2025年1月1日起罗马尼亚和保加利亚全面加入申根区

明年1月1日起，罗马尼亚和保加利亚全面加入申根区。届时，经由陆路入境也将实行边境免检。此前对此持反对意见的奥地利最终选择“放行”。

（德国之声中文网）欧盟内政部长本周四（12月12日）在布鲁塞尔举行会议，通过投票表决，允许保加利亚和罗马尼亚全面加入申根区，从而取消两国与欧洲其他国家之间的边界。该决定将于2025年1月1日起生效。

"欢迎保加利亚和罗马尼亚加入是一个历史性时刻，"匈牙利内政部长平特（Sandor Pinter）表示，目前匈牙利担任欧盟轮值主席国。

今年3月31日起，罗马尼亚和保加利亚已正式成为申根区成员，自那时起，旅客经由海上和空中线路往来于这两个东欧国家和其它申根国之间无需再接受签证或护照检查，但经由陆路出入境的人员仍须接受边检。

德国开始全线边境检查 对欧盟意味着什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

为什么罗马尼亚和保加利亚直到现在才全面加入申根区？

罗马尼亚和保加利亚自2007年起就是欧盟成员国，并且自2010年以来已经满足了加入申根区的所有条件。然而，多年来，由于对两国移民问题的担忧，欧盟一些国家反对其加入申根区。

2022年以来，尤以奥地利带头坚持反对批准两国加入申根区。但在本周四投票前，维也纳已表示这一次不会再行使否决权。这部分是因为保加利亚已同意将其与土耳其的边界部署更多边防人员。

申根自由流动区创建于1985年，是全球最大的自由旅行区。它包括除塞浦路斯和爱尔兰外的所有欧盟国家，以及非欧盟成员国瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登。

(法新社，德新社)