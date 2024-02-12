2024年柏林电影节前瞻：红地毯上的战争与政治

（德国之声中文网）由墨菲（Cillian Murphy）、斯图尔特（Kristen Stewart）、伯纳尔（Gael Garcia Bernal）和桑德勒（Adam Sandler）主演的新片将在周四（2月15日）开幕的柏林电影节上成为重头戏。不过，今年的柏林电影节有可能因地缘政治而受到影响。

经历了三年的新冠疫情和去年的好莱坞大罢工之后，全球电影正在重返舞台。不少娱乐业领军人物来到寒风凛冽的柏林，参加为期 11天的柏林电影节开幕式。

但是加沙战争、伊朗的文化压制以及德国日渐扩大的极右翼势力有可能破坏第74届柏林电影节的欢乐气氛。

《好莱坞报道》欧洲分社社长罗克斯伯勒（Scott Roxborough）告诉法新社：“过去，这个电影节曾让全球政治成为焦点，比如去年的乌克兰战争。加沙战争是今年柏林街头的一个热点话题，他可能会让人们两极分化。”他说，电影制作人被要求对战争表态，预计会在柏林电影节的聚光灯下发生抗议。

不乏热点的电影节

他指出，有少数导演在柏林电影节开幕前撤回了他们的参赛作品，以抗议德国政府对以色列的支持。

不过，柏林电影节回避了另一个可能引发示威的热点问题，即在遭到大量批评后，取消了对德国极右翼政党选项党（AfD）5名代表出席开幕式的邀请。

即将离任的电影节总监组合里森比克（Mariette Rissenbeek）和夏特里安（Carlo Chatrian）表示，柏林电影节 “不欢迎 ” 选项党官员，以反对 “反犹太主义、反穆斯林情绪（和）仇恨言论”。

与此同时，长期以来一直支持伊朗受打压电影人的柏林电影节也敦促伊朗政府允许两位据说被禁止旅行的电影制作人前来参加电影节。

莫哈达姆（Maryam Moghaddam）和萨内哈（Behtash Sanaeeha）两位导演的新片《我最喜欢的蛋糕》被列入 20 部参赛影片，该片讲述了伊朗妇女受到的压迫。

因出演《奥本海默》而获得奥斯卡最佳男主角提名的墨菲将以剧情片《这样的小事》拉开电影节的序幕，该片讲述了爱尔兰由天主教会运营的洗衣房对“堕落”女性的系统性虐待。

这位爱尔兰明星与比利时电影制作人米兰茨（Tim Mielants）再度携手，他们曾在热门剧集《浴血黑帮》(Peaky Blinders)中有过合作。

去年担任柏林电影节评审团主席的斯图尔特将放映《爱在流血》，该片讲述了一位健身房经理和一位双性恋健美运动员之间的暴力关系。

强大阵容

今年的电影节阵容强大，包括奇幻和科幻电影以及来自非洲的新电影。

桑德勒将展示他的最新Netflix电影《太空人》，该片讲述了一名孤独的宇航员与穆里根（Carey Mulligan）饰演的妻子关系疏离的故事。

墨西哥演员贝纳尔（Garcia Bernal）主演的新片《另一种结局》，设想了一种技术，可以让人们与逝去的亲人重新建立联系。戛纳最佳女主角得主雷因斯韦（Renate Reinsve）和 贝霍（Berenice Bejo）也共同出演。

法国最受欢迎的文艺片导演杜蒙（Bruno Dumont）将带来《帝国》（The Empire），该片被称为《星球大战》的恶搞版。

毛里塔尼亚导演西萨科（Abderrahmane Sissako）曾凭借 2014 年的影片《廷巴克图》（Timbuktu）获得法国恺撒奖，此次他将携影片《红茶》亮相，该片讲述了一名科特迪瓦妇女爱上一名中国出口商的故事。

法裔塞内加尔导演迪奥普（Mati Diop），曾指导热门影片《亚特兰蒂斯》。此次他将带来纪录片《达荷美》（Dahomey），这是一部关于文物从欧洲回归西非的纪录片；而《空坟》（The Empty Grave）也将讨论充满争议的文物归还问题。

去年的柏林电影节金熊奖颁给了法国纪录片《坚毅之旅》（On the Adamant），该片讲述了一个为精神病患者设立的流动日托中心的股市。

今年，肯尼亚裔墨西哥演员尼永奥（Lupita Nyong'o）将担任柏林电影节首位黑人评委会主席。

斯科塞斯（Martin Scorsese）凭借《花月杀手》创纪录地第十次获得奥斯卡最佳导演提名，他将来到柏林领取终身成就荣誉金熊奖。

（法新社）

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