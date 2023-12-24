2024年民主何去何从，特朗普可能说了算？

（德国之声中文网）俄罗斯的普京看来至少会执政到2030年，印度的莫迪似乎也能将其统治延长到2029年，而特朗普尽管被指控颠覆美国民主，却仍有可能重返白宫。
对于那些担心专制将胜过民主的人们来说，2024 年可能会让他们心神不宁，寝食难安。
2024年的大选将关系到全球四分之一以上人口的治理，包括下个月的台湾总统大选、3 月的俄罗斯总统选举、5 月的印度大选和 11 月的美国大选等选举。
英国也有可能在 2024 年底前选出新一届议会，不过投票时间大概会推迟到 2025 年 1 月。
但是，对民主未来的争论影响最大的莫过于美国总统大选。
2024年的大选有重要？
特朗普在 2020 年美国大选中从未认输，并谎称投票被操纵，他发誓如果重新掌权，将对包括司法部、联邦官僚机构和拜登总统在内的反对者进行报复。
这加剧了人们对美国政治敌意可能白热化并引发内乱的担忧。
尽管特朗普被指控多项刑事犯罪，但他在民意调查中仍略微领先。
台湾将于1月13日举行总统和立法院选举，选举结果可能会影响中国国家主席习近平如何控制这个被中共称为"神圣领土"的岛屿。
中共打压民意领先的总统候选人、民进党的赖清德，称他为台独分子。有美国军事官员称，习近平已命令中国军队做好在 2027 年入侵台湾的准备。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“务实的台独工作者”
今年4月，台湾现任副总统赖清德被民进党正式公告提名为2024年总统大选民进党候选人。2017年9月26日，时任行政院院长的赖清德在立法院公开答询时自称“主张台湾独立的政治工作者”，是首位任期内在立法院公开主张台湾独立的行政院院长。今年8月，赖清德在接受台湾媒体专访时又被主持人问到有关“务实的台独工作者”的阐述，他回答说，“务实”就是根据事实，台独是指“台湾不属于中华人民共和国的一部分”，“台湾斩钉截铁地就不是中华人民共和国一部分”。赖清德在台湾也被一部分人称为“台独金孙”。不过今年夏天他在媒体面前表示拒绝接受这个标签。他说，台湾政治只有“政治金童”，没有“台独金孙”。中国大陆国台办发言人已经多次直接点名赖清德是“顽固的台独分子”，指责“台独工作者”就是“麻烦制造者”、“战争制造者”。外界认为国台办在台湾大选前以如此强硬的方式直接点名批评候选人的做法并不多见。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
被中央台办两次列入制裁名单的台湾“战猫”
父亲为台湾人，母亲为美国人的萧美琴在2020年6月被任命为台湾驻美代表，她也是台湾首位女性驻美代表。《纽约时报》曾撰文称萧美琴是“驻华盛顿最有影响力的外国使节之一”，“身处灰色地带，她享有强大的内部人脉，但却忍受着一种特殊的局外人身份”。中国的外交官被称为“战狼”，萧美琴自称“战猫”。她说：“猫可以走钢丝，而且它们能够以非常敏捷和灵活的方式保持平衡。”去年美国众议院议长佩洛西访台后，作为访台的主要推动者萧美琴被中共中央台办点名，称她“必将遭到历史清算”并将她列入“台独顽固分子清单”。今年4月，台湾总统蔡英文同美国众议院议长麦卡锡在加州举行会晤后，中央台办宣布对萧美琴实施进一步制裁。台湾一些亲蓝的时评人士分析称，赖清德找到萧美琴做副手，主要看重的是萧美琴与华盛顿之间的良好关系，有利于加强台湾同美国的沟通和联系。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“黑道克星”出身的“温和派”
国民党推出的总统候选人侯友宜曾担任台湾警政署署长和新北市市长。早年他在警界被称作“黑道克星”。《华尔街日报》在一篇报道中评价说：“他在不同党派之间拥有罕见的吸引力，但在应对主导台湾未来的地缘政治洪流方面经验有限。”文章称，侯友宜本省籍背景和务实的声誉让他在颇为广泛的选民中很受欢迎，但他几乎没有与北京方面或华盛顿方面打交道的经验，以往也基本上避而不谈对中国的立场。在被提名为总统候选人后，侯友宜公开表示，反台独，但是也反对一国两制。今年9月侯友宜访问美国之后提出“三D战略”，即吓阻(Deterrence)、对话(Dialogue)、降低风险(De-escalation)。他表示“用负责的态度让台湾实现和平和稳定”。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
昔日“政治金童”
蓝白合破局之后，侯友宜宣布与台湾著名媒体人赵少康搭配登记参选令很多人大吃一惊。赵少康早年从政，曾是国民党少壮派的政治明星，有“政治金童”之称，也是新党的联合创办人之一。90年代后期他逐渐淡出政界投入媒体界并成为台湾最为知名的“名嘴”之一。他主持的电视时政讨论节目《少康战情室》 在中国大陆也拥有大量的粉丝和观众，成为大陆人了解台湾时事的一扇窗口。2021年2月，赵少康的国民党党籍获批准恢复，这也是他自1996年1月底卸任立委25年后重返政坛的第一步。当时他还表示，不排除争取代表国民党参加2024年总统选举。“侯康配”形成之后，有看法认为，赵少康的参选有助于稳住蓝营的基本盘，推动蓝营支持者回归。但也有人认为，赵少康更具“战斗力”，有可能在选战期间“喧宾夺主”，副手光芒盖过正手。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“政坛怪咖”
医师出身的柯文哲2014年以无党籍身份参选台北市市长。他在选举辩论中说过“台湾政治上最大的问题就是蓝绿恶斗”。最终柯文哲以57.16%的得票率当选，成为台北市改制直辖市后首任无党籍市长。柯文哲是一位讲话“非典型”的政治人物，“有话直说、不假修饰”，容易讲出“争议性言论”，风格“我行我素”，面对敏感政治议题则回避和闪躲，被看作是“政坛怪咖”。2019年8月1日，柯文哲召开记者会向外界说明台湾民众党成立的理念，“以台湾为民、以民众为本，我们希望台湾就是我们，我们就是民众”。5天后，民众党举行创党成立大会，柯文哲被推举为党主席。今年5月，柯文哲获得民众党总统候选人提名。此后几个月，国民党与民众党在选战中持续讨论蓝白合的可能性，一路磕磕绊绊，直到11月24日正式破局。当天上午，柯文哲正式登记参选总统，并同时公布其竞选搭档为时任民众党籍立法委员吴欣盈。一般认为柯文哲的主要支持者是40岁以下的年轻人。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
从“新光公主”到副总统候选人
吴欣盈虽然是台湾的政治人物，也是企业高管，但她在台湾更广为人知的身份是新光集团第三代千金。即便被宣布与柯文哲搭配参选2024年总统大选之后，台湾媒体报道吴欣盈的消息时仍喜欢用“新光公主”这样的称呼方式，而且连去年的旧新闻也被重新挖出。去年吴欣盈以民众党不分区立委在国会参加质询时说：“我所了解就是说台湾人最富有的20%与最穷的20%之间，其实差距是越来越大的，那这个部分对我来说是比较担忧的。”但她这一天穿的是三宅一生的套装，提的是黑色爱马仕包，引来网友狂酸：“穿着三宅一生谈贫富差距，很多人连半宅都买不起好吗？她自己就是那20%里的3%。”当时柯文哲回呛说：“难道质询贫富的议题，一定要先穿补丁的衣服吗？”根据《荣泰创数据》最新公布的3位副手网络好感度，吴欣盈获得的好感度居中，低于萧美琴，但高于赵少康。
在俄罗斯，经过多年对政治反对派的镇压，普京连任总统似乎已经板上钉钉。这意味着俄罗斯对乌克兰的战争似乎还将继续，考验着基辅的主要盟友美国的耐心。特朗普一直批评美国对乌克兰的军事支持太多了。
在印度，同样自诩为强人的莫迪正朝着连任总理的目标前进。他表现出毫不妥协的领导风格，这种风格很受许多选民和外国投资者的欢迎，但却让人权组织忧心忡忡。
如果莫迪领导的民族主义政党印度人民党获胜，预计他的主要关注点仍将是经济而非人权。
来自非洲的声音
在关于自由民主是否会输给独裁和专制的争论中，非洲也发出了自己的声音。
今年在尼日尔和加蓬发生的政变让西非和中非的民主进一步萎缩。自 2020 年以来，该地区已经发生了八次政变。但在南部，2024 年有望出现一场轰轰烈烈的政治角逐。
南非非洲人国民大会执政三十年，贪腐盛行，经济衰退。自 1994 年曼德拉在种族隔离制度结束时领导该党掌权以来，首次面临失去议会多数席位的风险。
非洲人国民大会主席、南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）
如果是这样，非洲人国民大会可能需要一个联盟伙伴来继续执政--很可能是受白人选民欢迎的政党"民主联盟"，或者是受贫穷黑人选民青睐的马克思主义政党"经济自由斗士"。无论如何，南非民主都将迎来改变，其选举将于 5 月至 8 月间举行。
2024年全球民主会倒退吗？
总部设在美国的非政府组织 "自由之家"（Freedom House）以政治权利和公民自由作为衡量民主的标准。在最近发表的报告中，它认为民主正在重振旗鼓。
该组织在今年3月份发表的报告中说，有34个国家在2022年取得了民主的进步。民主开倒车国家的数量为35个，是倒退潮流开始以来的最低记录。
（路透社）
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