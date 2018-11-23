2025年世博会将再次来到日本大阪

（德国之声中文网）最早是伦敦：1851年，维克多丽亚女王的臣民们有机会一睹海德公园内那座水晶宫的风采。各参展国在这座令人惊叹的透明建筑内展示了本国最好的一面。英国首都保留了这座博览会大厦，直到1936年，一场大火终结了她的存在。

然而，举办所有国家参加的大型工业展的理念却保留到了今天--虽然形式有所变化。

与水晶宫形成鲜明对照，装点了1889年巴黎世博会的埃弗尔铁塔保留迄今，成为无可匹敌的最著名世博会建筑。

"太阳塔"

大阪曾主办过1970年世博会，当时的标志性建筑"太阳塔"在外观上未能给人留下多深刻的印象。不过，这个250万人口城市获得了一次新机会，给人类记忆留下难以忘怀的图像：2025年，这个日本第三大城市得以再度主办世博会。

纯从数字角度看，这个朝日之国的贸易中心无论如何都能入列世博会前十：半世纪前，曾有6420万人（次）参观大阪世博会，数量超过当时的联邦德国总人口。只有2010年的上海世博会参观人数更多：7300万人（次）。

美妙世界

大阪获得92票。俄罗斯城市叶卡捷琳堡以61票败北。阿塞拜疆首都巴库在第一轮投票中即遭淘汰。日本首相安倍晋三曾向聚首巴黎参加投票的各国代表们发来视频，为大阪呼吁，强调这届世博会的主旨是："为世人带来梦想与惊奇"。

上届"大型"世博会于2015年在意大利米兰举行。之所以称之为"大型"，原因是，国际展览局（BIE）也组织另一种规模小一些的"国际博览会"。大型世博会每5年举办一次，展期总是6个月。2020年世博会主办城市是迪拜。

按传统做法，参展国均会搭建自己的展馆。在历史上，这些展馆常会带来重大推动：在数代建筑师们眼里，1929年世博会德国展馆便具有示范意义。该展馆由路德维希·米斯·凡德罗（Ludwig Mies van der Rohe）设计。

艺术与商业

对于主办城市和地区，世博会不仅是一种艺术经历，而且也是一个重要经济因素。当然，不同方面自有不同计算结果：批评者聚焦展会的最终亏盈情况；政界和利益游说人士则更乐于强调长远正面效果

首次在德国土地上举办的世博会--2000汉诺威世博会首席执行官福尔克（Reinhard Volk）就曾宣布，世博会创造的价值将高达150亿马克。他承诺，世博会将给德国带来一万个就业机会、40亿马克税金。岂料，最终亏损11亿马克。不过，企业咨询公司罗兰·贝格（Roland Berger）至少还能计算出，税收增加了近30亿马克。

凝炼/王凡（德新社、法新社）