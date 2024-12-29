2025年世界面临五大挑战

对于2025年，最能准确预测的事情，就是它的不可预测性。特朗普所谓“美国优先”政策将如何重塑全球秩序？也许可以先问问方兴未艾的ChatGPT。

（德国之声中文网）特朗普再度入主白宫将如何改变全球秩序？关税威胁真的能让他如愿以偿吗？打击移民政策打击的仅仅是移民吗？乌克兰战争和中东战争如何收场？人工智能是否能先回答自身命运如何？以下是2025年世界面临的五大挑战。

1. 特朗普2.0重塑全球秩序

对于2025年，最能准确预测的事情，就是它的不可预测性。原因在于，特朗普将于1月20日再次入主白宫，担任美国这个世界最大经济体的总统。

特朗普所谓“美国优先”政策的影响力将远远超越美国，波及全球。特朗普的个人意愿将重塑全球秩序。

经济盛衰、全球化进程以及远方的战火，很大程度上取决于华盛顿的决策。这并不新鲜。新鲜的是，华盛顿有一位可能带来更多不确定性甚至产生混乱的掌门人。

特朗普质疑国际合作，并贬低盟友和北约。新的贸易联盟和美国的孤立主义可能带来意想不到的后果。美国全球领导力的缺失将为中国、印度和俄罗斯等国家觊觎军事、政治和经济的主导地位提供机会。

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2. 更高的关税与更高的物价

企业界在进行2025年规划的时候，关税威胁让他们如此不安。特朗普将关税视为惩罚贸易逆差国家的一种手段。他在10月份曾表示：“‘关税’是字典中最美丽的词汇。”

在2024年竞选期间，特朗普威胁要对所有进入美国的商品征收10%至20%的关税，并对中国商品征收高达60%的关税，自他上任第一天起就开始实施。

最近，他将计划调整为对来自墨西哥和加拿大的所有商品征收25%的关税，而对中国商品只加征10%的关税。墨西哥誓言采取反关税措施，中国也可能效仿。加拿大总理特鲁多已前往佛罗里达州与特朗普会面，希望避免这种局面的出现。

对于置身于全球供应链的企业来说，提高关税无疑是个坏消息。这首先将伤害美国的邻国墨西哥，并可能破坏特朗普第一任期签署的《美墨加协定》（USMCA），这是一项自由贸易协定。

目前，大约80%的墨西哥出口商品和超过75%的加拿大出口商品流向美国。美国进口的水果和蔬菜有一半以上来自墨西哥，而从加拿大进口的大量木材和数百万桶原油更是每日所需。

关税战的结果，美国消费者将面临更高的商品价格，还可能出现货架空空如也的情况。一些人认为，特朗普是将关税威胁作为一种谈判工具，但这样的公然霸凌可能引发报复，并迅速升级为全球贸易战。

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3. 打击移民政策打击的不仅仅是移民

不仅仅是商品流通困难，移民的流动也将面临阻力。全球各地的领导人都表示，正在采取更强硬措施加强对边境的控制。这将使世界变得更加封闭和缺乏活力。

在美国大选期间，共和党人在2024年的党纲中承诺“实施美国历史上最大规模的遣返行动”。这是一个特朗普极力主张的想法。

除了大规模驱逐移民和加强监控墨西哥边境的行动外，他还在12月初的一次采访中放话终止美国宪法规定的出生公民权。

尽管美国总统在处理非法移民问题上有很大权力，但他的大部分提议都可能会被诉诸法院。他还可以通过限制难民数量或提高签证和绿卡的申请难度来阻碍合法移民。

限制移民进入或遣返移民将对美国的劳动力市场产生连锁反应。农作物可能会因为缺少劳动力而腐烂在田地里，而企业家可能会选择在其他国家创业。

更严格的墨西哥边界政策将对来自拉丁美洲的移民产生影响，尤其是来自古巴、海地和委内瑞拉等国家的人。

不仅美国，欧盟也承诺打击非法移民。意大利政府正在将难民送往亚得里亚海对岸的阿尔巴尼亚。移民问题也将成为德国即将到来的大选中的一个重要议题。

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4. 乌克兰，中东，还有朝鲜和伊朗

展望2025年，多地战火烈焰浓浓。这些战争毁灭了城市，带来严重的人道主义灾难，也耗费了本可以用于其他建设领域的巨额资金。

特朗普声称他将“在24小时内”结束俄乌战争。他可能会停止美国的资助，正是这些资助在过去三年间帮助乌克兰维持运转。这种压力可能迫使乌克兰走向谈判桌。

以色列与哈马斯的战争仍然在加沙进行，并在最近蔓延到黎巴嫩，还有可能继续蔓延下去。在亚洲，中国继续声称对台湾拥有主权，台湾有人担忧中国的入侵可能即将到来。

几十年来，美国的领导力帮助平衡了全球局势。然而，特朗普对这一传统提出了质疑。如果美国不再协助盟友的国防，那么数十年的政策将被推翻。这样的新世界秩序可能鼓励伊朗或朝鲜跃跃欲试，铤而走险。

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5. 人工智前景如何？不妨先问问ChatGPT

2022年11月底，OpenAI推出的ChatGPT让人工智能（AI）的使用迈入历史新阶段。在短短数周内，该工具便赢得1亿用户。

尽管如此，AI对普通工人和企业的改变仍较缓慢。将这项新的技术提升用于开发药物或协助军事防御仍然是一个巨大挑战。企业需要决定如何“聘用”人工智能，并能和现有员工和谐共处。

为了与时俱进，AI开发商正在大力投资大型数据中心。为了让这些中心持续运转并保持冷却，需要大量电力。微软正在计划重启宾夕法尼亚州的一座核电站，而谷歌则寄希望于微型核反应堆为其数据中心提供能源。

2025年是否会让AI长袖善舞？投资者、创业者和用户是否将齐心协力，勇往直前？或许他们可以先问问ChatGPT。

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