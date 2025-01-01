2025年德国新政府面临哪些挑战？

尽管移民数量正在减少，但是极右翼势力仍然会将它作为争取选票的议题来炒作。而能源价格高涨、技能工人短缺和网络攻击频繁这些直接影响经济的问题，同样会让下届德国政府感到头疼。

（德国之声中文网）马格德堡圣诞市场袭击事件以及由此引发的德国国内安全与极端主义讨论，显然将成为德国下届政府关注的核心议题。然而，其他问题同样重要。

经济困境可能压倒一切

政府该如何在打击非常规移民的同时，又促成更多技术移民？如何防范网络攻击，维护法治，并在内外压力下加强民主？无论哪个政党将在2025年执掌德国政府，这些都将是他们面临的主要挑战。

不过，如果你去询问一些联邦议员，他们的答案可能是，所有这些挑战都必须暂时让位于解决德国的经济问题。像大众汽车这样的标志性德国企业正面临困境，人们担心失业，并苦恼于不断上涨的物价和房租。

德国大众公司员工在汉诺威举行罢工，抗议大众关闭工厂的计划。经过艰苦谈判，大众承诺不关闭工厂，但会裁员。 图像来源: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

能源价格、技能工人和网络攻击

中右翼基民盟（CDU）前东德事务专员万德维茨（Marco Wanderwitz）表示：“我们国家当前最大的问题是经济停滞不前。这严重影响了国家的基础与未来。经济界的高层人士正在丧失对政界的信心。”

政府被指责应该为高价能源、高昂生产成本、基础设施恶化、技能工人短缺以及繁琐的官僚主义负主要责任。

绿党前主席努里普尔（Omid Nouripour）表示，特别是最后一点，从国家的数字化进程迟缓上便可见一斑。他对德国之声说：“我们面临经济和结构的双重危机。比如，在政府部门，传真机仍被作为主要通信工具。而国家在投资方面的停顿也同样显而易见。”

这些问题因来自外部的网络攻击而加剧，许多攻击来自俄罗斯，目标为国家电网等关键基础设施。努里普尔指出：“保护关键基础设施是最重要的任务。我们在这一领域有太多漏洞，而虎视眈眈的攻击者又有很多。”

因此，加强警察和情报部门的能力将是未来一年的重要任务。

移民政策或将趋于严格

两大重要议题将会变得比以往更加具有挑战性：移民难题以及如何应对显而易见的民粹主义和极右翼极端主义的抬头。马格德堡圣诞市场袭击事件再次突显了这两大议题。

尽管欧洲边境管理局（Frontex）估计，2024年前九个月大约有166,000人试图非法进入欧盟，但近年来，德国的庇护申请数量和非常规移民人数实际上有所减少。

德国已经重新在所有边境恢复了检查。而基民盟这个在二月选举中有望领导下一届政府的保守党，已经公开支持在边境直接遣返难民的政策。

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地方政府的压力

许多地方政府表示，他们在接收和照顾难民方面已经达到了极限。来自代表德国北部弗里斯兰人和丹麦人少数民族的政党“南石勒苏益格选民联盟”（Südschleswigscher Wählerverband, SSW）的议员斯特凡·塞德勒（Stefan Seidler）对此深有体会。

他告诉德国之声：“从我的角度来看，各地市政当局目前面临着几乎难以应对的巨大任务。他们需要联邦政府的支持。”

但万德维茨持不同意见。他认为移民问题是可以管理的，尽管他知道这一议题非常具有争议性。他解释道：“数量已经下降。实际上我还听一些地方官员说，情况比2014年或2015年要好得多。尽管如此，大家似乎都举起了白旗。”

努里普尔则担心，未来前往德国的难民人数可能再次增加。他警告说：“我们知道乌克兰的局势可能会导致更多难民，中东的某些冲突也可能进一步升级。”

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保护联邦宪法法院

与此同时，极右翼德国选项党（AfD）在明年2月的选举中预计将获得更多支持。

塞德勒警告：“我们正经历来自极右翼的巨大压力。”他担忧少数群体的权利保护。他说：“我们目前看到的是，认为多数制是决定一切的唯一因素的人正在得势。但作为一名少数族裔政治家，我必须明确表示：一个好的民主必须照顾到少数群体。”

这也是塞德勒支持由反对党基民盟/基社盟（CDU/CSU）提出的一项改革动议的原因。该动议得到了中左翼社民党（SPD）、绿党和前联合执政伙伴自民党（FDP）的支持。这项改革旨在保护联邦宪法法院不受政治干预，将修改宪法法院规则的门槛提高到三分之二多数。

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