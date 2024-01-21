2024美国总统大选 你需要知道的几件事

（德国之声中文网）2024年11月美国将举行总统大选。共和党总统候选人中的领军人物是77岁的美国前总统特朗普，他此前刚刚以压倒性得票数赢得艾奥瓦州的党内初选。但与此同时，特朗普正面临 一系列联邦和州的刑事诉讼案，除了性侵案外，他也被指控试图推翻2020年总统大选结果。

而81岁的现任美国总统拜登是民主党的推定提名人。若拜登胜选并迎来第二次四年任期，他将成为美国史上年纪最大的总统。

有意角逐2024总统大选的共和党候选人有哪些？

特朗普在共和党参选者中占据主导地位，该党极力避免批评他与2020年大选有关的行为，担心流失他的死忠支持者。其中有许多支持者仍相信特朗普“选举胜利被偷走”的说辞。

特朗普的党内竞争对手佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron Desantis）及美国前驻联合国大使黑利（Nikki Haley）都认为，特朗普面临的官司将阻碍他在大选中与拜登一决高下。

德桑蒂斯一度被视为最有可能阻止特朗普获得提名的候选人，但尽管拥有庞大竞选资金，他的竞选活动自5月开打以来一直不尽如人意。在艾奥瓦州的党内初选中，他以极大的差距落后特朗普，暂居第二。

黑利在辩论中表现出色取得了一些势头。根据民调，她和德桑蒂斯在全国范围内基本上打成平手。但在艾奥瓦州党内初选期间，黑利为电视广告投入最多资金，最终只取得第三的成绩。

全国民调显示，在一对一对决中，特朗普略胜拜登一筹，选民对拜登的年龄有所迟疑，而在就业增长、基础设施投资和去年通胀达到顶峰后缓慢缓解的情况下，民众仍担心拜登对经济的应对措施。

特朗普目前正面临联邦和州法院的四起案件起诉，分别指控他试图破坏2020年大选、不当处理机密文件以及卷入涉及情色女星的“封口费”事件。

特朗普坚称自己无罪，并辩称对他的起诉是出于政治动机，拜登政府和其他检察官否认了这一说法。这些案件的审理日程给特朗普的竞选活动构成阻碍。

科罗拉多最高法院于12月19日裁定，特朗普因违反美国宪法第14修正案条款被禁止出现在该州的共和党初选选票上。该判决仅适用于科罗拉多州，但可能会使其他州的法院也做出类似判决。美国最高法院已同意审理特朗普的上诉。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

谁是民主党参选人？

虽然选民可能兴致缺缺，但民主党领袖和主要赞助者都支持拜登及其副手哈里斯。

明尼苏达州一位岌岌无名的美国国会议员菲利普斯（Dean Phillips）10月宣布，他将发起一场几乎没有希望的挑战，因为他认为拜登无法赢得第二个任期。自助出版作家兼演讲家威廉姆森（Marianne Williamson）也加入总统竞选挑战拜登。

拜登竞选连任的筹码在于他在摆脱新冠疫情后对经济的管理，以及他所谓的“为美国魂而战”，即同与特朗普结盟的共和党人的斗争。

在拜登的执政下，美国失业率降至历史低点，国内生产总值增长速度超过预期，工资水平也有所提升。然而，通货膨胀率在去年飙升，虽然最近几个月有所缓解，但选民们仍对食品、燃料、汽车和住房等价格居高不下感到担忧。

如果特朗普获得共和党提名，拜登的竞选活动很可能会聚焦于警告选民特朗普对美国民主构成的致命威胁。

还有谁参选？

美国著名政治家族后裔、反疫苗活动人士小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）则发起独立竞选，而非挑战拜登在民主党内的提名。

对于那些对拜登与特朗普再次对决不感兴趣的共和党和民主党选民而言，肯尼迪表现出一定的吸引力。

活动家韦斯特（Cornel West）也表示将以独立候选人身份参选，前总统候选人吉尔·斯坦（Jill Stein）则表示将寻求绿党提名。这些候选人所面临的挑战将是如何获得足够的支持，争取明年能够登上所有50个州的选票。

2024年初选何时举行？

共和党1月15日在艾奥瓦州举行了首场党内初战，接下来是1月23日新罕布什尔州初选，随后是内华达州、南卡罗来纳州和密歇根州。

民主党则计划2月在南卡罗来纳州举行首次全面初选。

3月5日是“超级星期二”，届时候选人将争夺参加全国代表大会的代表席位。各党将在2024年夏季提名获得最多承诺代表席位的候选人。

共和党将在威斯康星州密尔沃基举行党代会，民主党则在芝加哥。

2024年美国大选将于11月5日举行。

主要议题有哪些？

堕胎：民主党人计划将堕胎议题作为2024年竞选活动的核心。民意调查显示，绝大多数美国人不赞成严格限制生育权。支持堕胎权的人比反对者更关注这个议题。民主党希望，对于生育权受威胁的担忧将刺激数百万妇女和无党派选民投票支持他们。

自2022年美国最高法院推翻了具有里程碑意义的1973年“罗诉韦德”案裁决，终止对堕胎的宪法保护以来，共和党在这一问题上出现了分歧。一些党内高层担心该党在州级的限制措施方面走得太远。

经济：拜登政府试图向美国人保证经济状况良好，通货膨胀放缓，失业率处于半世纪以来最低水平。

共和党人表示将削减联邦支出，认为这是导致通货膨胀并引发消费价格飙升的原因，同时缩减联邦法规并降低税收。

民主党辩称经济状况良好，工资上涨，对基础设施的投资正创造长期的就业增长。

但选民仍持怀疑态度。路透社/益普索去年9月的一项民意调查显示，2020年支持拜登的选民中，27%的人表示其经济状况比新冠疫情前“更差”，28%的人表示“更好”，42%的人认为“差不多”。

移民：自2021年上任以来，拜登一直努力应对数量创纪录的非法穿越美墨边境移民问题。此问题导致美墨边境以及移民前往的城市（如纽约和芝加哥）的资源紧张。

特朗普等共和党候选人指责拜登推翻了特朗普时代更具限制性的政策，并承诺加强边境安全。

一些民主党人则批评拜登采取特朗普式的执法措施来减少非法越境，而白宫坚称正通过为移民提供合法入境的新途径，以建立更加人道和有序的系统。

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犯罪率： 暴力犯罪大多数已回落到新冠疫情和种族问题前的水平。即便如此，两党选民仍对此表示担忧，在路透社/益普索12月份的一项民意调查中，88%的受访者表示，该议题将是决定谁能获得他们手中选票的重要问题。

外交政策：中国已成为竞选活动中的外交政策议题，共和党认为这个亚洲大国对国家安全、美国企业利益和台湾独立构成日益严重的威胁。

拜登政府表示，希望与中国的关系“去风险化”而非“脱钩”，并努力防止全球第一和第二大经济体之间的竞争升级为冲突。

乌克兰是另一个主要议题，也使得共和党阵营出现分裂。特朗普和德桑蒂斯认为拜登在俄乌战争中对乌克兰的支持分散了美国的注意力，使其无法为可能为与中国的对抗做准备。黑利表示，美国必须继续支持乌克兰。

以色列与恐怖组织哈马斯之间爆发的暴力冲突给选战带来了两极分化的新问题。拜登坚定支持以色列，但许多民主党人对哈马斯控制的加沙地带日益严重的人道主义危机表示担忧。共和党也支持以色列，并以这场冲突为由，要求加强美墨边境管控。

2024年大选的关键州有哪些？

两党都将选择在中西部举行党代会，充分说明了他们对密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州的重视。上述三州在2016年都支持了特朗普，但在2020年转向拜登。

亚利桑那州、佐治亚州和内华达州也被证明是竞争激烈的地区，拥有不断增长的人口，可能会决定下届大选的走向。2024年美国大选的另一个关键战场可能是北卡罗来纳州，该州的选民日益多元。

（路透社）

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