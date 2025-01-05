2025年 德国汽车工业面临着怎样的挑战

2024年，德国经济深陷危机，汽车企业和供货商甚至面临着大规模裁员的风险。德国汽车工业能否起死回生？汽车工业的未来又在哪里？

（德国之声中文网）新年到来之际，德国随处都可以感受到经济低迷的氛围。而对德国经济至关重要的汽车工业，这一点表现得尤为突出。德国汽车工业的龙头老大 – 大众公司甚至计划关闭一些设在德国境内的工厂，这是该企业历史上从未有过的事情。

元旦前夕，劳资双方终于达成了一项共识。根据这项被称为“圣诞奇迹”的妥协方案，大众预计将削减35000个工作岗位，减产近四分之一，但不会采取直接的裁员措施或关闭工厂。不过，其他汽车厂家和供货商是否会出现大规模裁员潮，目前尚不得而知。

德国汽车工业前景堪忧，对此各方均无异议，只是对造成暗淡前景的具体原因，市场观察家们仍有争论。汽车工业管理中心CAM的布莱策尔（Stefan Bratzel）表示：“当前的困境是德国的多重危机导致的。”

大众公司能否走出危机和困境，2025年至关重要。 图像来源: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

布莱策尔对德国之声表示，对于汽车工业转型过程中出现的新生事物，德国还需要从头学起。“这其中就包括电动车技术，车辆操控软件以及自动驾驶等等。除此之外，竞争环境也发生了变化，新竞争对手也早已不再局限于特斯拉和中国制造商。”

德国汽车工业联合会(VDA) 一位女发言人接受德国之声采访时表示，对于汽车工业面临的困境，德国政府也难辞其咎。她表示：“2023年12月，政府叫停了电动车补贴，充电桩设施的建设也迟迟跟不上需求，凡此种种，都对电动车的销量和汽车工业造成了冲击。”汽车工业研究所的杜登霍夫（ Ferdinand Dudenhöffer）接受德国之声访谈时也表达了类似的观点，他批评说，有些政治家一会说要大力发展电动车，一会又对燃油车赞不绝口，这只能让民众感到无所适从。

沉睡不醒的汽企高层

个体化出行方式的未来，正在同燃油车技术逐步脱节，这一趋势在多年以前似乎就已成定局。至于燃油车将来会使用化石能源，还是人造能源，也早已变得无关紧要。毕竟电动车已经是大势所趋。

有鉴于此，中等企业高等学院汽车管理专业教师施沃普（ Frank Schwope）认为，一些汽车企业高管的决策出现了严重失误。有些车企老总显然是采取了鸵鸟策略，认为只有把头埋进沙子里，一切终究会好起来的。

押错了宝？保时捷研发的人工合成燃油技术。 图像来源: Arnulf Hettrich/IMAGO

布莱策尔表示，事与愿违，一切并没有因此而好起来。面对国际竞争压力，德国的处境已经明显恶化，而造成竞争劣势的原因之一就是“高昂的劳动成本，这其中包括昂贵的医保支出以及长时间的带薪休假。”他说，当年德国汽车工业之所以能维持这样的高成本，是因为你做得比别人好，创新能力也比别人突出。

问题重重 积重难返

作为汽车专家，布莱策尔这番话可谓一针见血。对于以化石能源为动力的传统汽车，德国汽车工业的确拥有不可撼动的全球霸主地位：阀门和化油器的制造工艺，德国人绝对一流。但是在制造电子部件方面，情况就大为不同了。正如杜登霍夫所说的那样，制造今天的汽车，德国人拥有优势，但对于明天的汽车而言，唱主角的则是那些高科技企业。

布莱策尔想必也会赞同这种说法。他表示，那些历史悠久的德国顶级汽车企业，对技术转型视而不见是在是愚蠢至极，“如此因循守旧，简直就是一场悲剧。”

基尔世界经济研究所的多泽（ Dirk Dohse）也认为，这正是德国汽车工业的症结所在。他表示：“德国仍然拥有世界一流的研发人员和工程师团队，但尤其是管理层非常缺乏灵活性，因此无法赢得那些酷爱新技术的亚洲年轻客户群。”

汽车行业工人也在呼吁管理层重视创新技术的研发。 图像来源: IMAGO/HärtelPRESS

威胁并不仅仅来自中国

汽车工业的未来在于电池驱动，而在这一领域，中国已经明显领先。世界经济研究所的多泽表示：“中国拥有全球最大的电动车市场，同时这里也是最具发展活力的市场。种种迹象表明，中国将继续保持快速发展的势头。”

这一发展势头显然令大众、宝马、奔驰和保时捷等一众德国企业的前景不容乐观。毕竟，中国市场的巨大规模本身，就给予了中国市场无与伦比的力量。更何况，构成竞争压力的，也并不止中国一个国家。布莱策尔表示：“现在印度也出现了一些以中国模式为样板的强有力玩家。今后可能将有一些中国和韩国厂家以合资企业的方式进入印度。”

汽车专家施沃普表示，在仍处于起步阶段的电池研发领域，德国还有一线希望。他对德国之声说：“车用电池的研发目前还不成熟，还有很大的突破空间。到2030年前，很有可能会在固体电池方面取得巨大突破，届时将会出现重新洗牌的局面。”

置之死地而后生？

布莱策尔表示，在新的一年里，德国汽车工业必须痛定思痛奋起直追，这不仅包括改善框架条件，同时也要展现勇气和想象力。“德国车不能只是价格贵，也应至少表现出相应的创新能力。”

否则，后果将不堪设想，德国汽车工业联合会发言人援引最新版本的预估调研表示：“电动车转型可以会导致工作岗位的大量流失。根据这一发展趋势，2035年时，德国汽车工业的就业人数将比2019年时减少186000人。”而2019年至2023年期间，该行业的工作岗位已经减少了46000个，预计2035年前，该行业的就业岗位还会继续减少大约14万个。

裁员和关厂：德国汽车工业阴云密布。 图像来源: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

有鉴于此，这位发言人要求政界立即采取行动。她说：“我们应当少一点官僚主义，多一些贸易协定，建立有竞争力的税务和支出制度，并使审批程序变得更简单快捷。”

今后的日子将更加艰难

不过，即使政界能够打造出必要的框架条件，重新赋予德国强劲的竞争力，情况也难以立即出现改观。布莱策尔表示：“今后两到三年内，德国将面临一系列巨大的挑战，需要同时应对一系列结构性问题。”他表示，令人略感欣慰的是，“政界目前已经意识到了德国正面临着多重危机。”

世界经济研究所专家多泽也表示，情况今后将会继续恶化，之后才会出现峰回路转的迹象。“我认为，对德国汽车工业来说，今年将异常艰难。而这一年里，德国必须为迎接未来挑战铺平道路。”

汽车专家杜登霍夫则为德国汽车工业的未来指明了方向：一方面要寄希望于东方，另一方面要警惕美国。他说：“哪里是新潮流的诞生之地，我们就要走向那里，这一点至关重要。这其中的一部分可能是中国，也可能一部分是在美国。我们必须密切关注，特朗普上台之后，会不会让八十年代的燃油发动机技术‘再次伟大’。”

来自韩国的新技术：现代推出的Tiger X-1试验车型，既不需要燃油，也不需要道路。 图像来源: Hyundai Motor Group/Cover Images/picture alliance

大学教师施沃普的一番话或许更适合作为结束语，毕竟他看到了德国汽车工业的一线希望。施沃普认为，新的一年喜忧参半，“我认为，2025年，至迟到2026年，欧洲电动车将会出现迅猛增长的势头。”



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