2024年 中国经济的五大隐患

（德国之声中文网）中国经济已经出现了回升势头。中国国家统计局周三表示，去年中国经济实现了5.2%的增长。这一指标略微超越了政府给定的经济增长目标。不过，疫情后的经济复苏进程仍然充满不稳定因素。德国企业也希望，中国政府能够出手提振经济，积极应对这一世界第二大经济体所面临的种种问题。

房地产危机

中国的房地产危机仍在继续。大型房地产开发商债务问题严重，给银行业乃至整个经济带来了巨大风险。仅房地产巨头恒大欠债就高达三千多亿美元。去年12月，恒大出台了重组计划，但迄今为止仍无法同债权人达成协议。下一轮法庭调解将在一月底举行。北京虽然在努力试图稳定市场，但前景仍充满诸多不确定因素。

内需疲软

很多中国人不愿花钱消费，部分原因也是因为他们持有的房产贬值了。无论是普通商店的收银台前，还是大件商品的营销数据上，消费疲软的情况随处可见。解除严苛的疫情防控措施之后，经济决策者所期望的报复性消费狂热并未出现。德国驻华商会总干事希尔德布兰特（Jens Hildebrandt ）表示，中国消费者信心不足，对德国企业来说，同样也是一个问题，大家已经为这种状况继续延续做好了思想准备。

价格下滑

受消费低迷的影响，中国去年12月的消费者价格指数也同比下降了0.3%。这已经是这一指数连续第三个月下滑。经济学家认为，消费者价格指数连续下滑是中国可能陷入长期通货紧缩的警示信号。同通货膨胀相反，通货紧缩是指总体价格水平的下降。在通货紧缩的情形下，消费者会推迟购买计划，因为他们认为未来相关商品的价格会变得更便宜。而在此背景下，企业的营业额、利润和投资都会受到影响。

人口下降

出生率下降和人口老龄化已经是困扰中国多年的问题。实施数十年之久的"独生子女政策"所带来的后果正变得日益明显。中国国家统计局周一发布的数据显示，中国人口总数已经连续第二年出现下滑。去年新出生人口仅为902万，而死亡人口则为1110万。2016年，一胎化政策被放宽后，人口出生率仅出现了微弱提升。专家们认为，高昂的住房、就学以及医疗费用，以及年轻人不愿结婚的趋势，是造成当前问题的主要原因。

美国大选带来的变数

对中国经济发展而言，地缘政治也是一个不稳定因素。东西方的阵营划分给中国工业造成了压力。在人工智能领域的竞争中，华盛顿收紧了对华芯片出口的限制。除此之外，美国今年将举行大选，通常来讲，大选之年，共和民主两党都会以强硬措辞讨论对华政策。 如果特朗普再度入主白宫，对北京将会是一个异常苦涩的事件。特朗普上一次总统任内，曾极力主张采取强硬的对华路线。

（德新社）

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