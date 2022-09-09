 2025年四分之一苹果手机将是″印度造″ | 经济纵横 | DW | 25.09.2022

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经济纵横

2025年四分之一苹果手机将是"印度造"

为了规避地缘政治风险以及中国严苛的防疫清零政策，苹果公司正在逐渐减少在华生产的份额。摩根大通一项评估显示，截至2025年，每四部苹果手机中将有一部来自印度境内的工厂。

Iphone14手机中有5%在印度生产

Iphone14手机中有5%在印度生产

（德国之声中文网）摩根大通分析师日前表示，到2025年，四部iPhone手机中将有一部是在印度生产的。分析师称，鉴于地缘政治冲突日趋紧张，以及中国继续执行严苛的清零政策，苹果公司将会把部分生产从中国移往其他国家。

摩根大通认为，截至今年年底，苹果公司将会把5%的iPhone 14生产移至印度完成。印度是仅次于中国的全球第二大智能手机市场。
摩根大通预计，截至2025年，中国境外生产的苹果产品占比将提升至25%，这些产品包括Mac、iPad、Apple Watch和AirPods。而目前在中国以外生产的苹果产品占比仅为5%。

2017年开始，苹果公司加大了对印度的投资力度。

2017年开始，苹果公司加大了对印度的投资力度。

总部位于加州库比蒂诺的苹果公司加大了对印度的投资力度。为了配合印度政府推动本土制造业的计划，从2017年开始，苹果公司先后通过纬创（Wistron）和富士康（Foxconn ）开始在印度组装苹果手机。

新冠疫情的爆发，使得重新布局供应链的计划一度受阻，但随着今年各国疫情限制逐渐放宽，包括苹果在内的各大公司又加快重新布局的步伐。

以Gokul Hariharan为首的摩根大通分析师团队称："在供应链转移至印度的过程中，鸿海和和硕等台湾供应商扮演了非常重要的角色。从中长期来看，我们认为苹果也会在印度赢得本土制造商。"

本月初彭博社曾报道称，由于苹果公司计划减少在华生产的份额，印度工业巨头塔塔集团（ Tata Group）正在筹划同纬创成立印台合资企业，以推动苹果手机在印度境内的生产规模。

（路透社）

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