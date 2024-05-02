2024未过半 德国已耗尽年度生态资源

今年刚过完四个月，德国已经耗尽年度自然资源额度。如果全世界都像德国人一样消耗资源，人类将需要三个地球才足以满足消费需求。过度消费是否真的能让生活过得更开心？

（德国之声中文网）总部位于美国的非政府组织全球足迹网络（Global Footprint Network）表示，2024年才过完四个月，德国已经耗尽今年的可持续资源消费限额。

据该组织计算，如果全球每个人都像德国人一样消费，人类将需要三个地球才能提供足够的资源来满足其消费需求。

当一个国家对生态资源和服务的需求超过该年度地球的再生能力时，就是所谓的“超载日”。

情况最严重的国家卡塔尔和卢森堡早在二月就超过生态资源极限。其他国家如柬埔寨和马达加斯加的消耗量则可能会远低于限额。

2023年，德国在5月4日便用完了全年的自然资源额度，考虑到闰年差异，比 2024 年晚了一天。

肉类消费是德国资源超负荷的主要因素之一 图像来源: INA FASSBENDER/AFP

改革的契机

非政府环保组织德国观察（Germanwatch）的教育官员莱纳特（Aylin Lehnert）表示：“德国的世界超载日提醒我们，现在就该改变所有行业的基本条件，让可持续行为成为新常态。我们需要一个新的债务减速机制，一个与地球超负荷有关的债务刹车。”

德国观察组织表示，德国的肉类生产和消费是造成过度消耗地球资源的主因之一。德国约60%的农业用地用于生产动物饲料，还有数百万吨的饲料是从国外进口。

德国国际合作机构（GIZ）的数据显示，2016年至2018年间，德国的进口总量导致全球13.8万公顷的热带雨林遭到破坏。

全球南方国家的人民普遍消耗的资源都在自然再生能力范围内，但他们却必须承担这些过度消费造成的大部分后果。

本周二，德国环境与自然保护联盟（BUND）批评了德国不顾后果地使用土壤、水源和原材料。

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BUND主席班特（Olaf Bandt）在一份声明中表示：“我们的地球已经超负荷运转。一个像我们这样消耗大量资源的国家，运作方式既拙劣又鲁莽”。

BUND 呼吁德国政府针对土壤和土地、耕地和牧场、渔场、地下水和地表水、森林和木材出台资源保护法。

消耗更多资源并不会更幸福

根据周四发布的“快乐星球指数”（HPI），所有过度消费并不一定会给人们带来更好的生活。

该指数由柏林公益智库气候暖化问题研究所（Hot or Cool Institute）发布，综合了福祉、预期寿命和碳足迹数据，以评估在不过度消耗地球资源的情况下，各国对国民照顾的程度。

例如，瑞典和德国的总体福利和预期寿命水平相当接近，但瑞典在实现这种生活质量的同时，其人均排放量比德国少16%，人均碳足迹不到美国的一半。

哥斯达黎加的预期寿命和福利水平与德国相当，但环境影响几乎只有德国的一半。

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找到最佳平衡的国家

瓦努阿图、瑞典、萨尔瓦多、哥斯达黎加和尼加拉瓜在兼顾生活品质和环境影响方面均名列前茅。

指数还对各国内部的收入水平进行细分，发现全球收入最高的10%群体要对近半的排放负责，但其福祉和健康几乎没有比低排放者更高。

航空旅行就是一个好例子。经常飞行者的碳排放量要比不常飞行的人高许多。但与不常飞行的人相比，他们的幸福感并没有显著提升。2020年的一项研究显示，美国富裕家庭的能源足迹比低收入家庭高25%，但生活满意度相同。

气候暖化问题研究所负责人阿肯吉（Lewis Akenji）表示：“我们需要关注浪费性消费和不平等现象，它们正在加剧地球危机。”

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