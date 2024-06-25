2024欧洲杯：德铁上啤酒销量翻倍

德国铁路运营商表示，欧洲杯开赛后的数日内乘坐火车人数已达300万。列车上啤酒和零食销售激增也为陷入困境的德铁带来了可观收入——即使火车晚点，啤酒也还是要喝的！

（德国之声中文网）德国国家铁路运营商6月23日表示，德铁上的啤酒销量在本届欧洲杯开赛后的几天之内翻了一番。

今年的欧洲杯由德国主办，赛事于6月14日至7月14日，在德国10个城市举行。

德国铁路在一份声明中表示，6月14日至19日期间，球迷在列车上喝掉了约4.46万升啤酒，是平时的两倍。这还不包括从外部携带上车的酒精饮料。

零食和饮料的销量也因欧洲杯而激增，其中面包卷香肠销售量增加了63%。

德国铁路是2024欧洲杯官方出行合作伙伴 图像来源: ActionPictures/IMAGO

球迷大量涌入 德铁不堪重负

作为2024欧洲杯的赞助商之一，德国铁路表示，比赛开始的前六天里，超过300万人乘坐了城际特快（ICE）和城际列车（IC），其中包括数千名球迷。

德铁表示，到目前为止，已售出18.2万张球迷特惠车票，约6万张球迷铁路优惠卡（Bahn Cards）和约7千张欧洲火车通票，持通票可在欧洲各国间往返。

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欧洲杯期间，德铁每日额外增设1万个座位，并为持比赛门票的乘客提供打折票。

到目前为止，迎接球迷量最大的城市是德国首都柏林，其次是法兰克福和慕尼黑。

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数十个城市还专门设置了“球迷观赛区”，配有巨型电视屏幕，吸引了大批人群前来观看，其中许多人是乘火车而来。

德铁依旧延误不断

德国铁路承认，尽管开行了更多列车并投放了加长列车，但在欧洲杯开赛的几天内，德铁一些关键线路仍出现了中断和延误。

近年来，火车延误已成为德国通勤者的一大困扰。

德国铁路曾被视为德国效率和准时的象征，但近年来，观察人士称德铁因长期投资不足以及工人罢工而问题不断。

德国铁路运营商计划在2030年前对铁路进行大规模整修，尽管主要工程将等到欧洲杯结束后才会开始。

2024欧洲杯期间，各场馆、球迷区以及列车上的安保措施都得到了加强 图像来源: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

不坐飞机 – 瑞士和罗马尼亚球队选择乘火车

德国铁路表示，包括瑞士和罗马尼亚在内的数支国家队选择乘坐火车前往参加小组赛。

德国国家队则是乘坐巴士往返于比赛场地。

2018年，德国击败土耳其赢得2024年欧洲杯主办权。本届欧洲杯揭幕战已于6月14日打响。

眼下已是欧洲杯小组赛的最后几天，24支球队争夺16强席位。

16强第一场比赛将于本周六（6月29日）进行，决赛将于7月14日在柏林举行。

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