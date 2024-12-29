“2025计划”，特朗普的政策纲要？

在竞选期间，特朗普刻意与“2025计划”保持距离。而现在，这份右翼宣言的几位作者和贡献者都可能在他的政府中身居要职。

（德国之声中文网）特朗普还未正式就任总统，他正在组建的政府就已经争议重重。他提名的内阁成员和对其他重要职位的任命中引发了政策研究专家的担忧。

在11月，特朗普提名马特·盖茨（Matt Gaetz）任司法部长，因遭到愤怒抗议而撤回。据媒体报道，特朗普告诉盖茨，他无法获得足够的参议院支持票来获得通过。这并不令人意外，因为盖茨的政治攻击甚至让一些共和党人避之不及，并且他曾因涉嫌与未成年人发生性行为而受到调查。

批评者称，一些内阁成员的提名并非因为他们的卓越资质，而是因为他们与特朗普的亲近关系。

“这些内阁人选凸显了对特朗普忠诚的重要性，无论是他们过去还是在竞选期间的表现，”位于华盛顿特区的美利坚大学政治、治理与经济学教授米歇尔·伊根（Michelle Egan）通过电子邮件告诉德国之声。

特朗普任命的白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）曾参与“2025计划”的政府职员培训视频。 图像来源: Michael M. Santiag/Getty Images/AFP

“2025计划”——右翼保守派的愿望清单

特朗普提名的好几位内阁成员都与“2025计划”关系匪浅。“2025计划”是由总部位于华盛顿特区的智库传统基金会（Heritage Foundation）发布的关于美国未来的极端保守派宣言。

“2025计划”中详细描述的目标包括缩小环境保护署（EPA）的规模、从政府文件中删除关于气候变化的词句、减少接纳难民的数量以及限制堕胎权。

“这份长达900页的报告制定了基于极端保守社会愿景的政策计划，”德国智库阿斯彭研究所（Aspen Institute Germany）执行董事斯托米-安妮卡·米尔德纳（Stormy-Annika Mildner）在写给德国之声的电子邮件中说，“报告中的许多方案都旨在扩大总统的权力。”

在2024年的美国大选期间，特朗普曾与这份右翼愿望清单保持距离。“我对2025计划一无所知，”他在自己拥有的社交媒体平台真相社交（Truth Social）上发布帖子称。“我不同意他们的一些观点，他们的一些提议绝对荒谬且糟糕。”

在选举获胜后，特朗普的团队继续强调当选总统与这份极右保守宣言之间的距离。

“特朗普总统与2025计划没有任何关系，”特朗普即将上任的新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）对美联社说。“所有内阁提名人选和任命都全心全意致力于特朗普总统的议程，而不是外部团体的议程。”

然而，事实是，多位与“2025计划”有关的人士已经出现在特朗普新政府的工作人员名单中。

拉斯·沃特（Russ Vought）是特朗普提名担任管理与预算办公室（OMB）主任的人选，他为“2025计划”撰写了关于总统权力的章节，认为总统权力应得到加强。 图像来源: Michael Brochstein/ZUMAPRESS/picture alliance

“2025计划”撰写者可能占据特朗普政府要职

拉斯·沃特（Russ Vought）是特朗普提名担任管理与预算办公室（OMB）主任的人选。如果特朗普走正常程序，这一职位还需要参议院的确认。

该职位的官员负责拟定总统的预算提案，以及各机构之间对政府的议程的贯彻执行。

沃特曾在特朗普第一任期的最后几个月担任同样的职位。他为“2025计划”撰写了关于总统权力的章节，认为总统权力应得到加强。他认为自己在政府中的角色对实现这一目标至关重要。

“OMB主任必须将自己的工作视为总统意志的最佳、最全面的体现，”沃特写道。他认为管理与预算办公室是“总统的空中交通控制系统”，应“参与白宫政策过程的所有方面”。

沃特继续表示，理想情况下，该办公室应“强大到足以凌驾于执行机构的官僚体系之上”。

如果特朗普如愿，沃特并非唯一可能成为美国政府成员的“2025计划”作者。

布伦丹·卡尔（Brendan Carr）被当选总统任命为联邦通信委员会（FCC）主席，这一职位无需参议院确认。

正是卡尔撰写了“2025计划”中关于联邦通信委员会的章节。他呼吁限制技术平台对第三方发布内容的豁免权。这意味着，例如，YouTube可能会因用户上传包含违法内容的视频而承担责任。

2024年11月9日，美国华盛顿特区的妇女游行，示威者在制定和发布“2025计划”的智库传统基金会大楼前表达抗议。 图像来源: Carla Bleiker/DW

特朗普实施“2025计划”的“可能性很高”

其他特朗普政府成员中，与“2025计划”有关的人士还包括他任命的白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt），她曾参与“2025计划”的政府职员培训视频。还有未来的“边境沙皇”托马斯·霍曼（Thomas Homan），他是“2025计划”的贡献者之一，也是传统基金会的访问学者。

鉴于特朗普未来政府与“2025计划”团队之间的诸多联系，外界认为即将上任的这位总统不想实施这份宣言中的右翼政策都难，至少会实施部分内容。

“特朗普团队很可能会尝试实施这些提案中的许多内容，”阿斯彭研究所的国际经济关系专家米尔德纳表示。

特朗普是否可以规避参议院确认程序？

大使、内阁部长和其他一些要职的总统提名，通常需要获得参议院的确认。目前，共和党在参议院占据53个席位，民主党占47席。

不过，确实存在绕过这一程序的方法。

特朗普可以通过所谓的“休会任命”来任命内阁成员，也就是在国会休会期间直接任命。被特朗普已经在社交媒体平台X上公开呼吁共和党人同意他这样做。

“讨论的焦点在于参议院是否会休会，以允许总统趁机任命其内阁成员而无需参议院批准，”普林斯顿大学政治与公共事务教授诺兰·麦卡蒂（Nolan McCarty）在特朗普赢得选举后不久对德国之声表示。

他说：“我们从未真正遇到过如此大规模使用休会任命的情况。通常，这种方式只用于一两个职位的任命，但用来任命整个政府的职位，那就令人担忧了。”

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。