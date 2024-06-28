2024欧洲杯：年轻主帅给德国队带来新希望

（德国之声中文网）德国队以两胜一平小组积分第一的成绩晋级欧洲杯八分之一决赛，全队士气高涨，对此36岁的主教练尤利安·纳格尔斯曼（Julian Nagelsmann）功不可没。作为德国年轻一代教练的代表，纳格尔斯曼从前拜仁慕尼黑教练无缝过渡到国家队主教练的角色，并带领德国队在本土欧洲杯上率先晋级。

有意思的是，虽然纳格尔斯曼一直强调比赛的成功更多取决于球员，但作为教练的自己恰恰成了2024欧洲杯德国队制胜的最关键因素。

正如克里斯托弗·梅尔策（Christopher Meltzer）在《法兰克福汇报》中所写的那样：“纳格尔斯曼的出现带来了一种新的叙事方式。”

“他散发出一种不可思议的驱动力。尤利安在用着轻松语气的同时，也令场上每名球员都明白一点：我们现在要集中精神，我们要专注在比赛上，”德国足协（DFB）主席贝恩德·诺伊恩多夫（Bernd Neuendorf）在最近接受《明镜》杂志采访时说道。

“他拥有很高的权威性和认可度。”

阵容大换血

从年初起，在经历了一段难熬的试验磨合期后，纳格尔斯曼在2023年底找到了适合德国队的踢法。他们擅长垂直进攻，较少依赖边路，且敢于冒险。之后他找到了最能执行这种风格的首发阵容，并从三月份的友谊赛开始使用并沿用至今。他选择状态良好的球员，或利用现有的搭档关系，或保有耐心、允许新的搭档关系形成。他信赖自己的球员。

效力勒沃库森的罗伯特·安德里希（Robert Andrich）和弗洛里安·维尔茨（Florian Wirtz）在中场和进攻时配合默契；约书亚·基米希（Joshua Kimmich）和贾马尔·穆西亚拉（Jamal Musiala）在拜仁慕尼黑就已熟悉彼此的风格；安东尼奥·吕迪格（Antonio Rüdiger）和乔纳森·塔（Jonathan Tah）则很快成为了防守搭档。

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他为2024年欧洲杯打造的首发阵容便是以此为基础，摆脱了德国队一直以来对拜仁球员的依赖，并重申了他所要的踢法。纳格尔斯曼出人意料地选择了克里斯·福里希（Chris Führich）和马克西米利安·贝尔（Maximilian Beier）上场，以给对手造成“压制”感。纳格尔斯曼看中亚历山大·帕夫洛维奇（Aleksandar Pavlovic）不断寻求向前传球的机会也将其选入首发，虽然他后来因病被替换。

在助理教练桑德罗·瓦格纳（Sandro Wagner）和老将鲁迪·沃勒尔（Rudi Völler）的协助下，纳格尔斯曼和团队清晰地传达了每个人的角色，既明确了阵型结构，同时为每个球员的发挥提供了自由。

“我们第一次见面时，尤利安发表了一个非常精彩的讲话，”德国足协（DFB）体育总监沃勒尔说道。

“他告诉球员们不要被压力压垮，而是将体验这种压力视作一种荣幸和特权。在首场比赛前，尤其是主场面对巨大压力的情况下，无论是教练还是球员都（把压力）处理得非常好，充满了一种积极而士气高涨的氛围。”

在明确了风格和阵型结构的情况下，纳格尔斯曼还要确保球队在场上能够随机应变。他能精准的把握比赛的节奏并根据情况采取相应的调整措施。对阵瑞士时，尽管在争取并保持优势上遇到困难，他仍然尽力调整了球队的进攻和防守策略。

在德国对瑞士的比赛中 纳格尔斯曼在场外激情指导 图像来源: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

“我们换下了贾马尔·穆西亚拉（Jamal Musiala）和弗洛里安·维尔茨（Florian Wirtz），以获得更多的速度和冒险。但在这种情况下，如果不冒一点险，就不会有所收获。”纳格尔斯曼在赛后说道。

这些乍一听很容易，但看看本届欧洲杯上的其他主教练就会知道，避免过度思考或者为球员找到适合自己的位置并不总是像看起来那么简单。也许对纳格尔斯曼而言，这是他首次率领德国队参加欧洲杯，就象一张白纸，更能清晰地看到问题所在。又或者对于纳格尔斯曼这样一个在拜仁曾被批评战术过于复杂化的教练来说，执教国家队能让他得以自由施展。不论是哪种原因，纳格尔斯曼方法在奏效，德国队也在从中受益。

不止是战术这么简单

不仅在足球场上，纳格尔斯曼在场外也取得了成功。在拜仁慕尼黑执教时期，纳格尔斯曼常常被认为着装大胆，其时尚穿搭常成为焦点。相较之下，现在的他更加平易近人，着装更为休闲，交流更为开放，他在场边的激情“肉眼可见”。他毫不犹豫地将公众广播公司进行的赛前调查称为种族主义，并对德国队公布首发名单的方式大加赞赏。

“尤利安是一位年轻的教练，但有很多经验，他的教练工作非常出色，”沃勒尔说道。

对阵瑞士的比赛中 纳格尔斯曼在对球员菲尔克鲁格进行指导 图像来源: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture alliance

鉴于德国队在此前的大型赛事中连连表现欠佳而陷入低谷，因此，就此次德国队在欧洲杯的表现而言，纳格尔斯曼已经在诸多方面取得了成功 – 德国队在球场上不断创造控球机会并进球，以小组第一成功晋级，最后一场对阵瑞士的比赛，超过2500万人看到尼克拉斯·菲尔克鲁格（Niclas Füllkrug）在最后一刻扳平比分。甚至胡梅尔斯（Mats Hummels）最近也表示他被这种氛围“感染”了。德国队走出低谷的修复工作已经完成。即使之后未能晋级四分之一决赛也不会改变这一点。

纳格尔斯曼在被任命为拜仁慕尼黑主教练时曾说过，他的指导原则之一是让球队“呼吸你的空气”（教练为球员提供战术内容指导的同时也给予其充分自由）。不可否认，德国队似乎正在受益于纳格尔斯曼带来的这股“新鲜空气”。



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