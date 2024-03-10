 2024年德国欧洲杯：你应该了解以下内容 | 足坛体坛 | DW | 10.03.2024

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2024年德国欧洲杯：你应该了解以下内容

距离2024年欧洲杯在德国开幕还有不到100天。德国队以及主教练尤利安·纳格尔斯曼能否创造第二个“夏日童话”？欧洲杯氛围如何？安全状况怎么样？

本届欧洲杯，纳格尔斯曼（Julian Nagelsmann）被期待能带领德国队在主场取得好成绩

本届欧洲杯，纳格尔斯曼（Julian Nagelsmann）被期待能带领德国队在主场取得好成绩

（德国之声中文网）2024年欧洲杯6月14日至7月14日在德国举行。目前距离欧洲杯开幕还有不到100天。以下是有关这次赛事的一些重点内容。

有哪些球队参赛？

24个参赛名额中已经确定了21个，其中德国作为东道主已自动获得一席，其余20支球队则是通过预选赛晋级。

德国队将在小组赛中对阵苏格兰、匈牙利和瑞士。一些未能通过预选赛获得欧洲杯资格的球队仍有机会通过附加赛晋级。

12个国家（波兰、爱沙尼亚、威尔士、芬兰、波黑、以色列、冰岛、乌克兰、格鲁吉亚、卢森堡、希腊和哈萨克斯坦）将参加三月底的附加赛，争夺最后三个欧洲杯参赛名额。

比赛采用什么赛制？

2024年的决赛赛制与2020年的欧洲杯相同。24个球队被分为六组，每组四支球队。小组赛的前两名和四个成绩最好的小组赛第三将晋级16强，进入淘汰赛。

本次欧洲杯将在德国十座体育场举行。比赛分别在欧洲中部时间下午3点、下午6点和晚上9点开始。德国对苏格兰的揭幕之战将于6月14日在慕尼黑举行，决赛将于一个月后在柏林的奥林匹克体育场举行。

德国队连续两届世界杯小组赛出局，图片为卡塔尔世界杯上

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德国国家队目前处于什么水平？

在国际足联最新的世界排名中，德国国家队仅仅排在第16位。这个令人失望的排名是过去几年德国国家队在前任主教练勒夫（Joachim Löw）和弗里克（Hansi Flick）的带领下成绩欠佳的结果。2006年至2016年期间，德国队在每一届欧洲杯或世界杯上都跻身前四名，2014年更是夺得世界杯冠军。

但随后德国队排名开始骤降。2020年欧洲杯上，德国队在16强比赛中不敌英格兰队，2018年和2022年连续两届世界杯，德国队在小组赛上即遭淘汰出局。

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自去年9月纳格尔斯曼（Julian Nagelsmann）接任国家队主教练一职后，曾一度出现短暂的狂热情绪。但即便是这位前拜仁主教练如今也有了负面成绩。在纳格尔斯曼带领的四场比赛中，德国队首场对阵美国胜利开局，其后与墨西哥战平，但随后接连输给了土耳其和奥地利。

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德国队拥有顶级球员这一点毋庸置疑。然而一些球队曾经的支柱球员，如约书亚·基米希（Joshua Kimmich）和莱昂·戈雷茨卡（Leon Goretzka）目前状态不佳。托尼·克罗斯（Toni Kroos）重返国家队可能也会让局面有所改变。

但对于纳格尔斯曼来说，更重要的是态度和心态。 “我已经听够了这样的说法，我们的球员都拥有如此出色的天赋，” 这位主教练最近在接受《明镜》杂志采访时这样说道。"我们总是跟自己说，德国队是一支顶级球队，但实际上这几年遭遇了接二连三的失败。我们必须开始认真对待，重新审视现状，努力把球踢好了。"

而德国队将在即将到来的热身赛中获得展示自己的机会：3月23日德国将对阵法国，三天后对阵荷兰。

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德国的欧洲杯氛围如何？

尽管过去几场比赛的结果令人失望，但人们仍然对重现2006年世界杯足球盛况充满希望。赛事总监菲利普·拉姆（Philipp Lahm）希望球队能在未来几年有所领悟有所成长。

“球员们必须清楚2024年欧洲杯对他们来说是多么重要的一个主场赛事。他们必须再次建立起认同感，展现出对国家队的亲近感和激情。这是他们的首要任务。” 拉姆在接受德新社采访时表示， “作为球迷，我并没有感觉到我们球队中有人会在场上为了其他人奋不顾身。”

德国足球协会主席贝恩德·诺伊恩多夫（Bernd Neuendorf）在协会主页上表示，他相信“我们的国家队将在欧洲杯上激发出球迷的热情”。

图为2006世界杯球迷欢呼照。2006年世界杯已成一场“夏日童话”，一场持续数周的、和平的足球盛会，极大地提升了德国的形象

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本周三（3月6日）欧洲杯倒计时100日之际，德国总理肖尔茨携内阁成员与欧洲杯足球合影留念，并以“德国主办欧洲杯”（Heimspiel für Europa）这一口号为欧洲杯做宣传。

安全有保障吗？

2024年欧洲杯在德国举行之际，也是全球政治局势的动荡敏感时期。欧洲足球协会主席亚历山大·切费林（Aleksander Ceferin）也对英国《电讯报》（Telegraph）表示，对他来说，“安全是最大的担忧”。

“特别是在这样一个艰难时期，在世界政治局势复杂的时刻，能够举办一场关乎共同体和团结的体育盛会更是一件美好的事情。” 联邦内政部长南希·费瑟（Nancy Faeser）表示。“安全对我来说是最重要的，它是最优先考虑的问题。和2006年世界杯一样，对于1200万名观众来说，这将是一场和平的体育盛会，”费瑟预测说。 

德国总理肖尔茨(右二)携内阁成员为欧洲杯做宣传

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本届赛事的安全计划已于一月提交欧洲杯国家协调委员会，并得到了高度认可。内政部国务秘书朱莉安娜·赛弗特（Juliane Seifert）说，赛事安全性“对我们内政部、联邦政府来说是一项非常重要的任务”。

“我们清楚地认识到，我们生活在一个极具挑战的时期，俄乌战争，加沙战争，以及新型挑战，比如网络攻击，”赛弗特说道。

相比之下，德国足球协会（DFB）对当前状况的评估则显得轻松一些：“我希望本届欧洲杯能够产生积极的影响，尤其是在人们的心中，”德国足球协会负责人安德烈亚斯·雷蒂格（Andreas Rettig）对体育通讯社（Sport-Informationsdienst）说道。“在安全方面，我可以告诉大家，没有人需要担心。” 

然而，如果以色列或乌克兰晋级赛事，或将极大地提高安全预防措施的程度和需求。

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    作者: Andreas Sten-Ziemons


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