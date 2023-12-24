2024年民主何去何从，特朗普可能说了算？

（德国之声中文网）俄罗斯的普京看来至少会执政到2030年，印度的莫迪似乎也能将其统治延长到2029年，而特朗普尽管被指控颠覆美国民主，却仍有可能重返白宫。

对于那些担心专制将胜过民主的人们来说，2024 年可能会让他们心神不宁，寝食难安。

2024年的大选将关系到全球四分之一以上人口的治理，包括下个月的台湾总统大选、3 月的俄罗斯总统选举、5 月的印度大选和 11 月的美国大选等选举。

英国也有可能在 2024 年底前选出新一届议会，不过投票时间大概会推迟到 2025 年 1 月。

但是，对民主未来的争论影响最大的莫过于美国总统大选。

2024年的大选有重要？

特朗普在 2020 年美国大选中从未认输，并谎称投票被操纵，他发誓如果重新掌权，将对包括司法部、联邦官僚机构和拜登总统在内的反对者进行报复。

这加剧了人们对美国政治敌意可能白热化并引发内乱的担忧。

尽管特朗普被指控多项刑事犯罪，但他在民意调查中仍略微领先。

台湾将于1月13日举行总统和立法院选举，选举结果可能会影响中国国家主席习近平如何控制这个被中共称为"神圣领土"的岛屿。

中共打压民意领先的总统候选人、民进党的赖清德，称他为台独分子。有美国军事官员称，习近平已命令中国军队做好在 2027 年入侵台湾的准备。

在俄罗斯，经过多年对政治反对派的镇压，普京连任总统似乎已经板上钉钉。这意味着俄罗斯对乌克兰的战争似乎还将继续，考验着基辅的主要盟友美国的耐心。特朗普一直批评美国对乌克兰的军事支持太多了。

在印度，同样自诩为强人的莫迪正朝着连任总理的目标前进。他表现出毫不妥协的领导风格，这种风格很受许多选民和外国投资者的欢迎，但却让人权组织忧心忡忡。

如果莫迪领导的民族主义政党印度人民党获胜，预计他的主要关注点仍将是经济而非人权。

来自非洲的声音

在关于自由民主是否会输给独裁和专制的争论中，非洲也发出了自己的声音。

今年在尼日尔和加蓬发生的政变让西非和中非的民主进一步萎缩。自 2020 年以来，该地区已经发生了八次政变。但在南部，2024 年有望出现一场轰轰烈烈的政治角逐。

南非非洲人国民大会执政三十年，贪腐盛行，经济衰退。自 1994 年曼德拉在种族隔离制度结束时领导该党掌权以来，首次面临失去议会多数席位的风险。

如果是这样，非洲人国民大会可能需要一个联盟伙伴来继续执政--很可能是受白人选民欢迎的政党"民主联盟"，或者是受贫穷黑人选民青睐的马克思主义政党"经济自由斗士"。无论如何，南非民主都将迎来改变，其选举将于 5 月至 8 月间举行。

2024年全球民主会倒退吗？

总部设在美国的非政府组织 "自由之家"（Freedom House）以政治权利和公民自由作为衡量民主的标准。在最近发表的报告中，它认为民主正在重振旗鼓。

该组织在今年3月份发表的报告中说，有34个国家在2022年取得了民主的进步。民主开倒车国家的数量为35个，是倒退潮流开始以来的最低记录。

（路透社）

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