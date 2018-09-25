 2024年欧洲杯主办权落定 德国是赢家 | 足坛体坛 | DW | 27.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

足坛体坛

2024年欧洲杯主办权落定 德国是赢家

德国将在2024年成为足球欧洲杯的东道主。这将是德国第二次主办足球欧洲杯。另一个申办国家土耳其则再次空手而归。

Bekanntgabe EM-Gastgeber 2024 (picture-alliance/dpa/S. Stache)

前德国国家队队长拉姆、德国足协主席格林德尔与欧足联主席策弗林

（德国之声中文网）欧洲足联（UEFA）周四在瑞士尼永（Nyon）召开执委会会议后宣布，将2024年足球欧洲杯的主办权授予德国足联。欧足联主席策弗林（Alekander Ceferin）表示，在表决中，17名执委会成员中的多数将票投给了德国。

与德国竞争主办权的只有一个对手--土耳其。1988年德国曾主办过一次欧洲杯。而土耳其至今还与欧洲杯东道主的身份无缘，虽然该国已四次申办，分别在2008年、2012年、2016年和2018年。

良好的基础设施是德国申办欧洲杯的一大优势。计划中各赛场之间路途都不遥远，有四通八达的公路和铁路线连接。

2024年欧洲杯赛事在德国各地的10个赛场举行，分别是柏林、慕尼黑、多特蒙德，莱比锡、科隆、盖尔森基兴、汉堡、法兰克福、杜塞尔多夫和斯图加特。具体的赛场安排尚未确定，不过决赛大致只有两个选项--柏林或慕尼黑。

周四表决前，德国的"欧洲杯大使"、前国家队队长拉姆（Philipp Lahm）和现任国家队教练勒夫向欧足联执委会作利最后的申办陈述，此后德国申办团队回答了执委会的有关问题。

上周，欧足联的评估报告就已指出了德国的申请所具有的优势。报告认为，土耳其在保障人权方面缺乏行动计划，并质疑举办赛事所需的巨额基础设施投资是否会因土耳其面对的金融和经济危机而受到影响。

叶宣（综合报道）

相关内容

FIFA The Best Wahl | Luka Modric

世界足球先生“魔笛”的故事 25.09.2018

C罗和梅西称霸足坛10年之后，另一颗耀眼的明星腾空而起，他便是克罗地亚人卢卡·莫德里奇。现年33岁的他自莫斯科世界杯以来已被授予金球奖、欧足联最佳球员，现在，他又摘取2018世界足球先生的桂冠。

CL- Auslosung | Krönung von Luka Modric zum Europas Fußballer des Jahres in Monaco

欧足联年度最佳球员出炉 这次不是C罗 31.08.2018

克罗地亚球星莫德里奇（Luka Modric）击败葡萄牙名将C罗（Cristiano Ronaldo），当选欧足联本年度最佳男球员。C罗未出席在摩纳哥举行的颁奖典礼。欧足联年度最佳女球员效力德国球队。

Russland WM 2018 l Serbien vs Schweiz 1:2 - Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri beim Torjubel

“双鹰”惹祸 瑞士国家队深陷危机 12.08.2018

围绕两名队员在俄罗斯世界杯赛上做双鹰手势的争议在瑞士国家队牵连到越来越多的人。国家队主帅的位子现在也已摇摇欲坠。

广告

非常德国之吃喝玩乐

BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

啤酒节指南：什么可以、什么不可以

一年一度的慕尼黑啤酒节又开张了，今年预计迎来600万游客。节日草坪上可以自由享受很多事情，但也有不受欢迎的行为。有疑问的话，德国之声为你指点迷津。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 