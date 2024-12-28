2025年北约三大挑战：特朗普、乌克兰与国防开支

新的一年里，北约面临前所未有的挑战。最大的未知数是，还没有人知道特朗普将如何对待乌克兰。但是欧洲成员国家也正在让华盛顿相信，该联盟也有助于美国应对中国威胁。

（德国之声中文网） 北约秘书长吕特（Mark Rutte）最近在一场充满警示意味的演讲中，明确了该联盟2025年的优先事项。

他提醒人们想想战争距离北约国家有多近。“从布鲁塞尔出发，开车一天就能到达乌克兰，”他在12月于欧洲卡内基基金会（Carnegie Europe）发表的这场演讲中说。“这就是俄罗斯炸弹坠落的地方和我们之间的距离，也是伊朗无人机飞行的地方和我们之间的距离。而在不远处，朝鲜士兵正在开炮。”

吕特呼吁公众支持增加政府的国防开支。他说，这不仅是为了加强欧洲的安全，也是为了援助乌克兰，阻止俄罗斯进一步扩张。

新官上任：北约秘书长吕特面临重重挑战 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

增加国防开支能赢得特朗普的支持吗？

北约欧洲成员国增加国防开支，可能有助于应对美国总特朗普的不确定性挑战。尽管近年来的历任美国总统都呼吁欧洲国家增加国防开支，但特朗普是唯一一个威胁要抛弃不肯掏钱的盟国的美国总统。

为了争取特朗普的支持，许多欧洲国家去年兑现了将国防开支占GDP的2%的承诺。现在，面临特朗普再次就任，有人建议北约国家将这个数字提高到3%甚至4%。

“我们需要更多时间与盟国协商，以确定新标准。但这一数字显然会远高于2%。”吕特确认道。“坦率地说，如果只是增加开支而不改善效率，那就得把目标设定到4%。”

专家认为，特朗普可能会促进4%的目标。他们建议欧洲盟国提出特朗普认为对美国有利的协议。

“欧洲需要向美国提供一个好协议，”德国马歇尔基金会（GMF）研究员格西娜·韦伯（Gesine Weber）告诉德国之声。“一种模式是让美国仅作为‘最后防线’或‘最终保护者’，而欧洲承担大部分传统防御任务。这可能符合他的标准。”

DW在现场：北约举行大规模演习 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧洲国家正在努力增强防御能力

北约的欧洲成员国一致认为，他们必须加强自己的防御能力。这包括解决防务生产滞后和弥补后勤缺口。

2024年，北约举行了自冷战以来规模最大的军事演习“坚定捍卫者”（Steadfast Defender）。12月，北约决定修订2015年的混合战争战略。近年来，与莫斯科有关的疑似破坏行为不断增加。

北约还在努力增加联盟边境地区的部队部署。例如，德国计划到2027年向立陶宛派遣5000名士兵。

然而，北约欧洲成员国在情报、监视和侦察能力方面存在明显劣势。比如缺乏能覆盖敌方领土的卫星，以及可运输大型防御装备和部队的远程直升机。

专家认为，尽管相关改进计划已经启动，但填补这些空白可能需要10到15年时间。

“欧洲的卫星数量很少，填补这一空白可能需要10到15年，”欧洲外交关系委员会（ECFR）政策研究员拉斐尔·洛斯（Rafael Loss）告诉德国之声。他说，欧洲国家面临的首要挑战是筹集此类项目所需的资金。

北约也帮助美国应对中国威胁

北约的欧洲成员国认为，该联盟不仅确保了大西洋两岸的安全和繁荣，还加强了华盛顿在印太地区应对中国威胁的能力。

北约盟国加强了与四个亚洲伙伴的关系。这四个国家包括澳大利亚、新西兰、韩国和日本，被称为“亚太四国”（AP4）。这些合作旨在应对中国与俄罗斯“无上限伙伴关系”。预计明年北约与亚太四国的合作将进一步扩大，包括加强情报共享。

“北约的欧洲成员国正在向特朗普政府的对华鹰派传递信息。如果放弃北约，他们将更难应对中国，”洛斯说。

没有了美国，北约能生存下去吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

没人知道特朗普将如何对待乌克兰

随着俄罗斯对乌克兰的全面入侵即将迎来三周年，欧洲领导人重申了对基辅的支持。但他们也清楚，如果美国停止援助，他们将无法弥补资金缺口。

国内预算紧张使得欧洲大国对向乌克兰承诺提供更多支持感到犹豫，尤其是在尚不确定美国是否会继续支持乌克兰的情况下。美国是乌克兰最大的财政和军事援助者。

乌克兰加入北约的问题也将是“联盟内部的一个主要摩擦点”，德国马歇尔基金会地缘战略北部项目负责人克里斯蒂娜·贝尔齐纳（Kristine Berzina）告诉德国之声。

北约的欧洲成员国普遍支持乌克兰加入北约——德国是一个例外。不过，韦伯认为，如果特朗普政府反对北约扩大，这种支持只会停留在口头上。

“（乌克兰总统）泽连斯基非常明确地表示，乌克兰的未来需要进入北约。”贝尔齐纳说。不过她补充道，即将上任的美国副总统J.D.万斯“对这一前景表示怀疑”。

法国总统马克龙在12月主持了包括特朗普和泽连斯基参加的巴黎圣母院重新开放揭幕仪式。专家认为，此举旨在缓和特朗普对乌克兰的立场，并影响其对基辅的政策。

但没有人知道特朗普将如何行动——“这是最大的未知数，”洛斯说。



© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。



