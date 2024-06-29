2024欧洲杯：德国已执行83万次边境检查

德国联邦警察局局长表示，2024欧洲杯期间，已有603人因轻微和重大违法行为被捕。因欧洲杯而实施的边境检查将持续到7月19日。

（德国之声中文网）德国警方表示，自2024 年欧洲杯开幕至6月7日期间，德国当局共进行约 83 万次边境检查。

德国联邦警察局局长罗曼（Dieter Romann）周五（6月28日）公布了相关数据，并表示迄今已有603人因轻微和重大违法行为被捕，罪行包括未支付赡养费和杀人等。

罗曼称，约有85人因国际恐怖主义、左翼和右翼极端主义等罪行在边境检查时被拦截。

他补充说，有86人因流氓罪在边境被遣返。截至本周四，在4659名未经许可入境者中，约有3261人未获准入境。

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“联邦警察局每天都会部署22000名执法人员专门负责足球相关事务。”

边境检查将持续至7月19日

作为欧洲杯安保措施的一部分，德国加强了边境管制。

内政部长费泽尔（Nancy Faeser）宣布： “我们的重点包括伊斯兰恐怖主义威胁、足球流氓行为和网络攻击。”

2024 欧洲杯于6月14日开幕，决赛将在7月14日举行。临时检查将持续至7月19日。

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此外，德国与波兰、捷克和瑞士边境的现有检查站自5 月底开始延长六个月。

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（德新社、德国之声消息）

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