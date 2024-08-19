2024年美国总统大选

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2024年8月18日
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韩防长：自主拥核将断送韩美同盟
2024年8月17日
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伊朗账户利用ChatGPT影响美国大选
2024年8月15日
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越共新任总书记苏林本周日访华会习近平
2024年8月12日
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德法英三国呼吁中东"立即停火"
2024年8月9日
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涉新疆强迫劳动 美国再拉黑五家中企
2024年8月8日
2024年8月8日
拜登对若特朗普败选和平权力交接“毫无信心”
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深度报道
民主党全国代表大会：哈里斯的重要舞台
民主党全国代表大会：哈里斯的重要舞台
民主党今年的竞选有很不传统的部分，已经通过在线投票确认哈里斯为其总统候选人。那么今年的民主党全国代表大会（DNC）有什么值得期待的地方？
政治
2024年8月19日
2024年8月19日
美国大选：沃尔兹的中国历史成为“靶心”
美国大选：沃尔兹的中国历史成为“靶心”
在美中关系日益紧张的背景下，美国民主党副总统候选人沃尔兹在中国的经历成为政治对手攻击他的“靶心”。共和党人指控他与共产党的中国保持了数十年的联系。
政治
2024年8月17日
2024年8月17日
中国限制关键战略金属锑出口 欧美料受冲击
中国限制关键战略金属锑出口 欧美料受冲击
中国商务部15日以国安为名义，宣布对“锑”及相关元素实施出口限制。中国锑矿产量占全球的48％，美国则是最大买家。专家认为北京此举是想释出“报复信号”。
政治
2024年8月16日
2024年8月16日
特朗普、马斯克X平台对谈：马斯克愿为削减政府开支效力
特朗普、马斯克X平台对谈：马斯克愿为削减政府开支效力
在这一长达两个多小时的对话中，特朗普详细讲述上月遭枪击事件的细节，并抨击哈里斯在应对非法移民方面的政策作为。他还强调如果自己当政，不会发生俄乌战争以及加沙冲突。马斯克则提及，如果成立一个政府效率委员会，他愿意加入帮忙。
政治
2024年8月13日
2024年8月13日
客座评论：赖清德需要Plan B
客座评论：赖清德需要Plan B
赖清德上任后二个多月，国际环境发生了很大的变化，而台湾对他内政的表现也提出了新的要求。旅德华人政治学者张俊华认为，这意味着，赖清德有必要对他原来Plan A 进行补充和修正。
张俊华
评论
政治
2024年8月6日
2024年8月6日
欧洲国家为何对特朗普重返白宫疑虑重重？
欧洲国家为何对特朗普重返白宫疑虑重重？
至少一年时间以来，欧洲各国首都一直在努力思考如果应对特朗普重新掌权。但是，桌面上并没有明确的方案，部分原因是没有人想要发出他们预期特朗普当选或被特朗普抛弃的信号，尽管这一直是可能发生的情景。
政治
2024年7月28日
2024年7月28日
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焦点话题
拜登退选力推贺锦丽出战 各界怎么看？
坚持了数週，美国总统拜登不敌党内“逼宫”声浪，宣布退选。他“钦点”的总统候选人是现任副总统贺锦丽，但她能否赢得民主党内多数支持，仍是未知数。
政治
2024年7月22日
2024年7月22日
围绕特朗普遇刺 社交媒体的关键角色
特朗普遇刺后，顷刻间阴谋论在X和其他社媒平台上大行其道。你是否知道社交媒体上一些很火的内容也缺乏可信度。
政治
2024年7月19日
2024年7月19日
04:02 分钟
假如我是总统：特朗普的竞选承诺
共和党总统候选人特朗普表示，一旦他再度入主白宫，他将驱逐数以百万计的非法移民，提升关税以重塑贸易关系。特朗普在选战中，做出的承诺还有哪些？
政治
2024年7月16日
2024年7月16日
阿斯麦总裁：中美芯片战不应继续升级
荷兰芯片设备制造商阿斯麦（ASML）新任首席执行官富凯（Christophe Fouquet）发出警告称，一旦中美芯片战继续升级，将会给欧洲带来严重后果，因为欧洲的芯片产能连自己的一半需求都难以满足。
政治
2024年7月8日
2024年7月8日
智库：古巴新雷达站 恐成中国监视美国工具
美国智库发布报告指，古巴在美军基地附近建造了一座新雷达站，可能用来帮助中国进行监视、监听活动，并取得美国军事机密。对此，中国及古巴方面如何解释？
政治
2024年7月3日
2024年7月3日
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