斯曾是美国前海军上将。他曾亲自指挥过西太平洋的一个驱逐舰中队，之后晋升为四星上将。2009年曾担任北约驻欧洲部队担任最高军事长官。
斯塔夫里迪斯曾是美国前海军上将
塔夫里迪斯认为，在现实中，中美间爆发战争非常可能发生。接受德国《明镜周刊》时表示，到目前为止，他听到的对这本小说最常见的一个反馈是，非常好的一本书，但年份设定的不对，有高级军官对他说，这不是2034年的事，而是2024年或2026年的事。 书中警告，距离现在不到15年的时间里会发生战争：“但我们认为战争可能会在更短时间内发生。”
上个月，美军印太司令发出警告，四星上将戴维森（Adm. Philip Davidson）在美国参议院军事委员会作证时称，中国可能在今后六年内入侵台湾。
塔夫里迪斯指出：“如果说动机和机会时机这两个因素会引发冲突。那么南中国海二者兼备：动机是许多争论点，机会是全副武装的舰队。”
这位前海军司令警告说，回顾历史，像中国这样正在大规模提升军力的大国赶超另一个像美国这样的大国，爆发战争是非常可能的。中国目前正在大规模扩充舰队，拥有的军舰数量已经超过美国。他谈到了小说创作的初衷：“我们写2034不是为了制造冲突，而是为了警告和防止我们陷入一场大战。”
中美近年来角力不断，关系愈发紧张，塔夫里迪斯认为，为了防止事态升级，大国之间需要更多的沟通：“例如，我们没有像苏联和美国在冷战时期那样的’热线’。对于如何监管公海事故我们也没有正式的协议。这种协议将建立缓冲区，并规定飞机与军舰的距离，在哪里可以打开哪些雷达。”
他补充说到，空军、海军的军官都很年轻，很多人只有二、三十岁。这些年轻人需要框架准则，他们的上级也需要一条能够缓和事态的热线。
塔夫里迪斯认为疫情危机加剧了国与国之间的紧张关系，他提到了美国的歧视现象，他说自己的大女儿嫁给了一名美国华裔，他是一名医生：“我的女婿是亚洲人，在路上曾遭到陌生人的大喊大叫。在他工作的急诊室里，有一些病人不愿意接受亚洲人的治疗。”
《焦点》杂志报道，2013年退役后，塔夫里迪斯担任军事专家、顾问和评论员。2016年特朗普胜选后，斯塔夫里迪斯一度被认为是国务卿职位的候选人之一。
今年三月，他在《日经亚洲》周刊（Nikkei Asia）撰文指出，美国总统拜登的国家安全团队已就若干威胁美国国家安全的行为列为红线，其中包括中国对台湾或其近海岛屿的任何军事攻击，包括对台湾公共基础设施或重大网络攻击等等，美方将以军事行动回应。 此外被列为红线的还包括中国对美国或其盟友采取的任何核生化武器行动。中国因为东海争议岛屿对日本发动的任何攻击。中国在南中国海采取的任何重大敌对行动，或阻止美国和盟国海上力量的全面航行自由。
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