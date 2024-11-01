2024年美国大选结果对德国有何影响？

卡马拉·哈里斯还是特朗普？无论谁赢得今年的美国总统大选，其结果都将对德国产生重大影响——在哪些方面对德国尤为重要呢？

（德国之声中文网）当拜登在2020年美国总统大选中击败时任总统特朗普时，柏林的德国领导人长长地舒了一口气。拜登被视为传统的跨大西洋主义者，而特朗普则被认为是阴晴不定的关系破坏者。

如今，特朗普再次参选总统，对手变成了现任副总统卡玛拉·哈里斯。毫无疑问，德国政府更支持卡玛拉·哈里斯，希望她能够延续和谐的跨大西洋关系和多边主义。

10月初，根据民意调查机构益普索（Ipsos）的调查，三分之二的德国受访者表示希望看到卡玛拉·哈里斯胜选，只有12%的受访者支持特朗普。德国公共广播联盟（ARD）的“德国趋势”调查结果则更加突出：78%支持卡玛拉·哈里斯，8%支持特朗普。

那么，这场美国大选的结果在哪些方面对德国尤为重要？

对乌克兰的支持

对于德国政府来说，最紧迫的问题之一是美国对乌克兰的支持将会如何进展。美国是乌克兰最重要的武器供应国和财政支持者，德国位居第二。

卡玛拉·哈里斯毫不掩饰她对乌克兰的继续支持态度。她表示，在面对俄罗斯的侵略时，美国将坚定地与乌克兰和北约盟友站在一起，倘有必要，将会一直坚持下去——德国总理肖尔茨也多次表达了类似立场。

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另一方面，特朗普希望迅速结束这场战争，这可能意味着乌克兰被迫放弃大片被俄罗斯占领的领土。

但特朗普的乌克兰政策究竟会是什么样，“我们还不清楚，”安全专家朗格（Nico Lange）告诉德国之声，“我们不能简单地说如果特朗普获胜，他就会出卖乌克兰。特朗普的问题在于他并不完全可以预测。”

朗格还对拜登政府持批评态度，认为其在帮助乌克兰方面过于缓慢和犹豫不决：“我希望卡玛拉·哈里斯能在这方面有所改进，不要陷入拜登政府最近对远程精确武器和邀请乌克兰加入北约方面的心理陷阱。因为这些措施对真正解决问题至关重要，如果卡玛拉·哈里斯不能改变政策，那将是非常令人遗憾的。”

北约和国际安全

副总统卡玛拉·哈里斯强烈支持多边合作和北约联盟。她表示：“在这动荡的时代，美国不能退缩。”她不愿意弱化美国的全球联盟。

特朗普则多次质疑北约的存在意义。他最为人所知的一个说法是要求北约盟国增加自己的防务支出，甚至质疑北约的集体防御条款。在上届总统任期内，特朗普曾多次威胁从德国撤回美军。

但在这一点上，朗格也警告不要采取简单的非黑即白立场。“如果不仅考虑乌克兰，而是欧洲安全的整体，那么当然有理由相信，如果卡玛拉·哈里斯当选总统，欧洲方面会更轻松、更有可预测性。但不可否认，无论谁当选，欧洲人都需要在自身安全上多做一些，这已成为现实，无可回避。”

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经济与贸易

美国是德国最重要的贸易伙伴之一。华盛顿的每一个经济政策决策都会直接影响德国经济。

特朗普已宣布，如果当选，他将对来自中国的进口商品征收60%的关税，对来自世界其他地区的进口商品征收20%的关税。这将使德国商品在美国的价格大幅上涨，特别是汽车和制药行业将受到重大影响。

因此，许多德国制造企业对特朗普的获胜前景感到担忧。在10月中旬，由Ifo经济研究所进行的一项调查中，44%的受访德国公司担心特朗普当选会带来负面影响，只有5%预期会有积极影响，51%认为不会有明显变化。此前Ifo的一项研究预测，仅特朗普宣布的关税措施就会导致德国对美出口减少近15%。

Ifo研究所的专家鲍尔（Andreas Baur）担心关税壁垒也会对德国产生间接影响。“当然可以预计，贸易伙伴，特别是中国，会做出反应。”鲍尔对德国之声表示，“最大的担忧是，这可能升级为全球层面的贸易战。”

但无论11月5日鹿死谁手，德国商界都不指望美国会放松贸易政策。德国工业联合会主席鲁斯武尔姆（Siegfried Russwurm）最近表示，两位候选人“都专注于加强国内产业，并希望将制造业岗位带回美国”。

Ifo研究所的鲍尔对此表示认同：“当然，从特朗普到拜登，对华贸易政策一直存在连贯性。拜登维持了特朗普对中国进口商品的高额关税，最近还将中国电动汽车的关税提高到100%以上。特朗普和卡玛拉·哈里斯的主要区别在于对美国盟友的态度。特朗普的言辞很明确：这是美国对抗其他国家。而未来卡玛拉·哈里斯政府至少意识到美国需要盟友，这一点给人印象深刻。”

气候保护与能源

卡玛拉·哈里斯认为气候变化是对人类的“生存威胁”。作为副总统，她支持了2022年通过的《通货膨胀削减法案》，这项法案是拜登政府的数十亿欧元气候行动和社会福利计划。

如果特朗普赢得选举，美国可能会放弃气候行动，并退出国际气候协定。这将使致力于气候保护的德国政府更难推动国际上具有约束力的二氧化碳减排规则。

在今年的选举活动中，特朗普特别攻击德国的能源政策，声称德国在逐步淘汰化石燃料失败后，开始每周建设一座燃煤电厂，这完全是无稽之谈。

在特朗普与卡玛拉·哈里斯的电视辩论中，德国外交部在社交平台X上对此回应道：“不管你喜欢与否：德国的能源系统已全面运行，其中 50% 以上为可再生能源。燃煤电厂和核电厂正在关闭，而不是正在建造。“并补充说，”煤炭最迟将在 2038 年之前退出电网。“

10月中旬，拜登对德国进行了短暂访问，受到了高度礼遇。下一位美国总统的访问将会是什么样子，很大程度上取决于谁将入主白宫。



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