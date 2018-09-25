2024年欧洲杯主办权落定 德国是赢家

（德国之声中文网）欧洲足联（UEFA）周四在瑞士尼永（Nyon）召开执委会会议后宣布，将2024年足球欧洲杯的主办权授予德国足联。欧足联主席策弗林（Alekander Ceferin）表示，在表决中，17名执委会成员中的多数将票投给了德国。

与德国竞争主办权的只有一个对手--土耳其。1988年德国曾主办过一次欧洲杯。而土耳其至今还与欧洲杯东道主的身份无缘，虽然该国已四次申办，分别在2008年、2012年、2016年和2018年。

良好的基础设施是德国申办欧洲杯的一大优势。计划中各赛场之间路途都不遥远，有四通八达的公路和铁路线连接。

2024年欧洲杯赛事在德国各地的10个赛场举行，分别是柏林、慕尼黑、多特蒙德，莱比锡、科隆、盖尔森基兴、汉堡、法兰克福、杜塞尔多夫和斯图加特。具体的赛场安排尚未确定，不过决赛大致只有两个选项--柏林或慕尼黑。

周四表决前，德国的"欧洲杯大使"、前国家队队长拉姆（Philipp Lahm）和现任国家队教练勒夫向欧足联执委会作利最后的申办陈述，此后德国申办团队回答了执委会的有关问题。

上周，欧足联的评估报告就已指出了德国的申请所具有的优势。报告认为，土耳其在保障人权方面缺乏行动计划，并质疑举办赛事所需的巨额基础设施投资是否会因土耳其面对的金融和经济危机而受到影响。

叶宣（综合报道）